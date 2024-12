Gong Yoo regresa tras tres años con un personaje “patético” pero conmovedor

Después de una pausa de tres años, Gong Yoo regresa a la televisión con el personaje de Han Jung-Won, un hombre atrapado entre su doloroso pasado y las inesperadas conexiones del presente. Según el actor, lo que lo atrajo al proyecto no fue solo el personaje, sino también la profundidad del guion: “El guion tenía una esencia diferente a cualquier cosa que hubiera hecho antes. La serie tiene un tono único, y eso fue lo que me cautivó”.

Cuando se le pidió describir a su personaje en una sola palabra, Gong Yoo inicialmente bromeó con la palabra “patético”, pero luego explicó que la palabra “deficiencia” captura mejor a Han Jung-Won.

“Es alguien que está profundamente marcado por su pasado y que, aunque no quiera, comienza a cambiar debido a la llegada de una nueva persona a su vida. Todo esto ocurre de forma muy natural, dentro de un espacio confinado donde ambos personajes comienzan a conocerse mejor”.

Seo Hyun-Jin: la complejidad detrás de su personaje

Por su parte, Seo Hyun-Jin interpreta a No In-Ji, una mujer cuyo comportamiento autodestructivo y falta de valentía la hacen fascinante. Para Seo, esta vulnerabilidad fue clave para aceptar el papel: “Lo que me atrajo de In-Ji es su aspecto autodestructivo. Cuando estás herido y no intentas superar ese dolor, eso, en sí mismo, es destructivo. Vi mucho de mí misma en ella, lo que hizo que fuera un personaje muy interesante de interpretar”.

Seo destacó que la serie explora no solo las relaciones amorosas, sino también las conexiones que uno tiene con la sociedad y consigo mismo: “Incluso una relación que comienza como algo falso puede volverse genuina. Y, al mismo tiempo, una relación reconocida por la sociedad puede no ser auténtica. La serie plantea preguntas sobre la autenticidad en todas las formas de relación”.

Inspiración visual: “In the Mood for Love” y “Decision to Leave”

El director Kim Gyu-Tae, conocido por su estilo visual refinado, compartió que se inspiró en obras como “Decision to Leave” de Park Chan-Wook y “In the Mood for Love” de Wong Kar-Wai para dar forma a la estética y el tono de “The Trunk”.

“Estas obras combinan misterio con un toque melancólico y romántico. Para ‘The Trunk’, decidimos enfatizar aún más el aspecto melodramático y romántico, manteniendo ese aire de misterio que atrapa al espectador”, acotó Gyu-Tae.

El director añadió que su enfoque principal era transmitir emociones auténticas que resonaran tanto con las audiencias coreanas como internacionales.

Entre la verdad y las mentiras

Uno de los temas centrales de la serie es la exploración de relaciones basadas en verdades a medias y mentiras. Según Seo Hyun-Jin, “The Trunk” no busca dar lecciones sobre el amor verdadero, sino mostrar la complejidad de las relaciones humanas: “La serie aborda cómo, incluso en una relación construida sobre una base falsa, puede surgir algo genuino. Pero también cuestiona qué tan auténticas son las relaciones que parecen ser aceptadas por la sociedad. Es un reflejo de nuestras conexiones con los demás y con nosotros mismos”.

Todos los capítulos de "The Trunk" ya están disponibles en Netflix.

Por su parte, Gong Yoo destacó que su conexión con Seo en pantalla fue fundamental para capturar la evolución de los personajes.

Retos y aprendizajes del elenco

Al preguntárseles qué fue lo más intrigante al leer el guion, tanto Gong Yoo como Seo Hyun-Jin coincidieron en que se sintieron conectados de manera instintiva con sus personajes. Gong Yoo señaló que encontró similitudes entre Han Jung-Won y su propia personalidad, lo que amplificó su interpretación: “La esencia de Jung-Won, su lucha interna, resonó conmigo. Fue como mirar una versión amplificada de ciertos aspectos de mi propia vida”.

Seo, por su parte, expresó que se identificó con los defectos de In-Ji, especialmente su tendencia a evitar enfrentar el dolor:“In-Ji no es valiente, pero su altruismo es conmovedor. Fue un reto interpretar a alguien tan alejado de los estereotipos de fuerza que suelen esperarse en los dramas”.

Un futuro prometedor para la serie coreana

Con un equipo de primera línea y una trama que promete ser tan conmovedora como intrigante, “The Trunk” tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito de Netflix. Gong Yoo, Seo Hyun-Jin y Kim Gyu-Tae han dejado claro que esta serie no es solo una historia de amor, sino un examen profundo de las relaciones humanas y las cicatrices que todos llevamos.

“The Trunk” ya está disponible en Netflix con todos sus capítulos.

