Si hay un personaje que sin duda se robó el cariño de los fans de “Stranger Things” en la cuarta temporada es Eddie Munson, el nuevo personaje de la serie de Netflix interpretado por el actor Joseph Quinn. Si eres fan de la popular ficción, a estas alturas del estreno de la última entrega, ya sabrás que el incomprendido joven muere en un enfrentamiento contra los ‘Demobats’ en el noveno y último capítulo.

La pérdida de este personaje ha sido una de las bajas más comentadas por los millones de seguidores que tiene “Stranger Things” alrededor del mundo. Su forma de ser y el hecho de sacrificarse por sus nuevos amigos en la última etapa de la historia hizo que la idea de su muerte sea algo inaceptable.

Las redes sociales se llenaron de mensajes y homenajes hacia Eddie y en las últimas horas hasta se especula una posible vuelta del personaje en la quinta temporada.

eddie munson voce tinha tanto potencial, você iria agarrar aquele diploma e dar o dedo do meio pro direitor Higgins, eu sei que vc iria... — comunidade eddie munson (@munsonsguitar) July 5, 2022

Este pedido comunitario viene reforzado por las declaraciones del propio Joseph Quinn, quien en recientes entrevistas ha dejado ver sus ganas de volver a la serie.

“... tenía la sensación de que terminaríamos el arco de su historia en esta temporada. No podía imaginar la forma en que se iría, pero sí lo esperaba, aunque creo que es algo extraño. Es un poco agridulce. Me encantaría volver a ese set y ver a toda esa gente de nuevo... Es algo así como un billete de lotería y me siento increíblemente agradecido, pero es una pena no poder volver. Hay que seguir adelante”, dijo Quinn en reciente entrevista a Esquire.

Las esperanzas del actor, fueron más allá en su charla con el portal Radio Times. Al ser consultado sobre cómo podría regresar Eddie al programa, Quinn respondió: “¡Quizás! Sí, no sé, estaba pensando... Joe Keery y yo estábamos discutiendo formas en las que podría [regresar]. Tal vez sería un producto de la imaginación de Gaten o algo así, si pudiera haber espacio para algo un poco sobrenatural. Pero mi sospecha es que Eddie ha hecho lo que tenía que hacer por los Hermanos”.

Quinn fue más allá y reveló que le gustaría reivindicar el nombre de Eddie en la quinta temporada. “Creo que sería bueno para él tener su nombre limpio. Creo que sería satisfactorio para la audiencia. Creo que Eddie pagó tal... hizo el último sacrificio por un pueblo que pensó que era un monstruo, que es un nivel de heroísmo que es un poco difícil de comprender. Pero como dije, no estoy permitido en la sala de escritores, así que veremos qué piensan los adultos”, afirmó.

Joseph Quinn como Eddie Munson en STRANGER THINGS. Foto: Netflix © 2022

Y para ti, ¿los hermanos Duffer deberían encontrar la manera de devolver a la vida a Eddie en la quinta temporada?

