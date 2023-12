En “The Crown”, el villano es el empresario árabe Mohamed Al-Fayed. Él sufre la muerte de su hijo Dodi Al-Fayed un 31 de agosto de 1997 en París, donde sucede el accidente que acabó con su vida y conmocionó al mundo. En una escena de la serie, un silencio sepulcral se apodera de la habitación del hombre tras recibir la noticia de la muerte de su hijo. “¿No hay noticias de Palacio? Enviamos flores, cartas y regalos. ¿Y el poema que envié para que estuviera sobre el féretro de Diana”, le pregunta el anciano millonario a su ama de llaves. “Lo devolvieron”, responde ella. “¿Por qué me odian tanto? Los árabes seremos despreciados por occidente por toda la eternidad”, replica él. Minutos después, el fantasma de su hijo aparece y la conversación continúa: “No lo tomes personal”, le dice Dodi. “En lugares como El Cairo, Beirut, Bagdad, todo el mundo árabe… Dicen que soy un héroe. Deja de admirar al occidente”, agrega el alma de Dodi, quien en la realidad falleció a los 42 años.

“No existe heroicidad en esa escena”, opina el doctor e historiador español experto en monarquías Amadeo Martín Rey y Cabieses a Saltar Intro de El Comercio. “Es absurdo, ridículo, una estupidez. Cualquier árabe, por muy árabe que sea, que diga que murió heroicamente… ¿por dónde? La heroicidad es morir por algo positivo y jugándose la vida para hacer un bien. Pero morir por estar dentro de un carro con un chófer que corría a mil por hora. Eso solo es una terrible suerte”.

Lady Diana pasó sus últimas horas con el productor de cine Dodi Al-Fayed y estuvieron en el Hotel Ritz antes de salir en el carro que se accidentó. En la imagen, se ve a la pareja en las cámaras de seguridad del hospedaje parisiño.

Rey y Cabieses se autodenomina un “enemigo de la novela histórica”, porque la ficción que parte de los hechos documentados, como es el caso de la muerte de Lady Diana, confunde a las personas. “Por ejemplo, he escrito muchas obras sobre Napoleón Bonaparte y hace poco vi la película de Ridley Scott, y evidentemente hay un montón de cosas falseadas a propósito, porque los directores y dramaturgos se toman licencias artísticas. Pero no hay que mezclar las cosas. Y pasa lo mismo con ‘The Crown’. Todos los diálogos son falsos, porque no están registrados en ningún lugar”.

Elizabeth Debicki interpreta a la princesa Diana y Salim Dau es el empresario Mohamed Al-Fayed en las temporadas 5 y 6 de "The Crown". (Foto: Netflix)

Para el historiador español, la ausencia del nombre Dodi Al-Fayed en los discursos de Reino Unido durante el luto nacional por la princesa Diana “no se debe, en absoluto, a la xenofobia”. De hecho, califica al país europeo como un nación multicultural que ha compartido, en el cuadro de la Mancomunidad de Naciones, pensamientos de personas con diferentes orígenes y religiones. Más bien, da igual que el joven árabe se haya llamado Juan Pérez o George Smith, porque la Corona británica finalmente reconoce los apellidos de la Familia Real, antes que a personas externas al núcleo familiar.

Dodi Al-Fayed fue un importante cineasta egipcio de 1981. Conocido, porque su película “Carros de fuego” ganó el Oscar a Mejor película en la gala de los Premios de La Academia de Hollywood. Superó a “Indiana Jones en busca del arca perdida” de Steven Spielberg. En la interpretación del actor escoses de ascendencia egipcia Khalid Adballa en “The Crown”, los deseos del joven cineasta árabe eran eclipsados por su padre Mohamed (Salim Dau) y su carácter pusilánime siempre hacía que lo manipulen. Al final de la temporada 6, el empresario acusa a Reino Unido de una conspiración en su contra, se muda del país después de muchos años y rompe relaciones con la patria que alguna vez quiso como suya.

Khallid Abdallah interpreta al productor árabe Dodi Al-Fayed en "The Crown".

“La serie representa bien a Dodi Al-Fayed cuando su padre le presenta la oportunidad de conocer a Diana, a pesar de que estaba comprometido con otra mujer”, explica el historiador peruano de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y experto en realeza, Arnaldo Mera Ávalos, a este Diario. “Lo que ya se sabe, a través de la película británica ‘La Reina’ (2006), es que Diana utiliza a Dodi para llamar la atención de la prensa y transmitir la imagen de que ella está saliendo con él”, y agrega que el único hombre que conquistó el corazón de la princesa tras el divorcio fue el cirujano Hasnat Khan.

Según el historiador peruano, “The Crown” se filmó para resaltar la imagen de Carlos III de Reino Unido, y parte de ello se demuestra con la compasión y el arrepentimiento del rey en la sexta temporada. Toma una actitud de resarcirse de sus errores y defender a su exesposa, incluso ante el príncipe Felipe de Edimburgo y la reina, quienes se oponían a que un avión de la flota real recogiera el cuerpo de Diana en París, porque ese protocolo solo se le reconoce a un titulado “Alteza Real”. Y la princesa estaba legalmente divorciada de la Familia Real Británica.

Durante su paso por París, Lady Di y Dodi Al-Fayed fueron perseguidos por los paparazzi. Esta es una imagen de la serie "The Crown". (Foto: Netflix)

Las decisiones de la familia real parecen una cuestión protocolar más que actos que apuntan con el dedo. Mera Ávalos pone el ejemplo de la bandera que el pueblo exigía izar a media asta en el Palacio de Buckingham para honrar la muerte de Diana. Algo complejo, ya que ese acto solo se realiza en el hogar de la reina y ella estaba en la residencia de Balmoral en ese momento. Otro reflejo de las decisiones de Isabel II en la serie se ven cuando el exprimer ministro británico Tony Blair insiste en hacer un funeral público para una persona que no era de la realeza. Esa coordinación no se da con la familia Spender (de Diana), sino con la Familia Real Británica, pues se convirtió en una asunto nacional.

Harry y Meghan Markle son los duques de Sussex. La historia de la pareja no se contó en "The Crown". (Foto: EFE) / FACUNDO ARRIZABALAGA

“Históricamente, es difícil hablar de (xenofobia) en la monarquía británica. Ya se ha visto con crudeza como muchos sectores xenófobos de la población británica no aceptaron el color de piel de la esposa del Duque de Sussex, el príncipe Harry. Y, por más que Mohamed Al-Fayed hizo hasta lo imposible por ser aceptado en Reino Unido, no lo fue”, comenta el historiador peruano.

Sin embargo, el experto no comparte que la Familia Real Británica haya rechazado al empresario árabe por su origen, ya que muchas de las decisiones que tomó la reina durante el trágico episodio de 1997 fueron para seguir los protocolos reales y haciendo un balance complejo del tremendo dolor de la población después del fallecimiento de Diana. Así que, en teoría, “The Crown” no es xenófoba, pero esa conclusión se la dejamos al público.