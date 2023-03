Al mismo estilo de Moon Dong Eun. Netflix estrenó la segunda parte de “The Glory” este viernes 10 de marzo ha causado revuelo entre los fanáticos de la historia protagonizada por la coreana Song Hye-kyo. Previo al lanzamiento de los nuevos capítulos, el elenco de la serie confesó cómo reaccionarían, en la vida real, ante el bullying. Una de las actrices sorprendió al responder que, así como la protagonista, ayudaría a la víctima a vengarse.

La trama de “The Glory” sigue a una joven que fue víctima de acoso por parte de sus compañeros de escuela y jura vengarse por el daño ocasionado. Horas antes del estreno de la segunda parte, los actores participaron en una conferencia de prensa para medios coreanos y fueron consultados sobre cómo actuarían si son testigos de un caso de ´bullying´.

La primera en responder fue la estrella coreana Kim Hieo-ra, quien da vida a Lee Sa-ra (una de las acosadoras de Moon) en la ficción, y confesó que, si ve que una persona sufre de acoso, la ayudaría e, incluso, lo apoyaría en idear un plan de venganza. “Ayudaré a la víctima de una manera en la que ayudaré a crear un plan para burlar a sus perpetradores. También me aseguraría de que esto no sea algo único para que los (acosadores) no lo vuelvan a hacer. Quiero ir con la víctima para ayudarla a planificar su venganza”, aseguró.

En este encuentro con la prensa también participaron otros de los integrantes del cast de “The Glory”. Por su parte, el actor Kim Gun-woo (Son Myeong-o en la serie) sostuvo su postura a favor de enfrentar el acoso escolar. “Definitivamente haría todo lo posible para ayudar a la víctima porque nadie se merece ser intimidado y atormentado”, dijo. Mientras que Cha Joo-young (Choi Hye-jeong en la ficción) puntualizó que tienen “la responsabilidad de ayudar a las víctimas”.

“No puedo tolerar la injusticia, y haría todo lo posible para que (el acosador) se dé cuenta de que está mal de una manera fuerte, pero legal. También los denunciaría a la policía (si las cosas empeoran)”, finalizó Jung Sung-il, quien tiene el papel de Ha Do-yeong en “The Glory”.

¿De qué trata “The Glory”?

La serie coreana “The Glory” muestra la historia de Moon Dong Eun (Song Hye-kyo), una joven que sufrió acoso escolar y, debido al abuso, no logró cumplir su sueño de ser una exitosa arquitecta. Es por eso que, años después, decide cobrar venganza contra sus abusadores y todos aquellos que no la ayudaron.

Es así que regresa a su ciudad natal para iniciar con la ejecución de su plan de venganza. En esta nueva entrega, podremos ver cuál será el final de sus acosadores. “Una mujer obsesionada con vengarse implacablemente de los abusones que le destrozaron la infancia y la vida”, agrega Netflix.

Mira el tráiler de “The Glory, parte 2″

¿Quiénes integran el cast de “The Glory”?

La nueva serie de Netflix tiene como protagonista a la actriz Song Hye-kyo en el papel de Moon Dong Eun, la joven que sufrió ´bullying´ en la escuela.

Estos son los integrantes del elenco de “The Glory”:

Song Hye-kyo como Moon Dong Eun

Lim Ji-yeon como Park Yeon-jin

Lee Do-hyun como Joo Yeo-jeong

Jeong Seong-il como Ha Do Young

Cha Joo-young como Choi Hye-jeong

Park Sung-hoon como Jeon Jae Joon

Kim Hieo-ra como Lee Sa-ra

Ficha técnica de “The Glory”

Título original: “Deo Geulloli”

Año: 2022

País: Corea del Sur

Dirección: Ahn Gil-ho

Guion: Kim Eun-suk

Reparto: Song Hye-kyo, Im Ji-yeon, Lee Do-hyun, Jung Sung-il, Yeom Hye-ran, Cha Joo-young, Park Sung-hoon, Kim Gun-woo, Kim Hieroa, Oh Ji-yul, Ye-Eun Shin y Kim Hieo-ra.

