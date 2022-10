Netflix estrenó el 2 de octubre “Siempre reinas”, el reality que retrata las vidas de Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel y Lorena Herrera en su proceso por reinventarse en lo personal y profesional. Como era de esperarse, la convivencia entre las cuatro divas no fue la mejor y los egos y personalidades dieron el toque de polémica al programa producido por la compañía de la gran N.

Entre estos controvertidos momentos, Lucía Méndez fue quizás, quien se llevó la peor parte pues, según algunas opiniones, su ego era demasiado alto así como sus poses de diva.

La protagonista de “Colorina” y “Viviana”, dijo, por ejemplo, que perdió la virginidad antes de los 15 años, que tenía un novio de 28 con el que “cuchiplanchaba” y que se inyectó libido pero después se arrepintió porque quería tener relaciones sexuales hasta con las paredes.

En otro momento, la actriz y cantante recordó su mal rato en un concierto de Madonna, en el que muy cerca de la megaestrella de la música, no quiso pararse al ritmo de la música por un dolor de su rodilla. Esto, según ella, enfureció a la intérprete de “Like a Virgin”. Otras de las confesiones de la ex reina de las telenovelas fue cuando conoció casualmente a Pablo Escobar.

“(Fue) cuando estaba en su momento, cuando era Pablísmo Escobar, petrificada. Creo que es una de las veces que más me he asustado. Nos metimos al camerino, mi mamá blanca, ya me había cambiado, ya nos íbamos y: ‘el señor Pablo Escobar quiere saludarlas’”, narró la actriz.

“Un choque de adrenalina tan fuerte, tan impresionante, yo me quedé muda. Te juro que dijo esto: ‘El día que usted quiera, alguien la moleste, haga algo a usted o a su familia, yo sólo le pido que marque este teléfono y usted va a tener en mí un amigo”, contó.

La libido de Lorena Herrera

En otro momento del programa, Lorena Herrera confiesa ante la cámara que sexualmente no siente los mismos deseos que antes y eso está afectando su matrimonio con Roberto Assad.

“Tengo que buscar ayuda, ver a un doctor y saber qué está pasando con mi cuerpo”, nos dice la actriz mientras su esposo le pregunta porqué no le contó antes de sus problemas.

Una vez con el médico, este le dice a Lorena que su salud es óptima, pero que la baja de deseo sexual puede deberse a otros factores, como el llegar a cierta edad, por lo que le pide que ponga en práctica junto a su esposo, algunas fantasías o experiencias consensuadas que reaviven el deseo.

Lorena Herrera en "Siempre reinas"

Esta recomendación, hizo que Lorena comentara a modo de broma y ante la propuesta de Roberto de hacer un trío, que si tuviera que elegir a alguna de sus compañeras de “Siempre reinas” elegiría a Laura Zapata.

El divismo de Laura Zapata y Lucía Méndez

Las cuatro protagonistas de “Siempre reinas” habían quedado en encontrarse en una noche de karaoke. Llega el turno de cantar y el tema elegido es “A quién le importa”, de Alaska. Al principio, todo parecía bien entre las cuatro divas hasta que Laura Zapata y Lucía Méndez tomaron el protagonismo de la noche.

“No nos dejaron ni cantar”, cuenta Sylvia a la cámara. “A ver, las dejo haciendo el ridículo. Como no te vas a sentir excluida, si te paras a cantar con tus amigas una canción y de repente, dos de ellas se van adelante, pues te están excluyendo”, relató la hermana de Alejandra Guzmán.

“Tu carrera no es la única, mamasita”

Uno de los momentos más tensos vividos entre las cuatro “reinas”, fue cuando Laura Zapata se entera que Lucía Méndez no quiere grabar un tema de cumbia impuesto por la producción porque “no le gustaba el tono y no la convencía”.

“Lucía empieza a ser petulante, chocante, Lucía empieza a empoderarse por sobre las otras tres”, le dice a la cámara Zapata. Mientras que Pasquel es una canción de cuatro amigas, a lo que Méndez aclara que “se trata de su carrera musical y no puede arriesgarse”.

“Tu carrera no es la única, mamasita”, le reclama Laura a Lucía y esta le responde: “No es la única pero no puedo jugármela”.

Esta situación, derivó en una mala relación entre las dos actrices, ya que Laura le reclamaba a Lucía su petulancia mientras que esta, no dejaba de hacerle entender que su carrera y su imagen eran más importantes.

Laura Zapata en una escena de "Siempre reinas". / Courtesy of Netflix

Después del programa, en entrevista con UnoTV, Laura Zapata habló de la actitud de Lucía Méndez: “Yo curiosamente creí que Lucía Méndez era mi amiga, pero solamente la había invitado a dos tres cosas sociales y ahora al trabajar con ella, conocí a la Lucía real y la verdad no me gustó, es una persona muy competitiva, una persona que siempre se está midiendo con alguien, una persona que se siente la diva, que se autonombra ‘La diva’ y que maltrata a sus compañeras y a cualquier persona. Para mí fue muy chocante trabajar con ella”.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM