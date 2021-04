Peter Morgan, el principal guionista de “The Crown”, mantiene a los usuarios de Netflix atentos a los sucesos de la serie mientras el relato se va acercando más y más a la realidad. Si bien utiliza varias licencias creativas para contar la historia, la crítica académica, como la del historiador experto en la Familia Real, Hugo Vickers, ha desatado discusiones, según The Guardian.

Igual que toda ficción basada en una historia de la vida real, muchas de las secuencias construidas por los realizadores datan, sin necesariamente seguir la cronología exacta, de eventos relacionados con la Familia Real británica que quedaron en el misterio.

En la más reciente entrega de los Globos de Oro, la serie se llevó los trofeos de Mejor drama, Mejor actriz de drama (Olivia Coleman), Mejor actriz de reparto en drama (Gillian Anderson), Mejor actor en drama (Josh O’Connor). A propósito de su triunfo, a continuación, recogemos cinco espectaculares sucesos poco conocidos del relato original sobre los miembros de la realeza británica que aparecen en “The Crown”.

Lord Mountbatten y la carta que escribió al príncipe Carlos

Era considerado por el príncipe Carlos como un abuelo. Lord Mountbatten, bisnieto de la reina Victoria de Reino Unido y primo de la Reina Isabel, fue asesinado en un atentado terrorista el 17 de agosto de 1979 cuando tenía 79 años, un duro día para la Corona, pues era un particular amigo de la familia.

Fue una época de conflicto con el Ejército Republicano Irlandés (IRA), el grupo paramilitar que cometió varios atentados por oponerse al dominio de la Corona principalmente en Irlanda del Norte. Uno de estos crímenes fue la instalación de 20 kilos de material explosivo en el bote de Lord Mountbatten durante un paseo familiar.

Mountbatten había salido de pesca por la costa del condado de Sligo en Irlanda con su pequeño nieto Nicholas Brabourne y Paul Maxwell, un niño contratado como ayudante. Al no ser miembro directo de la Familia Real, él tenía la mente tranquila en ese momento, pues no se consideraba un blanco importante para el grupo terrorista. Durante su paseo, también estaba la madre del menor, Lady Doreen Brabourne, la hija del Lord, Patricia, su yerno John y su otro nieto Timothy, explica Cultura Ocio.

Tras el atentado contra Lord Mountbatten, el IRA reivindicó el ataque como una acción con la que quería “llamar la atención del pueblo inglés sobre la ocupación continua de nuestro país”. Su muerte fue clave: Mountbatten no solo mantenía continua comunicación por escrito con el príncipe Carlos, sino también era un influyente consejero de la Casa Real.

Si bien no hay constancia de que Mountbatten haya escrito específicamente una carta al príncipe Carlos justo antes de morir, como relata en escena The Crown, sí es posible decir que era su mentor.

La Familia Real asistió al funeral de este hombre que fue el último virrey de la India, vizconde de Birmania y un héroe de guerra.

El príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles como amantes

Lady Diana y el príncipe Carlos se casaron el 29 de julio de 1981, después de la muerte de Lord Mountbatten. Y fue por el año 1990 cuando los supuestos amantes se vieron envueltos en escándalos extramatrimoniales.

Según The Independent, previo a empezar su matrimonio, el príncipe pasaba mucho tiempo saliendo con mujeres. La prensa llegó a ponerles a todas ellas “los ángeles de Charlie”, porque ninguna cumplía con las expectativas de la Corona para ser la afortunada: huían de la relación o no eran aptas para el puesto.

En ese tiempo, el príncipe estaba ansioso por encontrar una prometida para cumplir con su deber real, pero hallar a la mujer de clase alta y refinada, de religión protestante y virgen no era una cuestión sencilla. Algo primordial para la familia, como la virginidad, era el punto más importante de la lista de requisitos reales para ser esposa de Carlos.

El nexo entre Diana y Carlos fue su hermana, Sarah Spencer, quien era una de las candidatas a ser esposa del príncipe.

Las hermanas Spencer provenían de una familia importante: su padre era el conde John Spencer, amigo personal de la Reina, y su abuela Lady Ruth Fermoy era la dama de compañía de Isabel II. Lamentablemente, Sarah cometió un gran error, al admitir frente a la prensa que había bebido demasiado alcohol y, a causa de ello, fue expulsada del colegio. Solo por eso, el príncipe decidió poner punto final a la relación.

En la fiesta de cumpleaños de la Reina, cuando Diana aún estaba soltera, Anna Wallace, a quien el príncipe le había propuesto matrimonio dos veces, le comentó que Carlos estaba enamorado de Camilla Parker-Bowles y por esa razón nunca hubiera aceptado ser su esposa, incluso cuando él se lo propuso.

Durante el matrimonio de la pareja real, Diana y Carlos, los pleitos continuaban. Esto es algo que el historiador Víctor Vickers cuestiona, pues en la serie se muestra que el príncipe llama a Camilla todos los días durante su primer año de casado, además, considera que The Crown ha caricaturizado al heredero real.

Debido a la cantidad de bibliografía y documentales sobre Diana, siempre corrió el rumor respecto a un romance entre Camilla Parker y el príncipe Carlos. Sin embargo, la Casa Real jamás ha admitido ese pasaje de la vida amorosa del heredero al trono, y tampoco después de casarse con ella en abril de 2005, años después de la muerte de Lady Di.

Las primas de la Reina estaban en un asilo para ancianos con problemas mentales

Nerissa y Katherine Bowes-Lyon eran las hijas del hermano de la reina madre, John Herbert Bowes-Lyon, y primas de la Reina Isabel II. Ellas, tal como la serie cuenta y Vickers niega, estaban ocultas en 1941 en un centro de asistencia mental en Royal Earlswood Hospital en Redhill, Londres, según Esquire.

Dado que la Familia Real temía un escándalo sobre una discapacidad posiblemente hereditaria, decidió hospitalizar a las primas y a otras tres más: Idonea, Etheldreda y Rosemary Bowes-Lyon. En 1987, el diario The Sun desató el escándalo sobre la existencia de estas mujeres, a quienes habían anunciado como muertas.

Dentro de la guía de la genealogía y aristocracia británica Burke’s Peerage, el fallecimiento de Nerissa se anunció en 1963 como si hubiera ocurrido en 1940, y el de Katherine en 1961.

Años más tarde, en 1982, la Reina Madre se enteró de su existencia en el hospital, pero nunca cambió los registros financieros. Aún existe la sospecha de que alguien de la realeza sabía de ellas, porque el centro Earlswood recibía 125 libras al año para el cuidado de las mujeres. Apenas Isabel (madre) supo de sus primas, hizo un cheque que envió al centro mental, además, se convirtió en patrona de la Real Sociedad de Niños y Adultos con Discapacidad Mental.

Se cree que a fines de los años 80 Nerissa fue enterrada en la tumba de un indigente y a su funeral solo asistieron los miembros del hospital. Sobre Katherine, se supo que el administrador del centro de salud mental intentó comunicarse con la Reina madre, pero no obtuvo respuesta. Murió en 2014 a los 87 años y el Palacio de Buckingham solo ha mencionado al respecto que se trata de “un asunto de la familia Bowes-Lyon”.

La Reina fue responsable de filtrar una opinión polémica sobre Thatcher en la prensa

La relación entre la Reina Isabel II y la primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, era cercana, como la Corona acostumbra con los líderes de Gobierno, pero se vio afectada por sus ideologías en contraste. Y sus asperezas fueron noticia de primera plana durante el año 1986, según Historia Extra.

Durante una protesta global contra el régimen del apartheid en Sudáfrica (sistema político discriminatorio a personas de raza negra), los líderes de la Mancomunidad de Naciones, o países que cooperan en el ámbito económico y político con Reino Unido, unieron fuerzas. La Reina Isabel junto con el resto de líderes estaban dispuestos a imponer sanciones económicas al, en ese momento, Partido Nacional de Sudáfrica.

Sin embargo, por decisión de Thatcher, Reino Unido se veía apartado del acuerdo, ya que ella temía que las sanciones económicas supusieran un daño a la creación de la riqueza para Sudáfrica y a los intereses de Gran Bretaña. Es así que un grupo de líderes intentaron persuadirla de cambiar de opinión, pero ella únicamente accedió a aceptar “sanciones debilitadas” en 1986 rechazando varias de las opciones anteriores.

En tanto, la Reina Isabel II buscaba manejar la situación sobre la negativa de Thatcher, pues estaba preocupada por la imagen de Gran Bretaña frente a los demás países de la Mancomunidad de Naciones. En 1953, ella había prometido su “corazón y alma” a esta alianza, según el historiador Dominic Sandbrook, “era la razón de ser de la Reina”.

Según explica Mark Landler en un artículo de The New York Times, la polémica, que además ha causado discusión en The Crown por ser una idea nunca admitida por la Casa Real, surge con la portada de The Sunday Times de 1986: “La reina está consternada ante la ‘indiferencia’ de Thatcher”, la misma que terminó delatando el desacuerdo entre las lideresas.

Según el historiador Hugo Vickers, la Reina no provocó la portada ni filtró información a la prensa, como señalaba el artículo periodístico, donde se decía que Isabel II consideraba a Thatcher como una persona “indiferente, polémica y que dividía a la sociedad”.

Presuntamente, el secretario de prensa real, Michael Shea, fue despedido por dejar filtrar dicha información, aunque The Sunday Times sostenía que fue la misma Reina quien se lo había sugerido.

Michael Fagan, el hombre que irrumpió en el cuarto de la Reina Isabel

El hombre que infringió los aposentos de la Reina Isabel II el 9 de julio de 1982 se llamaba Michael Fagan. Aunque no se menciona en The Crown, el delincuente confesó a las autoridades haber visto un cenicero en su habitación y pensó en cortarse las venas con el instrumento frente a ella, pero no lo hizo, afirma Cultura Ocio.

En un informe policial, queda constancia de que la sábanas de su cuarto tenían una mancha de sangre por un corte en el pulgar.

Sin embargo, la reina nunca reveló claramente lo que sucedió en esos 10 minutos que pasó junto a Fagan antes de la llegada de una empleada de la Casa Real a la habitación y hasta que las autoridades de Scotland Yard fueran informadas.

Como se ve en The Crown, se trataba de la segunda intromisión en el Palacio de Buckingham de ese hombre de entonces 31 años “fanático de la monarquía”, tal cual lo describió su padre, pero no hay conexión en los informes policiales entre él y las demás intromisiones ocurridas en la residencia real, por lo que pudo haber sido su primera vez dentro del Palacio.

Además, en la serie se puede ver que la monarca intenta entablar una conversación para distraerlo, algo que el criminal ha negado. Es importante considerar que esta versión ha ido cambiando a lo largo de los años, por lo que es difícil entenderla sin una interpretación oficial del Palacio británico.

Fagan ha dado razón del hecho en varias oportunidades. Una vez dijo que se quería sentir “malo” y estaba influenciado por posibles alucinógenos. Tras lo ocurrido, fue sentenciado a cumplir seis meses en un hospital psiquiátrico, y años después fue detenido por otros delitos, entre tantos, tráfico de drogas. Hoy tiene 72 años.

