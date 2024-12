Ayrton Senna da Silva fue más que un piloto de Fórmula 1. A través de la voz y carisma del actor brasileño Gabriel Leone, Netflix resume la carrera del hombre más rápido del mundo hace tres décadas. ‘Beco’ u ‘O Rey’, como lo llamaban, era irremplazable. El pueblo brasileño pintaba murales en su honor. Había devuelto la alegría a su país y se convirtió en un símbolo tras ganar su primer mundial. Más tarde, ya con tres campeonatos mundiales e innumerables victorias en la pista, Senna dejó un legado que va mucho más allá de los circuitos. En 1994, ocurre ese choque mortal durante el Gran Premio de San Marino, que acabó con la vida del piloto a los 34 años.

En los primeros minutos de la serie, la madre de Senna está filmando a su hijo, quien maneja su primer carro, un pequeño kart que su padre construyó en su fábrica de metal. Entre otras emociones que deja la historia, se ve el apoyo de su familia y de las mujeres más importantes en la vida de Ayrton Senna, pero también sus inicios en el karting en Inglaterra hasta los momentos de gloria y la rivalidad con Alain Prost y otros pilotos. Sin embargo, como toda obra de ficción basada en hechos reales, el showrunner Vicente Amorim y la directora Julia Rezende se toman libertades narrativas.

Gabriel Leone es Ayrton Senna en la serie de Netflix.

En este artículo, el docente de la Universidad de Piura y periodista deportivo, Arturo León, y el periodista especializado en Fórmula 1 de El Comercio, Daniel San Román, aportan detalles sobre la vida del piloto y la lógica detrás del deporte. Vamos desglosando más de 10 momentos clave de la serie. ¿Realidad o ficción?

Relación con Terry Fullerton fue cierta

Terry Fullerton, el gran amigo de Ayrton Senna.

Ayrton Senna siempre habló de su época en el karting como una de las más puras de su carrera. Terry Fullerton fue su entrenador y un rival destacado a quien nunca pudo vencer. En una conferencia de prensa, le preguntaron: “Ayrton, ¿quién ha sido el piloto con el que más te ha gustado competir?”. Entonces, describió a su amigo como alguien con quien compartía la pasión de correr, sin presiones ni tantas reglas por cumplir. Aunque la serie captura este respeto mutuo y compañerismo, dramatiza sus diálogos. La ficción se ve en la escena del bar de Norfolk, Inglaterra, donde Fullerton afirma que Senna “siempre fue amistoso con los pilotos” y una vez lo tiró a una piscina, cuando le ganó.

“Cuando Senna fue a Inglaterra para competir en karts, no estaba en un Gran Prix, sino en una categoría de automovilismo en la que se podía empezar y que alguna marca lo vea. Al ser karts, no había cobertura en ningún medio de la competencia. Pocos conocían esas carreras, porque principalmente se habla de la Fórmula 1, pero, para llegar a esa, es un camino dificilísimo. Es como llegar a la NBA de básquet en Estados Unidos”, comenta León.

La periodista Laura Harrison es una invención.

La actriz Kaya Scodelario es Laura en la serie de Netflix, "Senna".

Ella no es personaje real, pero está inspirada en periodistas que cuestionaron las decisiones de Senna en varias oportunidades. En el documental “Senna: sin miedo, sin límites, sin igual” de Netflix, Jackie Stewart le hace una pregunta al piloto en 1969 y este se molesta. “¿Si pudieras contar la cantidad de veces que los campeones mundiales se han tocado con otros pilotos, en los últimos 36 o 48 meses, tú te has visto en contacto con más autos y pilotos que otros?”, porque estaba insinuando que era un piloto que hacía demasiadas maniobras riesgosas en el afán de competir. “Me sorprende que me hagas esa pregunta, porque tienes muchos años aquí y sabes del deporte”, le responde Senna, con el mismo tono y enfado con que trataba las preguntas incómodas de Harrison en la serie.

Divorcio de Ayrton Senna y Lilian de Vasconcellos.

Alice Wegmann es Lilian de Vasconcellos en "Senna" (Foto: Gullane Pictures / Senna Brands)

Senna estuvo casado brevemente con Lilian en 1981, pero el matrimonio terminó en menos de un año. Se sabe que el piloto priorizó su carrera por encima de su vida personal, lo que llevó a la separación. La escena de la playa en el episodio 1, donde Senna fantasea con una estrategia de conducción, mientras ella habla de los hijos que quiere tener en el futuro, es parte de la ficción.

“Me pareció un poco extraño que Senna, en la serie, dijera a su padre que solo se probaría un año en Inglaterra y después, regresaría. ¿Cuál es el sentido de irse y regresar? Puede ser una exageración. Finalmente, se da cuenta que quería seguir compitiendo y regresa”, explica León. Sin embargo, por ficción que parezca, lo cierto es que el piloto debutó con varias victorias en la pista inglesa y las marcas ya empezaban a mirarlo, mientras Lilian odiaba la vida en ese país. En la serie, apenas Senna toma la decisión de divorciarse, regresa de inmediato a la Fórmula 3, pero eso demoró un año en la vida real.

Ayrton Senna y la nobleza de Mónaco.

El personaje de Malena, una socialité con título nobiliario en Mónaco, es un personaje inventado en la serie para reflejar algunas de las tantas mujeres que pasaron por la vida del piloto. En una nota del portal Scuderia Ferrari Club Riga, caben una décima de mujeres en el artículo, con pruebas fotográficas. Entre estas, están

El personaje con quien duerme en la serie, antes de conocer a la presentadora de televisión, Xuxa, puede ser comparada con Marjorie Andrade, una socialité francesa con la que Senna tuvo un romance en 1994, e incluso fue su prometida. En realidad, él ya no estaba en una relación con Xuxa. En cierto modo, Malena es una invención para ilustrar cómo el piloto navegaba sus relaciones amorosas, después de su divorcio, en medio de la fama y el glamour por ser campeón del mundo.

Keith Sutton, el fotógrafo de Ayrton Senna

Keith Sutton y Ayrton Senna en una imagen de archivo de The Guardian.

En la serie, Senna se muestra fatigado de las habladurías de la prensa. Hay una escena ficticia, donde él toma del cuello a un piloto argentino en una competencia de go karts y ese personaje nunca existió. En ese momento, aparece su fotógrafo y amigo Keith Sutton, quien era un apasionado por su oficio y tenía cariño por el automovilismo. Con la idea de querer controlar las historias que cuentan de él mismo, el piloto lo contrata para que sea su retratista y que esas fotos vayan a Brasil.

Hay dos aspectos en esta trama. Por un lado, la amistad naciente entre Sutton y Senna es realidad. De hecho, ellos se conocen en la Fórmula Ford 1600, según explica The Guardian. Por otro lado, la escena de la pelea simboliza un encuentro entre Senna y el alemán Michael Schumacher durante la temporada de 1993, cuando ya estaban en la Fórmula 1. Por un error de cálculo, el europeo choca contra la parte trasera y Brasil casi pierde la delantera, según cuenta Auto Bild. Terminada la carrera, se replica la misma escena de la serie, cuando Senna toma del cuello a su competidor.

Puede ser que el momento ficticio sea una combinación de rumores, a partir de lo que se conocía sobre el temperamento competitivo de Senna, quien antes también había tenido un encontronazo, insultos incluidos, con el joven piloto argentino Enrique Mansilla, en el Mallory Park de Inglaterra.

Rivalidad entre Senna y Prost

“Me parece interesante cómo, en toda la serie, Senna siempre peleaba para que el carro sea más rápido. Hay una escena donde viaja a Italia para corregir el motor y regresa a Inglaterra antes de la carrera, no sé si sea verdad. Además, Senna tenía dotes de mecánica desde pequeño. Él no tenía el carro más rápido hasta que llegó a Mclaren, donde estaba Prost”, explica León.

Los actores Matt Mella y Gabriel Leone viven la rivalidad Prost-Senna en la serie Senna.

La rivalidad con el piloto francés Alain Prost fue real y extremadamente pública, sobre todo durante el polémico Gran Premio de Japón de 1989, cuando chocaron en pista. El presidente de la FIA (Formula One World Championship) en ese entonces, Jean-Marie Balestre, fue acusado de favorecer a Prost en decisiones clave.

De igual modo, al pasar los años, su enemistad se difumina en su madurez de tener destinos diferentes. En el caso de Senna, decidió competir en automovilismo hasta las últimas consecuencias. Por su lado, Prost se retiró a los 39 años de la Fórmula 1, al rechazar a McLaren. Hay varios momentos de la relación de ellos que son verdad, como el chiste de Prost en una entrevista: “¿En la carrera, podría haber empate?”, dijo cuando la marca presentó a los pilotos como sus fuerzas.

Además, Prost estuvo en primera fila en el velorio de Senna y hoy es miembro del Consejo de Administración del Instituto Ayrton Senna, creador por la hermana del piloto brasilero, Viviane, un año después de su muerte.

Senna pierde el mundial de karts

Ayrton Senna nunca ganó el Campeonato Mundial de Karts, algo que siempre lamentó. Perdió en 1979 y 1980, pero aprendió lecciones clave que lo formaron como piloto. Esto también sucedió, debido al cambio de reglas en la organización política de karting. Estos sucesos son retratados de forma muy parecida a la realidad en la serie, hasta que el piloto es contratado por otras marcas.

Gran Prix de Portugal: correr bajo la lluvia.

La victoria de Senna en el Gran Premio de Portugal de 1985 es legendaria, pues muestra su habilidad única para manejar condiciones climáticas extremas, como lo hizo en Mónaco y otras carreras. La serie recrea este evento tratando de acercarse al sexto sentido de Senna y la magia de aprenderse la pista para conducir bajo la lluvia. Aunque puede exagerar ciertos detalles, el legendario piloto brasileño era conocido por su buen desempeño bajo esa circunstancia.

Senna abandona la reunión de pilotos en Japón

El piloto brasileño tenía una opinión diferente sobre la posición de competencia en la pista. En la reunión de pilotos del Gran Premio de Japón de 1990, su segunda chance de ganar un Mundial contra Prost, Senna recibe mal el comentario de Nelson Piquet, tricampeón mundial, quien había dado una iniciativa para reducir peligros. El presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre, dijo que las maniobras peligrosas serían investigadas de inmediato y habrían suspensiones. Ayrton no estuvo de acuerdo y abandonó la reunión, porque sintió injusta una decisión que debió tomarse antes, cuando le arrebataron el título de campeón mundial.

En la serie, el intercambio de palabras entre Piquet y Balestre es una réplica exacta de la verdadera reunión de pilotos. La respuesta de Senna y su salida de la reunión, también son ciertas. “También hay que entender que la Fórmula 1 de esa época no es la misma que la de hoy”, comenta Daniel San Román.

“Hoy, hay más seguridad, menos posibilidades de muertes, es un ambiente mucho más Hollywood, de glamour. Antes, había gente que corría autos, que se morían al año. Se corrían su propia vida en la pista, entonces era otra categoría. Es bueno entender esta escena de la reunión de pilotos y, después, la muerte de Senna, como el inicio o la parte de la evolución de la categoría”, agrega.

No está corroborado que Ayrton Senna haya enviado una carta a Balestre antes de la reunión de pilotos en el Gran Premio de Japón.

La gala donde se encuentra con Niki Lauda

Lauda y Senna compitieron juntos y una vez el brasilero se impuso al reconocido piloto austríaco en la pista, lo que causó conmoción en la prensa. Eso es retratado en la serie. Si se compara con el documental, hay una escena de la gala de iniciación del Gran Premio de Mónaco.

Johannes Heinrichs es el piloto austriaco Niki Lauda en "Senna". (Foto: Gullane Pictures / Senna Brands)

Ese día, Senna se encuentra con Niki Lauda y otros pilotos. Los creativos detrás de la serie, Vicente Amorim y Julia Rezende, dan más información, a partir del personaje de la periodista Harrison, quien le dice al brasileño que Lauda está a punto de retirarse si pierde la carrera contra Prost. “Lauda era un piloto muy parecido a Senna, porque se expresaba fuerte en algunas situaciones. Dentro de poco, saldrá un video de la Fórmula 1, donde los pilotos juegan al amigo secreto y se regalan cosas. Antes, eso era impensable. Los pilotos se odiaban”, comenta Daniel San Román.

En el documental “Senna”, el encuentro entre Lauda y él se ve desde lejos, pero la serie profundiza y genera un diálogo entre ellos y el piloto James Hunt. Es cuando el austríaco le da una lección de vida, de piloto a piloto, a un joven que aspiraba a estar en McLaren.

La hermosa historia de amor con Xuxa

Ayrton Senna y Xuxa (Foto: Netflix)

Senna y la presentadora de televisión brasileña, Xuxa, tuvieron una relación pública de dos años a partir de 1988. La serie ajusta los tiempos, pero, en algunas entrevistas, ella afirmó que estuvieron más tiempo en una relación abierta. Su conexión era genuina y significativa, más que con otras mujeres que pasaron por la vida del piloto. De hecho, su verdadera familia de Senna, a la que él era tan apegado, agradeció tenerla en el velorio.

Pâmela Tomé es Xuxa y Gabriel Leone es Ayrton Senna en la serie de Netflix.

El retrato de ellos se acerca a la verdad con escenas replicadas, casi perfectas, en la ficción. Los besos de Xuxa a Senna el día que él la visitó en su programa son ciertos, pero que hayan salido por la puerta trasera ese mismo día, puede ser un poco exagerado. Tampoco se sabe cómo terminaron o cuáles fueron sus palabras para decirse adiós, pero hay momentos que se reflejan.

La relación con Adriane Gasteu

El verdadero Ayrton Senna y Adriane Gasteu.

Adriane Galisteu fue la última pareja de Ayrton Senna y estuvo con él durante los últimos años de su vida, desde 1993 hasta su fallecimiento al año siguiente. Se conocieron en una fiesta en Brasil, pero no hay registro de que ella estuviera bailando en una mesa, como la escena de la serie. Adriane era modelo y presentadora de televisión, y su relación con Senna fue pública y controversial, porque se dio después de su ruptura con Xuxa, una de las figuras más mediáticas de Brasil.

La actriz brasileña Julia Foti interpreta a Adriane Gasteu en "Senna".

De hecho, en la serie, se remarca mucho la presencia de Xuxa en la vida de Ayrton Senna. Sin embargo, Adriane queda como un romance con respeto y un vínculo más tranquilo, aunque ese personaje tiene muy pocos diálogos en esta historia.

La última carta de Ayrton

Ayrton escribe al menos dos cartas en la miniserie de Netflix, pero la última, que sucede el día antes de su muerte, para responder las preguntas de la periodista Harrison es una mentira. Su texto escrito a puño y letra es una recopilación de muchas entrevistas donde Senna reflexiona sobre su pasión y carrera en la Fórmula 1.

“No puedo renunciar”, dijo Senna al doctor Sid Watkins, quien le sugirió retirarse tras la muerte de Roland Ratzenberger en 1994. En la serie, se conoce lo que se dijo en la conversación y también el daño físico de las manos del piloto brasileño. Sufría, pero no podía parar. Esa conversación sucedió y también aparece en el documental de Netflix. Más adelante, la serie retrata la última carrera de Senna el 30 de abril de 1994 en Italia y cómo el pueblo brasilero llora la tragedia.