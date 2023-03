El gigante del streaming Netflix estrenó el pasado 22 de febrero su nueva serie “Tríada”, la cual forma parte de su ambicioso proyecto “Qué drama. Novelas con N de Netflix”. La producción protagonizada por la actriz y ex RBD Maite Perroni ha cautivado al público por su trama sobre trillizas que fueron separadas al nacer.

Los personajes de Rebecca, Aleida y Tamara –que son interpretados por Perroni- están inspirados en un caso de la vida real. En 1980, los trillizos Edward Galland, David Kellman y Robert Shafran también fueron separados al nacer y se reencontraron casi 20 años después. Por ello, aquí te dejamos todos los detalles que debes conocer sobre ambas situaciones y qué diferencias existen.

¿En qué se diferencia la serie de Maite Perroni con el caso real de trillizos?

La nueva serie de Netflix muestra la vida de trillizas que se reencuentran en la situación menos esperada. Un día, Rebecca descubre el cuerpo de Aleida, una mujer que es idéntica a ella en una escena del crimen y, posteriormente, encuentra a Tamara, otra de sus hermanas. Desde ese momento, intenta descubrir por qué las separaron de niñas y cuál era el propósito de esa decisión con la ayuda de Humberto (David Chocarro).

(AQUÍ EMPIEZAN LOS SPOILERS) El final de la serie “Tríada” muestra a Rebecca, quien descubre que ha sido parte de un experimento que involucra, además, a otros gemelos y trillizos idénticos. Ella está segura de que Eugenio Sáenz, el esposo de su hermana Aleida, está detrás de todo. Pero la situación se vuelve más complicada aún.

Es ahí que saben la verdad: su psicóloga Julia Bátiz es la mente maestra detrás de este experimento, aunque la idea original partió del doctor Meyer. Como si no fuera suficiente, ella utilizó la fertilización in vitro para tener trillizas idénticas; por lo que es la madre biológica de las protagonistas. Tras descubrirlo, Rebecca intenta escapar y por eso le pide ayuda a Humberto. Cuando pensó que estaba resguardada, también se da cuenta que él es el ayudante de la terapista y estaba al tanto de todos los detalles.

Al estar secuestradas, Rebecca y Tamara se dan cuenta que Aleida nunca murió y solo estaba cautiva en la misma casa. Es así que esta última idea un plan para que sus hermanas y ella puedan escapar. Una vez libres, Aleida se reencuentra con su esposo y la psicóloga Julia Bátiz quedó encerrada en el sótano.

En el caso real de los trillizos en los que está inspirado la serie, se supo que Edward Galland, David Kellman y Robert Shafran fueron ´colocados´ en diferentes familias al nacer: una obrera, otra de clase media y la última acomodada. La desaparecida agencia de adopción “Louise Wise Services” fue la encargada del proceso.

A los 19 años, tuvieron un encuentro casual y, hasta ese momento, ni ellos ni sus familias sabían que ninguno de los otros dos había existido. Tras conocer la verdad, retomaron su vínculo y compartieron tiempo juntos. Pero la felicidad no duró mucho porque en 1995, Edward Galland se quitó la vida a causa de depresión. “Los que nos estaban estudiando vieron que estaba ocurriendo un problema. Y podrían haber ayudado... y no lo hicieron”, le dijo Kellman al New York Post.

Tiempo después de esta pérdida, un periodista neoyorquino llamado Lawrence Wright descubrió que el doctor Peter Neubauer había estado a cargo de un experimento donde los hermanos idénticos eran separados y monitoreados. Tras una serie de investigaciones, las familias descubrieron que los psicólogos habían estado asociados a la agencia e incluso Neubauer visitó a los niños durante casi 10 años.

De esta manera, podemos llegar a la conclusión de que la vida real y la serie no tuvieron un “final” similar. En el caso de “Tríada”, las trillizas están vivas; mientras que, en la vida real, uno de los trillizos se quitó la vida tras sufrir depresión. En ambas situaciones, los hermanos y hermanas fueron sometidos a un experimento y; pese descubrir la verdad, quedaron con varias interrogantes sobre su vida.

¿De qué trata “Tríada”?

“Empeñada en conocer la verdad, Becca emprende una investigación que la lleva a descubrir que hay una tercera persona, también idéntica, quien tampoco sabe nada de estas coincidencias. Aunque el peligro es inminente, Becca se adentrará en un oscuro camino para revelar la verdad”, se lee en la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Mira el tráiler oficial de “Tríada”

¿Qué actores conforman el cast de “Tríada”?

La nueva serie de Netflix tiene como protagonista a Maite Perroni, quien interpreta a tres personajes con personalidades muy distintas en la serie. En esta ocasión, es acompañada por David Chocarro y Flavio Medina en la pantalla.

Esta es la lista completa de actores que participan en “Tríada”:

Maite Perroni como Aleida Trujano / Becca / Tamara

David Chocarro como Humberto

Ofelia Medina

Flavio Medina

Nuria Bages

Ana Layevska

Rodrigo Cachero

Angel Zermen como Moreno

Hector Kotsifakis como Quezada

Vicky Araico como Raquel

Daniela Valdez

Aldo Gallardo

