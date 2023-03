La modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez regresa a la pantalla para revelar más detalles sobre su vida en la segunda temporada del reality “Soy Georgina” de la plataforma de streaming Netflix. Sin embargo, no todo es color de rosa porque, además de los lujos, la joven confiesa que sufrió tres abortos espontáneos antes de quedar embarazada de sus mellizos con Cristiano ROnaldo.

La pareja del futbolista portugués confirmó en octubre del 2021 que se encontraba en la espera de mellizos. A mediados de abril de 2022, la pareja anunció el nacimiento de la pequeña Bella Esmeralda y, por otro lado, tuvieron que despedir al pequeño Ángel, quien falleció durante el parto. En el avance del programa, Georgina describió este como “el mejor y el peor momento de mi vida”.

Pero, eso no sería todo. Algunos medios que accedieron a los primeros episodios de “Soy Georgina 2″ confirman que la socialité confesó que anteriormente había sufrido tres pérdidas espontáneas, las cuales le causaron un trauma durante su embarazo.

“Cada vez que iba al ginecólogo por la noche tenía pesadillas porque me preocupaba en qué posición estarían, cómo sería el parto, si sería una cesárea. Tenía mucho miedo en cada ultrasonido, me sentía muy tensa porque había tenido tres abortos anteriores y llegué a casa hecha pedazos”, dice Georgina Rodríguez.

Georgina Rodríguez con su hija Bella Esmeralda en "Soy Georgina 2". (Foto: Netflix)

Asimismo, la modelo describió las visitas al ginecólogo como “horribles”. Y, el día del parto, se convirtió en una pesadilla. “Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y saludable, pero una parte de mi corazón se hizo añicos (…) Uno se pregunta cómo va a continuar. No estaba preparado para aceptar o reconocer lo que me había pasado y no estaba listo para contárselo a mis hijos”.

El encargado de darle la noticia de la partida de Ángel a sus hijos fue su pareja Cristiano Ronaldo. “Cris les dijo que Ángel estaba en el cielo. Esa fue una dosis de realidad (…) Nunca volveré a ser la misma persona. Cada vez que miro a Bella me pregunto: ‘¿Ángel sería así?´ (…) Siempre les digo a mis hijos: ‘Tu hermanito está en el cielo, no quiere caminar, quiere volar. Cada vez que mires al cielo, piensa en él’”, finalizó.

(Foto: Netflix)

¿De qué trata “Soy Georgina 2″?

Además de contar duros momentos de su vida como la pérdida de uno de sus mellizos durante el parto en abril del año pasado, en esta nueva temporada, Georgina Rodríguez también mostrará su encuentro con celebridades como la cantante española Rosalía y la argentina Nathy Peluso. “Soy madre, hermana, amiga, mujer”, resalta la socialité.

(Foto: Netflix)

Mira el tráiler de “Soy Georgina 2″

Cabe destacar que la segunda temporada del reality “Soy Georgina” estará disponible en la plataforma de streaming Netflix desde el próximo viernes 24 de marzo. Esta nueva entrega contará con 6 capítulos.

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO