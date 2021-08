Conforme a los criterios de Saber más

¿Cuál es el impacto cultural de las películas? De dar las respuestas a esta incógnita se encarga la serie documental “Las películas que nos formaron” (“The movies that made us”, en inglés) producida por Netflix y cuya segunda temporada ya está disponible en la plataforma de streaming.

La docuserie creada por Brian Volk-Weiss estrenó su primera entrega a finales de 2019, con cuatro episodios dedicados a “Dirty Dancing” (1987), “Los cazafantasmas” (1984), “Mi pobre angelito” (1990) y “Duro de matar” (1988). Y ahora analiza otras cuatro películas que no solo nos formaron, sino que también marcaron hitos en la industria del cine, especialmente en el uso de los efectos especiales.

Afiche de "Las películas que nos formaron 2” (Foto: Netflix)

No se trata del típico detrás de cámaras con los aspectos técnicos de la producción. “Las películas que nos formaron” es una serie de entrevistas a los involucrados en la realización y sobre las complicaciones por las que atravesaron para poder lograr un éxito de taquilla. Aunque todo parecía sencillo cuando vimos estos filmes en la pantalla grande, y ahora a través del streaming, la mayoría de ellos pasaron años gestándose.

Los espectadores aprendemos con un lenguaje sencillo un poco los procesos de producción de las películas con las divertidas narraciones en off de Donald Ian Black (versión en inglés) y Daniel Streeter (en español).

El primer capítulo de esta nueva entrega está dedicado a “Volver al futuro” (1985), escrita por los amigos de universidad Robert Zemeckis y Bob Gale. Realizar la cinta no fue nada sencillo, tanto Zemeckis como Gale, venían de tres fracasos de taquilla, pero nunca dudaron de su potencial. Sin embargo, luego de visitar la casa de sus padres, a inicios de los años ochenta, a Gale se le prendió el foco cuando vio el anuario de su padre: ¿padre e hijo habrían sido amigos si hubiesen asistido a la misma escuela?

Crispin Glover en una escena de "Volver al futuro 1". (Foto: Universal)

Bob compartió su idea con Robert y de inmediato empezaron a escribir el guion de “Volver al futuro”, que inicialmente iba a ser una producción de Columbia Pictures, pero finalmente terminó siendo de Universal.

Robert Zemeckis dirigiendo "Volver al futuro". (Foto: Universal)

En el documental explican lo que sucedió y también te enterarás de detalles como el rol que jugó Steven Spielberg, que Ben Stiller hizo el casting para ser Marty Mcfly, que la película pudo haberse llamado “El hombre del espacio desde Plutón” y cómo consiguieron que Michael J. Fox quedara finalmente como el protagonista de la cinta, luego de haber grabado durante cinco semanas con otro actor.

Michael J. Fox y Christopher Lloyd, en una escena de "Volver al futuro". Foto: Universal

El segundo capítulo de “Las películas que nos formaron” está dedicado a “Mujer bonita”, la cinta de 1990 que lanzó a la fama a Julia Roberts. Hacer el guion de esta cinta fue bastante complicado, de hecho, ni siquiera se terminó. El título original de la cinta iba a ser “3000”. En la docuserie J.F. Lawton, el escrito original cuenta cómo pasó de firmar un jugoso contrato con Touchstone Pictures de Disney a ser despedido. Además, lo difícil que fue conseguir que Richard Gere diga que sí. El actor en un principio no quería ser parte de un filme de prostitutas. ¿Te imaginas a Al Pacino haciendo el papel de Edward?

Mujer bonita. De la forma más natural surge un sentimiento entre un hombre adinerado y una prostituta, con quien tras pasar una sola noche, quiere seguir estando a su lado por más tiempo. (Foto: Difusión)

Hablando de Steven Spielberg… El tercer capítulo va dedicado a “Jurassic Park” (1993), dirigida por él y hasta el momento la más taquillera de la historia. Y es que la cinta marcó un antes y un después en el mundo de los efectos especiales y de la forma de crear a los dinosaurios para la pantalla grande. ¡Los métodos anteriores quedaron extintos!

Para las tomas en primer plano del tiranosaurio rex se usó un animatronic, un robot gigante controlado mecánicamente, con el que tuvieron algunos percances que ya te enterarás cuando veas el documental. Hasta ahí todo bien; sin embargo, a Spielberg no le convencía del todo usar la vieja técnica de animación stop motion (cuadro por cuadro) para ver al T-Rex en movimiento.

Escena de "Jurassic Park", estrenada en 1995. (Foto: Universal Pictures)

Fue así como el travieso Steve ‘Spaz’ Williams, especialista en efectos visuales de ILM al que entrevistan en la miniserie documental, trabajó en secreto - porque no le habían dado permiso– para diseñar una muestra totalmente digital de un tiranosaurio corriendo. Tanto George Lucas (de ILM), Steven Spielberg y el resto del equipo de la producción se emocionaron al ver la muestra del primer dinosaurio digital en la historia del cine. También podrás ver cómo se escogió al elenco de la cinta y cómo un huracán estuvo a punto de retrasarlo todo; sin embargo, Spielberg y su equipo fueron más.

La saga de "Jurassic Park" está actualmente disponible en HBO Max.





El capítulo que sin duda nos conmueve es “Forrest Gump”, el cuarto y último de esta temporada. La cinta protagonizada por Tom Hanks está dirigida por Robert Zemeckis, a quien ya hemos mencionado líneas arriba, y fue producida por Wendy Finerman, quien luchó contra viento y marea para que la cinta pueda ver la luz. ¿Sabías que “Forrest Gump” es un libro de 1986? Sin embargo, la película es bastante diferente a la obra original.

Tom Hanks en el afiche de "Forrest Gump" de 1994. (Foto: Paramount Pictures)

Fue tanto el cariño que Hanks y Zemeckis le tomaron a la cinta que incluso pusieron dinero para poder terminarla, debido a que Paramount se los recortó. El impacto de la actuación de Gary Sinise, como el teniente Dan, traspasó la pantalla y ahora tiene una fundación dedicada al apoyo de veteranos de guerra. Sin ánimo de spoilear demasiado, el capítulo dedicado a “Forrest Gump”, te hará llorar como la película misma.

LA FICHA

Plataforma: Netflix

Temporadas: 2

Capítulos: 4 por cada temporada

Creación: Brian Volk-Weiss

Calificación del autor: ★★★★

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "El stand de los besos 3", película de Netflix.