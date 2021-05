Conforme a los criterios de Saber más

La comedia es una de las armas más interesantes y poderosas para abordar ciertas temáticas complejas. Muchas producciones lo intentan pero pocas lo logran con el estilo y gracia que plasma la serie “Special” cuya segunda, y última, temporada fue estrenada recientemente en Netflix. Creemos que la producción, que cuenta con el actor Jim Parsons como productor ejecutivo, no ha tenido la suficiente exposición y por eso, te contamos tres razones por las que debes ver esta serie. ¡Tranquilo! Nos ahorraremos la mayor cantidad de spoilers posibles.

La serie de comedia estadounidense fue creada, escrita, producida y protagonizada por Ryan O’Connell y se basa en sus memorias, tituladas I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves. La primera temporada se estrenó en Netflix en abril de 2019 y la segunda en mayo de este año.

La historia sigue a Ryan Hayes (O’Connell), un chico homosexual que padece parálisis cerebral y que vive con su sobreprotectora madre Karen, interpretada por Jessica Hecht. Meses después de ser atropellado por un coche, Ryan consigue su primer trabajo como pasante en Eggwoke, un portal web donde los redactores se dedican a escribir artículos virales que exploren temas de interés popular. A partir de esta oportunidad, Ryan comenzará a ver la vida diferente y empezará a ganar independencia, mientras que explora nuevas amistades y vínculos amorosos, todos marcados por su discapacidad.

Previo al estreno de la segunda temporada, se anunció que cancelarían la serie. Aunque es una producción corta ya que tiene solo 16 capítulos de 25 minutos cada uno, aproximadamente, la producción y narrativa que presentan son lo suficientemente buenas como para capturar a cualquier espectador. Aquí te contamos tres razones para verla.

1. Una historia genuina

Sí, lo sabemos. Esta serie no descubre la pólvora al abordar la discapacidad de una persona y cómo afecta distintas esferas de su vida. Pero la forma en que está escrita y presentada permite que cualquiera se sienta representado con algunas de las luchas por las que pasa Ryan.

Enfrenta las exigencias de un nuevo trabajo liderado por una pesadilla andante, Olivia (Marla Mindelle), quien presiona al protagonista a generar contenido no solo interesante y viral, sino también íntimo y sensible. Como parte de su camino, también aprende a determinar en qué condiciones quiere que se de su amistad con Kim (Punam Patel), la escritora más leída de Eggwoke. Conoce las pequeñas y grandes batallas que debe asumir como un adulto independiente. Y, como si fuese poco, se adentra por primera vez en el mundo de las relaciones románticas y sexuales.

(Foto: Beth Dubber / Netflix)

“Special” retrata un viaje que tiene como destino de llegada el autodescubrimiento y la autoaceptación para Ryan. En ambas temporadas vemos cómo lidia con la parálisis cerebral en distintos momentos de su vida, desde su niñez marcada por un padre ausente pero una madre dedicada, hasta su presente, en el que debe comprender que hay cosas que sí puede lograr solo, pero hay otras para las que necesitará ayuda.

Además, tiene que batallar contra la discriminación internalizada, que lo lleva a mentir en más de una ocasión respecto a su diagnóstico. Ryan se siente en un limbo que lo confunde, no parece encajar con las personas “normales”, pero tampoco se siente identificado con otras personas con discapacidad debido a que su parálisis es leve.

(Foto: Beth Dubber / Netflix)

En cada episodio vamos viendo a un Ryan más sabio, pero humano al fin y al cabo. Todavía vemos esos momentos de tristeza, debilidad o enojo frente a las diferentes situaciones que se le presentan como el complejo romance con Tanner (Max Jenkins), quien ya tiene una relación seria con otra persona o el romance que mantiene su madre (Jessica Hecht) con Phil (Patrick Fabian), el vecino.

2. Momentos emotivos y cómicos bien logrados

Esta es de las series que resulta fácil de ver y no solo por su duración. O’Connell es un comediante y esto se nota en la frescura que tienen sus bromas y momentos graciosos en la serie. Hace referencias a la cultura pop con una mirada millennial para reírse no solo de su generación y sus costumbres, sino también de él mismo y de sus impedimentos. Utiliza la dosis perfecta de sarcasmo e ironía en ciertas escenas y logra que te identifiques con lo que piensan o dicen los personajes.

(Foto: Netflix)

Pero no todo es risas en esta historia. Los momentos emotivos y cuestionadores, esos que no se pueden esconder detrás del humor sarcástico, son los que mejor se lograron en esta producción. Abandona cualquier tipo de cliché y nos contagia con sensaciones como la incertidumbre ante el cambio, la confusión ante perder a un ser querido o el dolor de querer a alguien aunque no sea lo correcto.

Incluso, los momentos románticos entre Ryan y Tanner son genuinos y para nada estereotipados. Son una pareja que va a comer, a bailar, se sientan en los columpios a conversar de sus historias de vida y se aman. Uno se alegra porque Ryan logra experimentar eso que tanto ansía: la intimidad y romance con otro hombre que lo ame y no lo vea como un fetiche por su discapacidad.

(Foto: Netflix)

3. Personajes con crecimiento

El viaje de Ryan suena muy entretenido y retador, pero ¿y los demás personajes? Afortunadamente esta es una de las series que no busca otorgar todo el crecimiento a un personaje, sino que somos testigos de cómo Karen (la madre de Ryan), Kim e incluso el mismo Tanner van cambiando y resolviendo sus propios asuntos.

(Foto: Beth Dubber/ Netflix)

Karen no solo tuvo que asumir la ausencia de su esposo, sino que tuvo que aprender a criar a un hijo con parálisis cerebral y lidiar con una madre algo ausente y egoísta. Frente a una sociedad que busca separar a su hijo, armó una coraza fuerte y sobreprotegió a Ryan en más de una ocasión. Pero ahora, que es un adulto enfrenta una realidad: no le enseñó a hacer muchas cosas que sí es capaz de hacer. También tiene que lidiar con la búsqueda de independencia de su hijo, batalla con el síndrome del nido vacío y explora una relación romántica con Phil.

En el caso de Kim, al principio vemos cómo se muestra como una mujer empoderada y abanderada del body positive, capaz de ser la guía de Ryan en este mundo nuevo para él. Pero, poco a poco, vamos descubriendo que tiene sus propias dificultades como su enorme deuda por tarjetas de crédito, la complicada relación que tiene con su madre quien la critica constantemente y la desconfianza que siente en que sus relaciones amorosas pueden durar. Aunque, afortunadamente, en la segunda temporada se reconecta con Ravi (Utkarsh Ambudkar), un amigo de la niñez que pasará a ser algo más en su vida. Detrás de los vestidos costosos, los peinados perfectos y una actitud de “nada me detiene”, también hay una persona llena de dudas y miedos.

(Foto: Netflix)

Esta es de las series que nos quedaron cortas y, personalmente, quedé con ganas de ver más de Ryan, su familia y amistades. Son un grupo diverso, con luchas reales pero cargado de cariño y compañerismo que traspasa la pantalla. Sarcástica, cuestionadora, emotiva y brillante, “Special” es una de las producciones que no te puedes perder.

(Foto: Beth Dubber/ Netflix)

LA FICHA

Disponible aquí.

Sinopsis: Un hombre gay con parálisis cerebral decide dejar atrás su aislamiento social y luchar para tener la vida que siempre quiso.

Número de temporadas: 2 (16 capítulos).

Duración promedio por capítulo: 25 minutos.

Género: Series basadas en libros, Comedias de TV, Series de EE.UU.

Calificación: 16+

Año: 2019.

Series similares: “¿Por qué eres así?”, “Girlboss”, “Arrested Development”, “Community”

Calificación de la autora: ★★★★ 1/2.

