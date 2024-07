Tanya Reynolds, recordada por el papel de Lily Iglehart en “Sex Education”, retorna a Netflix para protagonizar por primera vez una serie en streaming, “El Decamerón”. Cuando tuvo el guion en sus manos la primera vez, estuvo encantada con la historia. “Simplemente, era una sátira hecha muy bien y no se parecía a nada que hubiera leído o visto antes”, comenta Reynolds, pues quiere dejar claro que no fue inspirada en la pandemia de 2020. “Me dio una inmensa emoción, como si quisiera desesperadamente hacer esta serie”, agregó.

"El Decamerón" Sinopsis de Netflix La comedia es muy parecida a un juego sexual empapado de vino ambientado en una campiña Florencia, Italia, donde un grupo de nobles que intentan sobrevivir a la peste negra que está acabando con la vida de los más pobres en la calle. En 1348, la pandemia golpea con fuerza la ciudad italiana y estas personas se retiran con sus sirvientes a una gran villa a esperar que pase la plaga, tomando el tiempo como unas auténticas vacaciones. Pero la convivencia será más disparatada y escandalosa de lo que se imaginan.

Netflix encomienda la tarea de realizar esta parodia de la pandemia y la sociedad elitista a la productora Kathleen Jordan, quien se inspiró en la colección de cuentos ambientados en el siglo XIV de “El Decamerón”, para hacerlo realidad. Además, Tilted Productions de Jenji Kohan, creadora de la comedia “Orange is the New Black”, es la casa encargada de la producción total de la miniserie de 8 episodios.

Mira aquí el trailer oficial de “El Decamer”:

Tanya Reynolds, la “chica rara” de Netflix

"Sex Education" y "El Decamerón" de Netflix anya Reynolds es Licisca, la sirviente de una joven noble (Jessica Plummer) y una persona con un apetito sexual desbordado, en la serie de Netflix "El Decamerón".

En “El Decamerón, una persona extraña puede ser alguien que se coloca dos flores en la nariz para matar el tiempo, o que confunde la palabra “pito” con “vino”. En esta serie, Tanya Reynolds es Licisca, la sirviente de una joven noble (Jessica Plummer) y una persona con un apetito sexual desbordado. Colmada de ser menospreciada por su custodia, decide aprovechar una disparatada situación para escapar y suplantar su identidad.

Además de interpretar papeles en películas eclécticas, como “Timestalker” y “I Hate You”, Reynolds encaja en ese estereotipo de personajes, por decirlo de una manera, “extraños”. En “Sex Educacion”, es Lily, la chica rara de la secundaria y una joven solitaria que viste de colores, pero con un gran corazón y capaz de comprender a los demás. Es usual que los personajes que interpreta la actriz miren a los ojos con desconcierto o tengan un comportamiento poco común.

Jessica Plummer es Filomena y Tanya Reynolds es Licisca en "El Decamerón". / Giulia Parmigiani/Netflix

La co-estrella de Reynolds, Jessica Plummer, suelta una carcajada al hablar de “la extrañeza” de su amiga, quien todavía no puede explicar cómo llegan este tipo de personajes llegan todo el tiempo a su vida. Resulta gracioso para ella. “Creo que eso es, simplemente, porque soy una persona extraña. Así que atraigo con bastante fuerza eso. ¡O tal vez los personajes probablemente no sean extraños y soy yo quien los hace extraños. Porque sí… creo que aporto mi propia rareza a las cosas sin querer. Sí, eso. O puede que sea al revés, y solo estoy siendo naturalmente atraída por la gente extraña, porque es verdad que soy un ‘weirdo’, un bicho raro”, comenta Reynolds.

Durante la entrevista, Jessica Plummer defiende la actitud de su amiga y resalta su personalidad. “No conocía a Tanya (Reynolds) antes de la serie, pero, cuando conversamos, sentí que la conocía de toda la vida después de cinco minutos”, comenta. Las actrices tuvieron su primer encuentro en una audición de Netflix vía Zoom. “Fue amor a primera escena, ¿cierto?”, coinciden y ríen.

“Me gustan más que la rareza en las cosas. No hay nada más maravilloso, hermoso y atractivo que alguien siendo auténtico. Aún más, si es, ya sabes, un poco extraño, porque es como si tuviera el coraje de ir en contra de la corriente. Me encanta eso. Ojalá pudiera ser más extraña”, dice Plummer. Entonces, Reynolds recalca: “Oh, tú también eres extraña, lo siento, cariño”, ríen.

Día de San Valentín filmando con el ‘chico sexy’ de la serie

El 'sex symbol' de la serie La actriz de “Sex Education” tiene su primer papel protagónico en la próxima sátira de Netflix, que se estrena el 25 de julio. Junto a ella, Jessica Plummer, su coprotagonista en la miniserie, se une a una divertida conversación en exclusiva con este diario para contar de qué se trata la nueva apuesta cómica de la plataforma.

En “El Decamerón”, el actor británico Amar Chadha-Patel es Dioneo, un médico engreído y seductor que es el fiel acompañante de un hombre de alta posición social, Tindaro (Douggie McMeekin), a quien hizo creer que debe su salud. Su profesión no es considerada burguesa en la época, así que él se encuentra en el limbo entre la clase alta y media de la sociedad. Necesita al misógino hombre de origen noble para acceder a los privilegios. Este personaje está encerrado en una villa junto a Licisca (Reynolds), Filomena (Plummer), entre otras personas.

Amar Chadha-Patel es Dioneo en "El Decamerón".

Reynolds recuerda una anécdota de trabajar con Chadha-Patel, ya que tienen un breve encuentro de altas temperaturas a escondidas del pretendiente de la joven, que es Dioneo (McMeekin). Hay una escena donde ella tienen una cita romántica en el jardín. Licisca, seguida por sus deseos de contraer matrimonio a costa de todo con el intolerante hombre, lo intentaba conquistar, pero sus verdaderos deseos sexuales eran hacia el médico. “Oh, Dios. Nos divertimos mucho”, recuerda la actriz.

“Uno de mis días favoritos de rodaje fue cuando Amar (Chadha-Patel) y Douggie (McMeekin), que hace de Tindaro, estaban conmigo en una cita en el jardín de la villa, pero, al mismo tiempo, Licisca y Dioneo se miraban con ojos sexys. Era el Día de San Valentín. Lo recuerdo, porque sentía como si estuviera pasando un día de campo con dos hombres que me estaban dando una serenata y nos reímos muchísimo. Nos resultó muy difícil pasar cualquier escena sin reírnos a carcajadas. Fue un día realmente feliz. Tengo un montón de buenos recuerdos de nosotros filmando esta serie”, agrega la actriz.

(Cuidado, el siguiente texto contiene spoilers)

Un personaje lésbico en “El Decamer”

Jessica Plummer interpreta a Filomena, quien acaba de perder a su padre y no tiene un pelo de sensibilidad por su muerte, pues solo piensa en el dinero, los lujos y salvar su vida de la peste negra. Es una joven con resentimiento y la última hija superviviente de su familia noble. El camino le traza un verdadero reto, cuando Licisca, su sirvienta, roba su identidad. Hay un cambio de roles.

Jessica Plummer (derecha) es Filomena en "El Decamerón".

Además, es el personaje LGBT de la serie, pues empieza a tener sentimientos por Misia, la sirviente de un mujer noble que también estaba encerrada en la villa. Para Plummer, aunque tener un rol lésbico significó un trabajo dedicado, no fue difícil hacerlo. “Filomena se da cuenta de eso (ser lesbiana) al mismo tiempo que el público. Ya sabes, ella definitivamente emprende un gran viaje de autodescubrimiento en la serie. Es bueno interpretar personajes como ese. Creo que lo hace más interesante. Encontré un proceso más agradable”, comentó Plummer a este diario.

Saoirse-Monica Jackson interpreta a Misia en "El Decameron". Es el interés romántico de Filomena (Jessica Plummer).

“Fue fácil interpretar a Filomena, claro. Fue increíble. Lo que quiero decir es que trae los mismos desafíos como ser alguien en otro tipo de relaciones. Son iguales, pero diferentes. No diría que necesariamente se destacó como un desafío en particular. Sí, estaba bastante emocionada por eso. Me emocioné cuando descubrí que (mi personaje) lo era (lesbiana). Sí, era algo que tenía muchas ganas de actuar”, agrega la actriz.

Ficha técnica de “El Decamerón”