Cuando uno participa en una carrera está lleno de adrenalina. Los músculos se tensan y se preparan para correr, la mente se despeja y se centra en el objetivo. Ahora, imagine que el premio de una carrera no es un simple trofeo o medalla, sino su libertad. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por sobrevivir? ¿Lo daría todo? Con esta idea juega “Sky rojo”, la producción por la que apuesta Netflix para que sea uno de sus éxitos este 2021.

La historia se centra en Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) y Gina (Yany Prado) –una española, una argentina y una cubana, respectivamente–, que trabajan como damas de compañía. Pero aquí no se muestra a mujeres que eligieron libremente la situación en la que se encuentran porque, en realidad, la serie explora el tema de la trata de personas y cómo llegar a vivir en una situación donde su vida ya no depende únicamente de ellas.

Frente al maltrato y la explotación que sufren, juntas huyen del mundo que conocen tras enfrentarse a Romeo (Asier Etxeandia), dueño del club Las Novias, lugar donde se dedican a la prostitución. Ellas no solo deberán buscar una nueva vida, sino que tendrán que escapar de Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), dos de los ayudantes más fieles del proxeneta.

Las mentes creativas detrás de esta serie son un equipo de peso: Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de “La casa de papel”. Se conoce que “Sky rojo” tendrá dos temporadas, cada una de ocho episodios. La primera de estas se estrenó el 19 de marzo. La segunda temporada se estrenará el 23 de julio .

Romeo (Asier Etxeandía) manda con puño de acero en el club Las Novias, donde le asigna un rol a cada mujer, para cumplir con las fantasías de los clientes. (Foto: Tamara Arranz/ Netflix)

Con una estética particular, cargada de luces de neón, brillos, ropa extravagante y un falso glamour, la apuesta visual resulta verdaderamente atractiva. Pero el punto realmente magnético parece ser la velocidad con la que se mueve todo, acompañada por una cuota generosa de humor negro y grandes dosis de acción. Estas características de la serie podrían ser lo que llevó a sus creadores a bautizarla como el ‘pulp latino’.

Pero ¿de dónde viene el nombre de la serie? La respuesta la da Coral en el tráiler oficial. “Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de escay rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor”, dice. Y sí, el escay es un material plástico que imita el cuero. De alguna forma, este mueble podría representar la vida de las tres protagonistas en el club: a primera vista glamorosa, pero falsa.

Yany Prado, la actriz cubana que interpreta a Gina, cuenta que su personaje "es ingenua y creo que esta ingenuidad es la que la hace venir engañada por Moisés a España". (Foto: Tamara Arranz/ Netflix)

Sin duda alguna, uno de los puntos más fuertes de la propuesta es el manejo que hay de los temas que se exploran. El Comercio tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con las protagonistas, quienes esperan con ansias el estreno.

Según la actriz Yany Prado, “Sky rojo” es como “el caballo de Troya que, por fuera, tiene este brillo, esta adrenalina, esta acción, estos viajes emotivos de las chicas. Pero sin perderle la importancia al tema principal que está dentro de este caballo, que es la explotación sexual de las chicas”. Por su parte, Sánchez agrega que lo atractivo no es que sea una historia original, porque es algo que ocurre en la vida real, sino que “es una historia fuerte contada de la manera más original posible”.

"Wendy es como un eslabón en este triángulo perfecto para contar esta historia", comenta Lali Espósito sobre su personaje. (Foto: Tamara Arranz/ Netflix)

Lali Espósito nos contó que su primer acercamiento a la serie fue a través de una audición que le pidieron hacer a distancia y que le resultó halagadora. Pero, una vez que se enteró de qué iba la serie realmente, fijó sus energías en obtener el papel.

“No me importó tener que dejar los shows y mis otras cositas, que me encantan, por semejante propuesta. Dije: ‘Qué privilegio para mí, como mujer y como actriz, poder participar de esto’. Hace mucho no actuaba y me pareció, repito, muy halagador poder formar parte de este grupo de mujeres maravilloso y de esta historia tan particular y potente”, admite.

Al principio, lo único que parece unir a las mujeres es sus ganas de escapar, pero conforme se va desarrollando la historia vemos que, en realidad, son amigas. “Juntas las veo como una guerrera. Juntas son un mujeron, donde Coral es la cabeza, Wendy es el cuerpo y la fuerza y Gina es el alma y el corazón”, explica Prado sobre la dinámica del trío.

Miguel Ángel Silvestre, quien interpreta a Moisés, explica que las protagonistas terminan "convirtiéndose en tres superheroínas. Tenían que partir de un lugar de mucho dolor para hacer todo lo que van a hacer". (Foto: Tamara Arranz/ Netflix)

El proceso de grabación, según las actrices, fue complejo. “No ha habido escena fácil en esta serie”, asegura Sánchez. Por su parte, Lali explica que “dentro del brillo y toda la movida, a priori, bonita, (las escenas de violaciones) son las más complicadas porque eran de mucha exposición para nosotras, física y emocionalmente”.

Al inicio, la trama de la historia puede parecer fuerte, en función del pudor de cada espectador, que fácilmente podría juzgar las decisiones de los personajes y sus vidas, pero a medida que la serie avanza esto cambiará, gracias a la amplia experiencia de los guionistas al presentarnos a los personajes. Porque, como en la vida misma, no se trata de negro y blanco, hay una paleta enorme entre ambos.

Romeo (Asier Etxeandía), el dueño del club Las Novias, cuenta con el apoyo de Moisés (Miguel Ángel Silvestre) y Christian (Enric Auquer), dos de sus trabajadores que tendrán como objetivo recuperar a Coral, Wendy y Gina. (Foto: Tamara Arranz/ Netflix)

Así lo concibe el actor Asier Etxeandia, quien interpreta a uno de los villanos. “Yo creo que es como la vida misma. No podemos contar buenos y malos, porque entonces sería como una película de Disney. Sería demasiado plano. Por momentos el espectador tiene que enamorarse de cada uno de los personajes. Y no digo justificar sus actos, pero sí entender la desesperación de cada uno de ellos”, reflexiona.

A esto, Miguel Ángel Silvestre agrega: “Lo que Álex Pina y Esther han propuesto aquí es enseñar un universo que es real, sobre el que hay un gran debate encima de la mesa. […] Si realmente quieres estimular al espectador tienes que trabajar con la libertad con la que lo han hecho estos creadores”.

“Sky rojo” parece haber llegado para impactar y cambiar el panorama de las series disponibles en el mundo del ‘streaming’. Rápida, violenta y dura, pero también emotiva, reflexiva y honesta; una producción que vale la pena tener en la mira.

La serie ya confirmó dos temporadas, cada una con ocho episodios de menos de 30 minutos. La primera temporada se estrenará el 19 de marzo. (Foto: Tamara Arranz/ Netflix)

