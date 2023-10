En Okinawa, una papa de color morado llamada beni imo es el alimento que predomina en la dieta de las ancianos. La isla japonesa es, para el investigador de la National Geographic Dan Buettner, uno de los puntos de concentración de las personas longevas. ¿Qué hacen para vivir tanto y tener salud? Él se pregunta en la docuserie de Netflix, “Vivir 100 años”, donde viaja en cuatro capítulos a diferentes zonas azules del mundo para descubrir el secreto de una vida larga en salud, sin enfermedades o discapacidades.

Umeto Yamashito, de 101 años, está de pie bailando sonriente alrededor de sus amigos, que la ven menear sus brazos y equilibrar encima de la cabeza una botella bastante grande. “Si quiero llegar a su edad, ¿qué me recomendaría?”, le pregunta Buettner a la anciana. “Diviértete siempre. No te enojes. Diviértete con todos y haz feliz a todos. Yo nunca me enojo”, le responde. Sin embargo, en esta docuserie, los secretos de la longevidad en salud van mucho más allá del consejo de la noble japonesa.

Dan Buether es investigador de National Geographic y un importante autor de libros sobre las zonas azules. Blue Zones es la organización que buscó llevar a los habitantes de Estados Unidos a tener vidas más largas y saludables. En el cuarto episodio de la serie, él profundiza en mayor información sobre su proyecto.

Cada episodio, Buettner habla con las personas más ancianas de cinco lugares del mundo: Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, Loma Linda en California, la isla Icaria en Grecia y la península de Nicoya en Costa Rica. Con el apoyo de investigadores en salud pública y entrevistas a altos cargos, como la exministra de Relaciones Exteriores Chan Heng Chee o el expresidente costarricense José María Figueres, descubre qué alimentos locales hay, obtiene más información del cuidado de las relaciones entre amigos y de pareja de las personas del lugar, reconoce la actividad física de cocinar en el campo o subir las escaleras, qué tan importante es tener un motivo de vida a una edad tardía, entre otros aspectos fundamentos que un anciano necesita para sentirse parte de un lugar o una tribu.

Este círculo señala los aspectos de vida que Dan Buettner observó en las personas longevas de las ciudades donde visitaba. Se resume en cuatro espacios: moverse naturalmente, perspectiva, comer sabiamente y conexión.

¿CÓMO ES LA VEJEZ EN PERÚ?

Esta es una imagen de una familia de Cajamarca.

Latinoamérica no tiene una gran expectativa de vida. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas hasta 2021 recogidos por Bloomberg Línea, la esperanza de vida más alta la tiene Chile con 78.9 años. La de Perú está en 72.4 años, aunque el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) es más optimista al dar un pronóstico de 83 años en ancianos peruanos para el 2050.

Si habláramos de papas, como sucede en Okinawa, los peruanos ganarían gratamente muchos puntos para ser una zona azul en un país con gran variedad de estos tubérculos. Sin embargo, como vimos en la docuserie, lo importante de una vejez plena pasa también por la salud mental y las costumbres diarias tanto como por la alimentación.

“En Perú, muchas veces tratamos a las personas de la tercera edad como niños”, la psicóloga Almudena Pérez Tello. “Ya no los dejamos hacer cosas y eso los inhabilita, porque lo que no se usa se atrofia. Algunas personas tratan a los mayores como si fueran niños y, con ‘una buena intención’, no se le permite hacer muchas cosas para lo que están posibilitados. Dejarlos de lado en los trabajos, incluso, los envejece. En muchas culturas, la gente anciana es considerada sabia y son quienes toman las decisiones más importantes”.

EL ‘IKIGAY’ Y LA JUBILACIÓN

Ancianos de Okinawa deciden estar en grupo para ayudarse emocional y económicamente.

“Preguntaría a los centenarios: ¿cuál es tu ikigai?”, dice un anciano japonés en la serie documental. “Se trata de una especie de misión. Un sentido de propósito. Creo que es el factor principal para la salud espiritual de los longevos. Si lo perdemos, nos morimos”, agrega el miembro de una civilización que no prioriza tanto la jubilación, porque, después de cumplir los 60 o 70 años, todavía mantienen la mente y el cuerpo ocupados.

“He estudiado mucho tiempo los aspectos psicológicos de las personas cuando se jubilan”, comenta el psicogerontólogo peruano Carlos Orosco. “Una gran dificultad es ese cambio del rol que pueden ejercer los ancianos en una comunidad. Se ve en el inicio del documental, cuando la anciana está rodeada por la familia. Esto se tiene que reforzar, porque sino puede haber un distanciamiento de las relaciones interpersonales. Y lo otro es que ellos tienen un proyecto de vida, donde sienten una responsabilidad”.

Decimos a los abuelos y abuelas: “no te preocupes”, y las personas no saben que es un error. Orosco advierte sobre los estereotipos que existen del adulto mayor, como el descanso. “Entendemos mal lo que es descansar. Pensamos que es no hacer nada. En el documental, todas las personas son activas y quieren hacer varias cosas que pertenecen a sus intereses. En Perú y muchas otras zonas, más bien evitamos que la persona adulta mayor se sobrestimule”, comenta.

CONSEJOS PARA LOS ADULTOS MAYORES

Esta es una imagen del documental de Netflix, "Vivir 100 años".

De los más de 15 puntos clave de la serie documental de Netflix “Vivir 100 años”, Almudena Pérez Tello y Carlos Orosco aplauden los siguientes hábitos de vida de las personas longevas y dan algunas consejos para que el adulto mayor en casa pueda llevar una vida emocional y física más saludable.