La actriz Imelda Staunton, recordada por dar vida a Dolores Umbridge en la saga de “Harry Potter”, interpretará a la Reina Isabel II. “Me ha encantado ver ‘The Crown’ desde el principio. Como actriz fue un placer ver cómo Claire Foy y Olivia Colman entregaron algo especial y único a los libretos de Peter Morgan”, indicó la artista de 64 años sobre su nuevo rol en pantallas.

La británica ha trabajado en destacadas películas como “Sentido y sensibilidad”, “Shakespeare Enamorado”, “Downton Abbey”, entre otras. En declaraciones compartidas por el mismo Netflix, Staunton afirmó haber seguido la serie desde un comienzo. “De verdad me siento honrada de unirme a un equipo tan creativo y de poder llevar a “The Crown” a su cierre”, añadió.

Imelda Staunton es la nueva protagonista de "The Crown". (Foto: AFP) / NIKLAS HALLE'N

Durante las primeras cuatro temporadas, las actrices Claire Foy y Olivia Colman han interpretado a la reina Isabel II. Foy interpretó a la reino durante las dos primeras temporadas y Colman durante la tercera y cuarta temporada. Ahora, será el turno de Staunton quien concluirá la serie con la quinta y sexta temporada.

En las dos últimas temporadas, los relevos serán: Jonathan Pryce (Rey Felipe) y Lesley Manville (princesa Margarita). Además, Elizabeth Debicki y Dominic West serán Diana de Gales y el príncipe Carlos, respectivamente.

Imelda Staunton será la tercera actriz en interpretar a la reina Isabel II para “The Crown” en las todavía no estrenada quinta y sexta temporada del drama de Netflix, que se concentrará en los sucesos y crisis que sufrió la familia real británica entre 1990 y el 2003. / Netflix

Su carrera

La actriz nació en Londres en el año 1956. Empezó su carrera de actriz desde muy joven pero fue en el años 1993 que su papel como Margaret en la película producida por Kenneth Branagh, “Mucho ruido y pocas nueces”, basada en la obra de William Shakespeare, la volvió conocida a nivel internacional.

Cinco años más tarde, Staunton compartió el Premio del Sindicato de Actores al mejor reparto por su rol en la cinta “Shakespeare in Love”. También prestó su voz a varias películas de animación, siendo las más notables de ellas “Chicken Run”, “Arthur Christmas” y “The Pirates! In an Adventure with Scientists”.

Por supuesto, uno de sus roles más recordados fue el de la malvada profesora Dolores Umbridge en la saga “Harry Potter”. Con este trabajo ha recibido varios elogios.

Imelda Staunton. (Foto: AFP)

El desafío de ser la reina

La actriz comentó que siente que es un gran desafío interpreta a Isabel II. “Interpretaré a una Reina con la que todos estamos un poco familiarizados ya. Con Claire Foy, era un personaje casi histórico. Pero la Reina que estoy interpretando es una Reina de la que la gente podrá decir ‘ella no hace esto’ o ‘ella no es así’. Y eso creo que será mi bestia negra personal”, comentó.

La estrella de cine y televisión aprovechó también para dar su opinión respecto a la polémica sobre si “The Crown” debería tener un cartel previo aclarando a la audiencia que se trata de una ficción. La actriz aseguró que “la serie no se hace al pie de la letra, no está sacada de ningún diario personal o registro”.

