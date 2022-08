Tengo que admitir que soy nuevo en esto de ver k-dramas. Es más, empecé a ver uno con pocas expectativas y presionado por el algoritmo de mi cuenta de Netflix, pero me he llevado una gran recompensa con “Woo, una abogada extraordinaria”, una serie de televisión surcoreana que me ha devuelto la emoción por el melodrama.

Todo latino criado por sus abuelos y la oferta televisiva de media tarde conoce a la perfección ese sentimiento ante la pasión, los desengaños, el dolor y más pasión que ofrecen esas historias lideradas por ‘Marimares’ y ‘Bettys’ , pero en “Woo, una abogada extraordinaria” el melodrama se dosifica y se transmite con una sutileza que se agradece.

Woo Young-woo, la protagonista, es un personaje que te enternece, te humaniza. Es una abogada de 27 años que vive con cierto grado del espectro autista y puede hacer una vida bastante normal, pero en esta sociedad en la que salirte medianamente de la norma te hace un extraño, su dificultad para socializar es el gran reto en su día a día.

Park Eun-bin, la actriz que está frente a este papel, ha logrado transmitir fielmente esta realidad de las personas neurodiversas en el ambiente laboral. Y sí, la realidad no es tan fácil como pueden parecer ciertas situaciones pero plantea la incógnita: ¿por qué no tomar la decisión de aceptar todas las capacidades en los ambientes laborales? Park, quien comenzó su carrera siendo niña, es hoy una de las intérpretes más destacadas de Corea del Sur, y de seguro se convertirá en uno de los íconos más popular de ese país en este lado del mundo. Yo ahora comprendo este amor y apego por los doramas y sus estrellas, hay una mística que te hace encariñarte con sus historias, sus personajes y sus giros en la trama.

Park Eun Bin es la actriz que interpreta a la extraordinaria abogada Woo.

Aunque este drama plantea una figura conocida dentro del género televisivo: el de la orfandad, el desarrollo de este aspecto en la historia de “Woo, una abogada extraordinaria” no resulta predecible. Mientras Woo trabaja en uno de los bufetes más importantes de Seúl resolviendo casos de interés público (la mayoría situaciones reales que se dieron en Corea), descubre que al mando de su competencia está la mujer que le dio la vida. Pero allí donde la cabeza de un latino espera una épica cachetada, tal cual ocurre en las telenovelas venezolanas que residen en mi memoria, el descubrimiento de Woo es tratado con mucha sutileza. El manejo de planos y la intención del personaje te permiten entrar en su interior y observar, por medio de sus ojos, cómo la joven abogada se está rompiendo ante el descubrimiento que desmorona todo lo que creía saber hasta ese punto de su adultez. La belleza de la desdicha humana.

Y el amor, el infaltable amor… Es cierto que este K-drama puede resultar cursi, pero no llega a ser empalagoso. Amar a Woo no es fácil. Tal como le dice su padre en la serie, establecer una relación con una persona autista puede llegar a ser muy solitario, pero esta serie va de romper barreras y abanderar la aceptación, mostrando el sacrificio de todos los involucrados. Por eso Lee Junho (Kang Tae-Oh) va aprendiendo junto con Woo que amar es más que tomarse de la mano o tener un ritual establecido de citas. La escena del primer beso es una muestra de que la intimidad no está en la proximidad.

"Woo, una abogada extraordinaria" se acerca a su capítulo final en Netflix.

Por último, un personaje escondido en esta serie es la sociedad surcoreana. Aprender cómo presentan su cosmovisión de las leyes, del cortejo, de las relaciones laborales es muy interesante. La rigidez con la que se vive en ese lado del globo te explica por qué cada personaje toma cada acción.

A puertas del estreno del capítulo final, yo espero cada nuevo episodio como si fuera a empezar la novela en el horario estelar de la señal abierta para sentarme con mi abuelita a ver llorar a ‘Marimar’, que ahora se llama Woo y es una abogada coreana bien plantada y sin sesgos machistas que se jacta de protagonizar la ficción más vista a nivel mundial, dejándome claro que algunos hábitos son difíciles de olvidar.

