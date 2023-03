El gigante del streaming Netflix ha alcanzado un gran número de visualizaciones gracias a su drama coreano “The Glory”, protagonizado por Song Hye Kyo. Después del éxito de la primera parte, la segunda entrega llegará al servicio desde este viernes 10 de marzo para resolver varias dudas que quedaron en el público.

Antes de que se estrenen los nuevos episodios de “The Glory”, y descubrir lo que sucederá con el plan de venganza de Moon Dong Eun, aquí te dejamos cinco datos curiosos que debes conocer sobre la exitosa serie.

Kim Eun Sook se inspiró en su hija para escribir “The Glory”

La idea para este exitoso drama coreano nació gracias a la guionista Kim Eun Sook. Ella se inspiró en su pequeña hija, quien –en ese momento- estaba a punto de ingresar a la secundaria. Escuchar sobre los casos de ´bullying´ le preocupó; así que optó por averiguar más sobre el tema y plasmarlo en esta producción.

Una escena fue inspirada en un caso de bullying real

Moon Dong fue abusada y acosada por sus compañeros de escuela; pero una de las escenas más fuertes es cuando la joven es quemada con una tenaza en el brazo. Este episodio está basado en un hecho real sucedido en Corea del Sur hace 17 años. Una menor de entonces 15 años era extorsionada y una de sus compañeras decidió quemarle los brazos con un rizador de cabello cada dos días para “verificar la temperatura” del aparato. Conoce todos los detalles sobre el caso en esta nota.

(Foto: Netflix)

Song Hye Kyo dudó en aceptar el papel

La protagonista de “The Glory” había participado solamente en dramas románticos como “Otoño en mi corazón” (2000), “Ese invierno, el viento sopla” (2013) y “Encuentro” (2018). Por ello, cuando le propusieron el papel en esta serie dudó en aceptarlo porque no tenía experiencia en este género. Sin embargo, aceptó el reto y se preparó para interpretar a Moon de la mejor manera.

La protagonista sugirió el maquillaje y peinado de su personaje

La actriz Song Hye Kyo hizo algunas sugerencias a la producción de “The Glory” respecto a cómo debería verse su personaje. La intérprete de Moon Dong Eun aseguró que si había estado toda su vida planeando la venganza, no habría tenido tiempo para peinarse o maquillarse. Este aspecto debía ser de menos importancia para el personaje. Es por ello que la protagonista tiene un corte de cabello sencillo y el maquillaje es similar al de “cara lavada”, lo que significa que los productos en la piel son mínimos.

(Foto: Netflix)

La guionista y protagonista se conocían

La primera vez que la guionista Kim Eun Sook y la actriz Song Hye Kyo trabajaron juntas no fue en “The Glory”. Ellas se conocen desde hace años cuando formaron parte de la producción del k-drama “Descendants of the Sun” (“Descendientes del sol” en español) del año 2016.

Extra: La serie fue grabada en su totalidad antes de su emisión

A diferencia de otros programas coreanos, “The Glory” fue grabado en su totalidad antes de ser transmitida. Cabe recordar que los capítulos de los k-dramas suelen ser grabados a medida que se van emitiendo.

(Foto: Netflix)

¿De qué trata “The Glory”?

La serie coreana sigue a Moon Dong Eun (Song Hye-kyo), una joven que sufrió acoso escolar y, debido al abuso, no logró cumplir su sueño de ser una exitosa arquitecta.

Desde entonces, juró hacer pagar a sus acosadores. Es así que decidió regresar a su ciudad natal para iniciar con la ejecución de su plan de venganza. En esta nueva temporada, podremos ver cuál será el final de sus acosadores.

(Foto: Graphyoda/Netflix) / jisun park

Mira el tráiler de “The Glory”, parte 2

¿Quiénes integran el cast de “The Glory”?

La nueva serie de Netflix “The Glory” tiene como protagonista a la actriz Song Hye-kyo en el papel de Moon Dong Eun.

Estos son los integrantes del elenco de “The Glory”:

Song Hye-kyo como Moon Dong Eun

Lim Ji-yeon como Park Yeon-jin

Lee Do-hyun como Joo Yeo-jeong

Jeong Seong-il como Ha Do Young

Cha Joo-young como Choi Hye-jeong

Park Sung-hoon como Jeon Jae Joon

Lee Do-Hyun y Song Hye-kyo en "The Glory". (Foto: Graphyoda/Netflix) / MH

Ficha técnica de “The Glory”

Título original: “Deo Geulloli”

“Deo Geulloli” Año: 2022

2022 País: Corea del Sur

Corea del Sur Dirección: Gil Ho Ahn

Gil Ho Ahn Guion: Kim Eun-suk

Kim Eun-suk Reparto: Song Hye-kyo, Im Ji-yeon, Lee Do-hyun, Jung Sung-il, Yeom Hye-ran, Cha Joo-young, Park Sung-hoon, Kim Gun-woo, Kim Hieroa, Oh Ji-yul, Ye-Eun Shin

Song Hye-kyo, Im Ji-yeon, Lee Do-hyun, Jung Sung-il, Yeom Hye-ran, Cha Joo-young, Park Sung-hoon, Kim Gun-woo, Kim Hieroa, Oh Ji-yul, Ye-Eun Shin Distribuidora: Netflix

