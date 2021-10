Conforme a los criterios de Saber más

“El juego del calamar” (“Squid Game”) ha superado los 111 millones de visualizaciones en Netflix desde su estreno el pasado de 17 de septiembre. A un mes de su lanzamiento, la serie de nueve capítulos ha reportado nada menos que más de 891 millones de dólares. Impresionante cifra, teniendo en cuenta que el presupuesto de producción fue de tan solo 21.4 millones de dólares.

El drama surcoreano, dirigido por Hwang Dong-hyuk y protagonizado por Lee Jung-jae (Gi-hun), Park Hae-soo (Sang-woo), Lee Byung-hun (el líder), Wi Ha Joon (Jun-ho) y HoYeon (Sae-Byeok), también es un fenómeno en las redes sociales, donde se comparten muchos memes y parodias. Pese al éxito, la ficción no ha sido ajena a las críticas ni a las polémicas. Aquí un repaso de todos los inconvenientes generados por “El juego del calamar”.

1. Número real

Los creadores de “Squid Game” colocaron un número real en la tarjeta que les brindaban a los jugadores para confirmar su participación en la competencia mortal. El dueño del número recibió miles de llamadas y se vio bastante perjudicado, debido a que se trataba del teléfono con el trabajaba. El gigante del streaming tuvo que suprimir las escenas en las que aparece el número.

En “El juego del calamar” los personajes principales llaman a un número que se puede ver en el reverso de esta tarjeta. (Foto: Netflix)

2. Efectos dañinos

En el cuarto episodio titulado “No abandones al equipo”, Gi-hun, el protagonista de la trama, junto con otro grupo de compañeros prevén una pelea nocturna por parte de la banda liderada por Deok-su. El líder, quien ya esperaba que esto ocurriera, ordena que la iluminación se prenda y apague. Este efecto crea un entorno de mayor tensión sobre las imágenes de la ficción.

La escena produce un efecto visual que obligó a Netflix a colocar un disclaim: “Algunas escenas tienen efectos estroboscópicos que pueden afectar a espectadores fotosensibles”. El efecto también multiplicaba la posibilidad de sufrir un ataque de epilepsia.

(Foto: Netflix)

3. Problemas legales

Por otro lado, “El juego del calamar” reabrió un problema legal que existía entre Netflix y la compañía de telecomunicaciones SK Broadband. La empresa señaló que la serie ha generado un gran aumento del consumo de internet en Corea del Sur, perjudicándolos directamente.

SK Broadband pidió que la plataforma de streaming se responsabilizara de los gastos asociados a las mejoras de la red y el uso del ancho de banda. La compañía reveló que el tráfico de Netflix se ha multiplicado por 24 en su red, pasando de los 50 gigabits por segundo en mayo de 2018 a 1.200 gigabits por segundo en septiembre de 2021.

La justicia del país asiático le ha dado la razón en primera instancia; sin embargo, es bastante probable que la disputa se extienda durante muchos años.

La serie de Netflix "Squid Game", también conocida como "El Juego del Calamar", es una de la más exitosas de la plataforma. (Foto: REUTERS / Kim Hong-Ji)

4. ¿Misoginia?

La serie fue acusada de misoginia por la construcción del personaje de Han Mi Nyeo y cómo es tratada por Deok-su. También recibió críticas por el uso de mujeres como desnudas como estatuas durante la presencia de los VIP.

Hwang Dong-hyuk negó los hechos alegando que en el primer caso se trataría de la conducta que “un humano tendría cuando le ponen en el peor escenario posible”. Sobre lo segundo dijo que también había hombres desnudos como estatuas en esas escenas.

La actriz Kim Joo-ryoung interpreta a Han Mi Nyeo en "El juego del calamar". (Foto: Netflix)

5. Acusaciones de plagio

La serie también fue acusada de plagio, incluso fue comparada con la película “As the Gods Will” (2014). Sobre ese tema el creador y director de “Squid Game” dijo que él escribió su obra hace una década; sin embargo, esta había sido rechazada por diversas productoras. “Yo lo hice antes”, enfatizó.

Afiche de "As the Gods Will". (Difusión)

6. Niños viendo la serie

En diversas partes del mundo hay niños que han visto o están viendo la serie, que es apta para mayores de 16 años. No solo lo hacen a través de Netflix sino que en las redes sociales se han realizado recuentos de las mejores escenas y también parodias a las que tienen acceso los menores. Sobre este hecho el director manifestó sentirse muy sorprendido y que la serie no fue hecha para que los niños la vean.

“La finalidad de la serie es proveer un pensamiento crítico a los adultos. Estoy perplejo de que los niños la estén viendo. Si ya la vieron, espero que los padres y los maestros sean sabios y los puedan guiar bien porque los menores no tienen la habilidad de interpretar el contenido como los adultos”, dijo Dong-hyuk en una mesa redonda en la que estuvo Saltar Intro de El Comercio.

7. Polémica con China

La serie ha provocado un boom de la piratería en China, país en el que la plataforma de streaming no está disponible, pero en la que millones han hecho lo imposible por verla. Además, surgió una polémica entre esta nación y Corea del Sur, debido al uniforme de los participantes del mortal juego.

Diversos medios de comunicación chinos aseguraron que estos buzos son una copia de los utilizados en una escena de la película “Teacher, Like” (2019).

(Foto: Netflix)

8. Controversia por los subtítulos

Una usuaria de Tik Tok, que habla el coreano de manera fluida, asegura que hay un problema con los subtítulos en inglés de la producción.

“Si no sabes coreano, no estás viendo la misma serie”, aseguró Youngmimayer, que tiene casi 250.000 seguidores y 8,5 millones de “Me gusta” en Tiktok.

Luego de expresar su molestia por la traducción de la serie al inglés, la usuaria dio mayores detalles. Por ejemplo, explicó que en una escena de Han Mi-nyeo (Kim Joo-Ryoung), la jugadora 212, ella dice: “Soy muy inteligente, simplemente nunca tuve la oportunidad de estudiar”, pero en los subtítulos se lee: “No soy un genio, pero lo he hecho igual”.

Algo parecido sucede en el capítulo “Gganbu”, en el que el mismo título está mal traducido, según la mujer. Esto se debe a que esta palabra realmente significaría que no hay un sentimiento de pertenencia entre dos personas, lo cual es clave en el capítulo.

“La razón por la ocurre es porque no se respeta el trabajo de traducción y también por el gran volumen de contenido. Los traductores están mal pagados y con un volumen de trabajo enorme y no es su culpa. Es culpa de los productores que no aprecian el arte”, sentenció la usuaria de la popular red social.

Mira el detrás de cámaras de “El juego del calamar”

