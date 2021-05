Conforme a los criterios de Saber más

Si bien tiene sus orígenes a mediados del siglo XX, la categoría de ‘adultos jóvenes’ (‘young adult’) mantiene relevancia, tal y como muestran las cifras de ventas en EE.UU. Si nos enfocamos en el género de fantasía; reservado para las historias con magia, criaturas extrañas y sociedades secretas, encontraremos la saga “Shadow and Bone” (“Sombra y Hueso”) como el ejemplo más destacado de esta primera mitad del 2021, debido a su adaptación a una serie de TV en Netflix (la novela en sí se lanzó en 2012).

“Shadow and Bone” sigue la historia de Alina Starkov (Jessie Mei Li), joven cartógrafa que trabaja para la nación de Ravka y que, en una misión exploratoria, descubre ser poseedora de un poder que podría acabar con una cortina de humo que amenaza a sus superiores y al resto del mundo, tras lo cual debe separarse de su mejor amigo e interés romántico, Mal Orestev (Archie Renaux). ¿Les suena conocida esa premisa?

En lo más básico, historias como “Los juegos del hambre”, “Crepúsculo” y “Divergente” siguen ese formato; son sagas de novelas ‘young adult’ (distopías y fantasías) que han llegado al cine o la TV con una protagonista atrapada entre dos mundos que, por azares del destino, tiene que luchar contra la adversidad; convirtiéndose en una luz metafórica (y en el caso de Alina, literal) para sus amigos/seguidores; etc.

Con tales antecedentes, no es difícil pensar que hay una tendencia en estas novelas que, eventualmente, pasan a ser series. O al menos en las que reciben una adaptación. ¿Qué está pasando con los tópicos de la fantasía ‘young adult’? ¿Están demasiado gastados?

A la izquierda la portada de "Sombra y hueso" (2012), en su edición en español. A la derecha, la autora Leigh Bardugo. Fotos: Hidra/ leighbardugo.com.

La juventud y el tema

Ante todo, una definición. “‘Adultos jóvenes’ no es un género, creo. Es más, una clasificación del grupo de edad al que algunos libros están dirigidos”, contó a El Comercio Charlie Jane Anders, ganadora del Premio Hugo, uno de los grandes galardones de la ciencia ficción y fantasía. “La ficción ‘young adult’, usualmente, tiene protagonistas adolescentes que conducen la acción y toman decisiones importantes en la historia. Usualmente, tienen sus historias tienen mucha emoción y se enfocan en el romance y las relaciones, pero no siempre”, añade.

Para Laly Arce, peruana especialista en recomendar lecturas que acumula más de 40.000 seguidores en redes sociales, más que estar frente a tópicos gastados; es que la categoría sigue parámetros basados en arquetipos; como el héroe o búsqueda de la identidad.

“Creo que el subgénero del ‘young adult’ se ha quedado estancado y no veo nuevas propuestas novedosas en mucho tiempo”, contó por su parte Hans Rothgiesser, autor peruano de novelas de fantasía; como “Albatros” (2012). “La fórmula de la protagonista joven e insegura que descubre que es especial por alguna razón y es llevada a un nuevo ambiente para ser entrenada; espacio en el cual se enamora de su profesor o de algún compañero ya está demasiado gastada”, dice.

Hasta aquí, el ‘young adult’ en fantasía generalmente tiene a jóvenes en problemas amorosos y en proceso de descubrirse a sí mismos. Pero si ese es el corazón del género, ¿es posible ir más allá de lo establecido?

De izquierda a derecha la booktuber peruana Laly Arce, el escritor peruano Hans Rothgiesser y la escritora estadounidense Charlie Jane Anders. Fotos: Laly Arce en Facebook/ Roberto Cáceres para El Comercio y Sarah Deragon.

El futuro

Arce destaca la presencia de temas sociales en títulos recientes de fantasía, donde las relaciones amorosas no son necesariamente lo principal. Por su parte, Rothgiesser comenta que estamos en una etapa de transición: “Ya se está comenzando a cuestionar la fórmula y las convenciones del género y necesitamos nuevas propuestas que sean más ‘deconstructoras’. Que planteen protagonistas distintos a los que hemos visto hasta el cansancio sin ser cliché en su cuestionamiento.”

En cierto modo, Jane Anders da unos ejemplos sobre las nuevas propuestas. Para ella, es sorprendente que haya más historias ‘young adult’ que muestren fantasías no europeas, y en particular le interesan aquellas afianzadas en la tradición asiática y africana. Pero no solo eso. “De verdad me encantaría ver más fantasía adulta transexual, no binaria y de inconformidad de género; incluyendo escritoras transfemeninas”, nos dice. Ella este año publicó “Victories Greater Than Death”, su primera novela ‘young adult’ enfocada en una tripulación sexualmente diversa en un viaje por el espacio; con más elementos de fantasía que de ciencia ficción.

"Hijos de sangre y hueso" ("Children of Blood and Bone") de Tomi Adeyemu llegará al cine de la mano de Lucasfilm, subsidiaria de Disney y productora de "Star Wars". Fotos: Molino/ Angela Weiss para AFP.

Anders se refiere también a la tendencia #OwnVoices, que nació gracias a un hashtag de Twitter y en la que se agrupan obras y creadores definidos por la diversidad, algo que necesita en ‘young adult’ que, como menciona la periodista Laura Miller en un muy completo artículo para Slate, al menos en EE.UU., de donde salen casi todas las historias que son adaptadas posteriormente al formato audiovisual; es creada por escritores mayormente blancos.

Allí entra a destacar “Children of Blood and Bone”, saga ‘young adult’ de la estadounidense-nigeriana Tomi Adeyemi; que llegará al cine de la mano de Lucasfilm (Disney) en su primer proyecto que no es ni de “Star Wars” o “Indiana Jones” y que se basa en la tradición cultural de África occidental. El futuro de esta tendencia podría ser más distinto de lo que Hollywood te ha acostumbrado a ver.

