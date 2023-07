“Wham!” es el próximo estreno de Netflix. La docuserie comenzará contando los mejores años de la banda de pop británica integrada por George Michael y Andrew Ridgeleycómo surge su amistad y lo que hicieron para hacer historia en la industria de la música con temas como “Wake Me Up Before You Go-Go”, “Club Tropicana” y “I’m Your Man”.

La amistad de George Michael y Andrew Ridgeley empieza en Inglaterra, cuando se conocen en el Bushey School en 1975, y nace la idea de la primera banda The Executive junto a dos integrantes, que estudiaban en la misma escuela. El grupo no funciona y después crean Wham!, que cobró fama a partir de la década de los años 70 y hasta los 80.

George Michael y Andrew Ridgeley, integrantes de Wham.

Sinopsis

Como es de esperarse en todos los documentales de Neflix, “Wham!” también mostrará imágenes y entrevistas exclusivas a los integrantes de la banda británica que hizo explotar la ‘Whamanía’ durante la mejor parte de su trayectoria musical entre 1982 y 1986.

Andrew Ridgeley.

Algunos temas que se tocan serán la homosexualidad de George Michael y Andrew Ridgeley en una época aún represiva contra personas con esa orientación sexual, así como las tensiones de la industria y los momentos fuertes de sus conciertos en vivo.

Se espera ver momentos que hablen de los hitos del grupo, como ser la primera banda occidental en tocar en la China comunista y su momento en el escenario junto a Elton John.

Producción

"Wham!" de Netflix.

“Wham!” está dirigido por Chris Smith, que también trabajó en los documentales reconocidos internacionalmente “Jim y Andy” y “American Movie”. El cineasta ya trabajó con Netflix para estrenar “Sr.”, la película sobre el padre de Robert Downey Jr.

En “Wham!”, Smith presenta los mejores momentos de la banda, pero también indaga en las razones por las que un grupo icónico llegó a fin.

Fecha de estreno

“Wham!” estrenará el 5 de julio en Netflix. Cuenta con la aprobación de Andrew Ridgeley, miembro sobreviviendo de la banda.

Tráiler

MIRA MÁS EN EL INSTAGRAM DE SALTAR INTRO

VIDEO RECOMENDADO Daisy Saravia, docente del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), visita El Comercio para contar los códigos coreanos que existen detrás de cuatro series que estuvieron en el Top 10 de Netflix este año: “Boys Over Flowers” (2009), “The Glory” (2022), “Queenmaker” (2023) y “Mr. Queen” (2020). (Edición: Alejandro Infante)