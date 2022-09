La serie dramática creada y escrita por Peter Morgan “The Crown” se estrenó en noviembre del 2016. Desde aquella fecha, no ha dejado de cautivar a los suscriptores de Netflix así como a los críticos y academias. Según confirmaron en septiembre del 2021, la quinta temporada llegaría a las pantallas en noviembre de este año, sin embargo, con el reciente fallecimiento de la Reina Isabel II no se sabe si habrá algún cambio de fecha o si habrá algún cambio en el guion. ¿Hasta que año será adaptada esta serie?

La producción de Netflix inició narrando la historia del matrimonio de una joven Isabel con Felipe, duque de Edimburgo, en 1947. En las siguientes dos temporadas, se narró cómo la Reina Isabel II vivió junto a la familia real hasta finales de los años ochenta.

La cuarta temporada emitida en el 2020 llegó con una gran expectativa, ya que mostraba el matrimonio de su hijo Carlos con la princesa Diana. En esta temporada, se narró cómo fue su matrimonio y las dificultades que tuvieron que enfrentar así como las infidelidades que ocurrieron durante este periodo.

En tanto, el hijo mayor de la monarca encuentra en la joven Diana Spencer la candidata ideal para que sea su esposa y su relación supone un perfecto cuento de hadas para unir al pueblo británico, pero según va sucediendo la transición de adolescente a Princesa de Gales de Lady Di, veremos que su relación solo le traerá sufrimiento. (Foto: Instagram)

La quinta temporada estaría ambientada entre los años noventa y los inicios de los años 2000. En teoría, se mostraría el divorcio del príncipe Carlos y Lady Di, junto a los de Ana y Mark Phillips en 1992 y Andrés y Sarah Ferguson en 1996.

Algo que no estaba confirmado pero que era muy probable, es que la quinta temporada también adaptaría el trágico fallecimiento de Lady Di en París y sus consecuencias.

Imelda Staunton será la tercera actriz en interpretar a la reina Isabel II para “The Crown” en las todavía no estrenada quinta y sexta temporada del drama de Netflix, que se concentrará en los sucesos y crisis que sufrió la familia real británica entre 1990 y el 2003. / Netflix

La última temporada

La sexta temporada sería la última. Según la productora ejecutiva de la serie, Suzanne Mackie, el director y creador de la serie Peter Morgan no tenía intenciones de trasladar a “The Crown” a la vida de los miembros actuales de la realeza, ni a los sucesos actuales como la boda del príncipe Harry con la actriz Meghan Markle.

Para los creadores de la serie, diez años es el tiempo mínimo que se necesita para tener que adquirir una perspectiva histórica. Por esa razón, se espera que la sexta temporada ya confirmada no pase del 2010.

