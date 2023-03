“Ese invierno, el viento sopla”

“That Winter, The Wind Blows” (en su idioma original) es un drama que sigue a Oh Soo (Jo In Sung), un experto estafador que intenta engañar a la joven heredera Oh Young (Song Hye Kyo), quien padece discapacidad visual, con la finalidad de quedarse con la fortuna que heredó la chica por parte de su difunto padre. Sin embargo, el plan no sale como lo planeado porque, pese a las grandes diferencias y los engaños, empezarán una relación amorosa.

2013