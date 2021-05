La segunda temporada de “Selena: la serie” continúa enfocándose en el camino al estrellato de Selena Quintanilla. En esta ficción el papel principal cae en la actriz Christian Serratos. Si bien la película “Selena” y la serie no oficial “El secreto de Selena” ya han contado varios pasajes de su vida, esta producción de Netflix retrata uno poco conocido: el encuentro que tuvo con Beyoncé.

Es en el capítulo seis de “Selena: la serie”, se aprecia cómo durante una salida al centro comercial Selena, su hermana y su madre tienen un encuentro casual con Beyoncé y su familia. Este encuentro, fue confirmado por la propia Beyoncé durante una entrevista para MTV.

En el episodio titulado “Lo más bello”, se ve que Selena está saliendo de lo que era su boutique de ropa y se encuentra con una adolescente que la mira y saluda muy emocionada. La mamá de Beyoncé no entiende por qué su hija está tan emocionada. La joven le dice que la que está frente a ellas es Selena, una cantante muy famosa.

Beyoncé le dice “Hola”, y Selena responde, como siempre, con una sonrisa y un gentil “Hola”. La madre de Beyoncé le dice que se acerque y le diga que ella también canta. La intérprete estadounidense le responde que no, y su mamá le explica que si quiere ser famosa también, debe dejar de tener miedo.

Escenas del sexto episodio de "Selena: la serie". (Foto: Netflix)

ENCUENTRO NARRADO POR BEYONCÉ

La cantante estadounidense Beyoncé conoció a la intérprete de “Como la flor” en la Galeria Mall, ubicada en Houston, Texas. A pesar de que el encuentro fue breve, la ganadora del Grammy aseguró que fue muy emotivo ya que era una gran admiradora de Selena y no supo bien como reaccionar cuando la vio.

“No dije mucho a Selena porque yo no era famosa. Solo la vi y dije: ‘Hola’, y seguí caminando. Yo escuché todos sus éxitos. Es más, creo que escuchando su música y no saber qué es lo que está diciendo me ayudó con mi pronunciación en el estudio”, comentó en una entrevista.

Beyoncé creció en Houston, Texas, ciudad en la que Selena Quintanilla tuvo una gran popularidad. Si bien, como explicó en la entrevista, no entendía mucho lo que cantaba Quintanilla, la admiraba y seguía su música. “Yo creo que ella es una leyenda y la admiraba. Ella era muy talentosa. Y a pesar que ella no sabía ella no sabía quién era yo, pude conocerla”, agregó.

Actualmente, Selena Quintanilla permanece como una de las artistas latinas que más discos ha vendido en todo el mundo: unos 90 millones. Solo ha sido superada por Gloria Estefan y Shakira.

