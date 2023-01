El gigante del streaming Netflix continúa teniendo éxito con los títulos publicados dentro de su plataforma. Durante esta semana, series como “Merlina” y “Emily en París”, y cintas como “Glass Onion: A Knives Out Mystery” y “Jumanji: el siguiente nivel” son las producciones que se han convertido en las preferidas del público.

Pero, esas no son las únicas películas o series que han cautivado a los suscriptores de Netflix durante estos días. Este es un repaso por los lanzamientos más vistos entre el lunes 9 y el domingo 15 de enero de 2023 a nivel mundial.

Con un total de 39.8 millones de horas visualizadas, la cinta “Los crímenes de la academia” se ubica en el primer lugar del Top 10 de películas en inglés más vistas. El filme protagonizado por Christian Bale y dirigido por Scott Cooper sigue al inspector Augustus Landor, quien es contratado para investigar el asesinato de un cadete y, en el camino, deberá unir esfuerzos con un joven que el mundo conocería posteriormente como el escritor Edgar Allan Poe (Harry Melling).

“The Hatchet Wielding Hitchhiker”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery “, “Dog Gone” y “Sing” son las siguientes películas incluidas en esta lista. Mientras que el musical de “Matilda”, “Jumanji: The Next Level”, “Transformers: Dark of the Moon”, “Colombiana” y “Daddy Day Care” completan el Top 10 de cintas en inglés más vistas en Netflix durante la última semana.

(Foto: Netflix)

La segunda temporada de “Ginny & Georgia”, que se estrenó el pasado 5 de enero, se posiciona en el primer lugar del Top 10 de series en inglés más vista en la plataforma de streaming. La producción protagonizada por Antonia Gentry y Brianne Howey acumula 162.7 millones de horas visualizadas. La sorpresa para esta semana ha sido que la primera temporada de la misma serie se ubique en el segundo lugar con un total de 63.2 millones de horas en visualización.

Por su lado, “Merlina” de Tim Burton se posiciona en el tercer lugar de la lista. La segunda temporada de “Vikings: Valhalla”, “Kaleidoscope”, la primera temporada de “Vikings: Valhalla”, la tercera temporada de “Emily en París”, la temporada 1 de “New Amsterdam”, temporada 11 de “The Walking Dead” y “The Recruit” completan el Top 10.

(Foto: Netflix)

La lista de Netflix también considera a aquellas producciones realizadas en idioma no inglés. De esta manera, tenemos que la película más vista es el largometraje mexicano “Noise”, dirigido por Natalia Beristain y protagonizado por Julieta Egurrola. La historia sigue a Julia, una madre que vive en un ambiente de constante hostilidad y violencia. Ella busca a su hija Ger y, en el camino, creará lazos con otras mujeres para ayudarse. En el segundo puesto se ubica el filme polaco “How I Became a Gangster” y en el tercer lugar está la cinta indonesia “The Raid 2″.

El Top 10 de películas de habla no inglesa es completado por “The Kings of the World”, “Confidential Assignment 2: International”, “Thai Massage”, “Farewell, Mr. Haffmann”, “Troll” y “All Quiet on the Western Front”. En el último lugar se encuentra el largometraje hindú “RRR”, el cual acaba de ser galardonado en los Premios Globo de Oro 2023 por Mejor canción original y en los Critics Choice Awards se llevó el premio a Mejor película en lengua no inglesa.

(Foto: Netflix)

El pasado 30 de diciembre, Netflix estrenó la tercera temporada de “La Reina del Sur”, la cual se rodó en varios países de Latinoamérica como Argentina, Bolivia, Colombia y México, asimismo, se incluyeron paisajes de nuestro país Perú. Esta producción se ubica en el primer lugar del Top 10 de series en habla no inglesa. La primera entrega de “Woman of the Dead”, así como las segundas temporadas de “Alice in Borderland” y “Single’s Inferno” siguen en la lista.

Por último, se encuentran las series que han acumulado un promedio de entre 11 y 15 millones de horas visualizadas. La temporada uno de “Alpha Males”, la segunda parte de “Alchemy of Souls”, la última temporada de “Sky Rojo”, “Lady Voyeur” y “Love Is Blind: Brazil:2″ completan este Top 10.

(Foto: Netflix)

¿Cuáles son las producciones más vistas en el Perú?

El gigante del streaming también ha revelado el Top 10 por cada país. En el Perú, entre el 9 y 15 de enero, la película más vista fue “Sing: ¡Ven y canta!” (2016), producción animada dirigida por Garth Jennings y que cuenta con las voces de artistas como Reese Witherspoon, Scarlett Johansson y Matthew McConaughey.

Mientras que en segundo lugar se ubica “Perro perdido”, seguido por “Jumanji: el siguiente nivel”. La lista continúa con “Los crímenes de la academia” y “Colombiana”. El Top 10 en Perú es completado por “Venganza implacable”, “Traficantes por error”, “La razón de estar contigo”, “Pinocho” de Guillermo del Toro y “The Raid 2″.

(Foto: Netflix)

En relación a las series, la tercera temporada de “La reina del sur” se ubica en el primer lugar del Top 10; de esta manera, se mantiene por tercera semana dentro del ranking. “Hasta que la plata nos separe” se ubica en el segundo puesto y la segunda temporada de “Ginny & Georgia” en el tercero. En tanto, la lista continúa con las primeras temporadas de “Merlina” y “La Reina del Sur”.

El Top 10 de series de Netflix en Perú es completado por la primera temporada de “Ginny & Georgia”, “Canto para no llorar”, “Hajime no Ippo: The Fighting!”, “Pablo Escobar, el patrón del mal” y “The Glory”.