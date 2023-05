El gigante del streaming Netflix no detiene su producción de contenido original y, hace poco, anunció el próximo estreno de una nueva serie. “The Brothers Sun” es su nueva propuesta de televisión protagonizada por la actriz ganadora del Oscar 2023, Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”).

Esta nueva serie de acción ha sido creada por Brad Falchuk y Byron Wu; mientras que la dirección estará a cargo de Kevin Tancharoen y Viet Nguyen. ¿Quiere ver cómo luce Michelle Yeoh en este nuevo personaje para Netflix? A continuación, te dejamos las fotografías.

Mira las primeras imágenes de “The Brothers Sun”

Michelle Yeoh y Chau Long en “The Brothers Sun”.

Justin Chien en “The Brothers Sun”.

¿Cuándo se estrena “The Brothers Sun”?

Netflix aún no ha revelado cuándo se estrenará su nueva serie protagonizada por Michelle Yeoh, sin embargo, se espera que los capítulos lleguen al servicio a finales de este 2023 o inicios del 2024.

¿De qué trata “The Brothers Sun”?

La serie de Netflix “The Brothers Sun” sigue al legendario asesino Charles “Chairleg” Sun (Justin Chien), quien viaja a Los Ángeles para proteger a su madre Eileen (Michelle Yeoh) y a su ingenuo hermano menor Bruce (Sam Song Li), después de que su padre –jefe de una poderosa tríada taiwandesa- sea asesinado por un desconocido.

“Pero, a medida que las sociedades más mortíferas de Taipei y una nueva facción en ascenso se enfrentan cara a cara por el dominio, Charles, Bruce y su madre deben curar las heridas causadas por su separación y descubrir qué significan realmente la hermandad y la familia antes de que uno de sus innumerables enemigos los mate a todos”, cita la sinopsis oficial compartida por Netflix.

¿Quiénes integran el elenco de “The Brothers Sun”?

El cast de “The Brothers Sun” es liderado por Justin Chien como Charles Sun junto a Michelle Yeoh y Sam Song Li.

Estos son todos los actores de “The Brothers Sun”:

Michelle Yeoh como Eileen

Justin Chien como Charles ´Chairleg´ Sun

Sam Song Li como Bruce

Highdee Kuan

Joon Lee

Alice Hewkin

Jon Xue Zhang

Jenny Yang

Madison Hu

Rodney To

