Se volvió viral en Tik Tok en 2021 por unos videos que nada tenían que ver con su pasión por la música. Pero, a partir de esa atención de los internautas, le empezaron a llegar distintas oportunidades de cástings a las que, inicialmente, no les prestaba mucho interés. Por cosas del destino, decidió aceptar una de esas tantas convocatorias y grabó una audición desde la habitación de un hotel en Lima, sin saber que ese sería solo el inicio de un sueño que ha cumplido el cantante peruano Stefano Toller con su participación en el reality musical “La firma” de Netflix que, además, tiene como jurados a estrellas internacionales como Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel.

Según confiesa Toller a Saltar Intro de El Comercio, nada de lo que está viviendo ahora sería posible si no hubiera llevado los talleres de música en la escuela cuando tenía entre 13 y 14 años. Su primer acercamiento fue a los acordes después de que su abuela le regalara su primera guitarra y empezó a tocar canciones de sus mayores influencias en ese momento: Radiohead, Red Hot Chili Peppers y Guns N’ Roses.

“En ese momento me enamoré completamente de la música. Empecé a tocar covers. Mi relación (con la música) se mantuvo ahí, no de una forma tan intensa, pero quise empezar a hacer canciones propias. El canto no fue mi fuerte al inicio. Patiné bastante, pero fue cuestión de constancia y me metí a clases de canto. Ahora sí mi voz es mi instrumento principal”, asegura.

Aunque, Stefano se dio cuenta que faltaba algo más para completar el sueño: crear una banda. Así nace Inzul, compuesta actualmente por Gianfranco y Stefano. A lo largo de los años, han pasado distintos integrantes y, por ahora, se mantiene consolidada. Ellos se dedican al género alternativo y han tenido oportunidad de sumergirse en la industria musical peruana y participar en festivales como el Primavera Sound en España.

“Con la banda sentía que hacía lo que amaba, pero hay un techo con lo alternativo, por lo menos acá en Latinoamérica”. Al darse cuenta de ello, Stefano Toller se planteó lanzar su proyecto como solista dedicado al género urbano porque, aceptémoslo, es lo que ´vende´ más actualmente a nivel internacional. Hace menos de un año que él inició con este camino y, más pronto de lo que esperaba, llegó la oportunidad para involucrarse en el reality musical.

Paso a paso en “La firma”

El último 4 de abril, Netflix estrenó la primera temporada de su reality de competencia musical “La firma” que reúne a talentos de distintos países de Latinoamérica, quienes se enfrentan por un contrato con la disquera Neon16. Pero toda la producción para hallar a los artistas indicados empezó aproximadamente en octubre del 2021. Después de hacerse viral en TikTok, Stefano Toller recibió mensajes de distintos ´cazatalentos´ a través de Instagram y uno le llamó la atención: casting para un reality musical que, poco después, fue difundido por la disquera del cantante Tainy. No fue hasta el último minuto que el peruano le tomó importancia, pero la situación se complicó.

“Estaba a dos días del plazo límite y me peleo con mi mamá. Me voy a la casa, pero me instalo en un hotel y grabé todo el cast en mi habitación. Empiezo a cantar, casi me botan y lo mandé al día siguiente”, revela.

Semanas después recibe una nueva comunicación por parte de la producción del programa y le piden más canciones, otros videos y, además, tuvo entrevistas con el equipo para ellos conozcan más sobre su vida. Pese a todos los detalles que solicitaban, nadie le había confirmado a Stefano que iba a tener un lugar en el reality. Hasta que llegó abril de 2022. “Me enviaron un correo diciendo que estaba seleccionado para ´La firma´”, recuerda con una sonrisa. Tras ello, viajó a Miami (Estados Unidos) para empezar con el rodaje de toda esta experiencia.

Una vida soñada

Al recordar su participación en “La firma” de Netflix, Stefano Toller solo recalca que era tal cual había soñado la vida cuando tienes éxito. “Tienes el estudio más ´chévere´ de Miami, tienes todas las facilidades, vives en una casa grande, tienes los productores más representativos y compositores de la industria”, resalta. “Hay participantes que tienen un montón de talento y hace que, de alguna otra forma, tú te esfuerces más para conseguir lo que quieres”. Pero, como en toda situación, también está la parte complicada.

Las sesiones en el estudio de grabación para los concursantes del reailty tomaban varias horas y, además, debían terminar una canción en un solo día. “Hubo mucha presión con el tiempo. Tenía que cerrar el tema, o sea grabarlo, componer y producir. Teníamos que ver que suene todo bien porque al día siguiente, ese mismo tema inédito, tenía que presentarlo en frente del jurado: los 5 personajes más representativos de la industria musical. Fue todo un reto”. Sin embargo, la ventaja que destaca Stefano Toller era la facilidad que tenía él para componer la letra de la canción; además, contó con el apoyo de una gran compositora de la industria: Andrea Elena Mangiamarchi, conocida como Elena Rose.

En uno de los retos al que ya no pudo acceder Stefano Toller, el equipo de “La firma” le pidió a los concursantes crear una canción con ritmos nacionales. El peruano confiesa que, de haber llegado a ese reto, le habría encantado experimentar con el landó. “Quería innovar un poquito estilo de música que sabía que iba a mostrar”. Aunque, no descartó que, en un futuro, lo intente como parte de su proyecto solista.

En cuanto a su relación con los jurados de “La firma”, Stefano resalta que todos tuvieron la mayor disposición a darles recomendaciones para crecer en la industria; pero, un consejo que quedará siempre con él fue el que le dio el cantante puertorriqueño Yandel (recordado por integrar el ´dúo de la historia´ Wisin y Yandel). “Todo fluyó, me dijo que tenía talento y que le siga metiendo a la música”, añadió.

Además, en conjunto, la mejor lección que se llevó de la firma fue que su tema siempre debe transmitir un mensaje y debe existir un equilibrio de la canción con la dinámica sobre el escenario. “Ellos quieren que contemos una historia, que la canción no sea muy vacía”, aseveró.

Próximos pasos en la industria

Uno de los más grandes sueños, además de hacer crecer su carrera como cantante, es componer para más artistas mundiales. Entre los que se ubican en su lista al momento de consultarle están los colombianos Mike Bahía y Piso 21, así como los puertorriqueños Anuel AA y Mike Towers “Son artistas a los que me gustaría poder darles mis letras porque sé que puedo encajar y disfrutar”, puntualiza.

Tras su paso por “La firma” y lograr conectar con algunos de sus compañeros, Stefano Toller nos revela que ha trabajado nuevos temas con ellos y pronto sus seguidores podrán escucharlos; aunque, no adelantó quién sería el primer invitado. Lo que sí confirmó es que este viernes 14 de abril saldrá su nueva canción titulada “No es normal” junto al videoclip.

“Este es un tema muy importante para mí porque siento que, después de ´La firma´, va a marcar un antes y un después en mi carrera. La composición y la producción le hice yo. Tiene mucho sentimiento y la canción está bien fresca, así que nada, cuando salga, espero que puedan acompañarme con ese sentimiento”, finalizó.

