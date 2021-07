Conforme a los criterios de Saber más

“Yo nunca” es uno de los mejores estrenos de Netflix de la temporada. Su primera entrega rompió con varios estereotipos, al presentarnos una historia muy diferente a las que usualmente vemos sobre adolescentes estadounidenses. Devi (Maitreyi Ramakrishnan) es una joven de origen indio que, de ser la ‘nerd’ de la escuela, pasa a tener dos intereses románticos: su eterno crush, Paxton (Darren Barnet); y su enemigo, Ben (Jaren Lewison).

Como en cada ficción en donde hay un triángulo amoroso, llega un momento en el que la protagonista debe elegir y los fans de la serie también. Entonces, ¿seremos Team Bem o Team Paxton?

ATENCIÓN: ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS

Team Ben

Ben (Jaren Lewison) es un adolescente muy inteligente, tanto como Devi y es por eso que se llevan muy mal. Todo el tiempo estaban compitiendo y como a Ben no le gusta perder siempre estuvo molestando a la protagonista de la serie. Ben también es millonario y utiliza su dinero para tener estatus y poder en la escuela. Al inicio, este personaje es un gran dolor de cabeza para Devi y para los televidentes, ya que cae mal con solo aparecer en pantallas.

El guion da un giro y Ben empieza a sentir empatía por Devi. Mientras eso ocurre, este personaje deja de caer mal a la audiencia y empezamos a descubrir por qué actúa así. Sus padres, quienes son millonarios, no le prestan atención nunca, y esa necesidad de resaltar en la escuela es consecuencia de un vacío y de tener carencias afectivas.

Inicio de la relación romántica 🌹: Ben antes de volverse el interés romántico de Devi se vuelve su amigo o algo muy parecido a eso. Devi no confía del todo en él, porque no olvida los años de riñas, sin embargo, Ben ayuda a que Devi se amiste con sus amigas, le presta una habitación tras escaparse de su casa y empiezan a conectar.

Romance ❤️: tras descubrir que ambos sientes cosas por el otro, en la segunda temporada, Devi decide iniciar una relación con Ben (y también con Paxton). Durante su relación con Ben, este se muestra cariñoso, detallista y los besos abundan.

Compatibilidad 💘: Devi, al final de la primera temporada e inicio de la segunda temporada, considera que es más compatible con Ben. Ambos tienen mucho en común y es más fácil entablar una conversación con él que con Paxton. De alguna forma se siente más segura con él. Cuando hace su lista de pros y contras, menciona que él es desafiante, pero como una virtud, ya que eso la motiva a seguir creciendo como estudiante.

Contras 🤨: Ben en el pasado ha sido muy malo con Devi. Y si bien eso pudo ser porque era un adolescente inmaduro, hay heridas que tardan en sanar. Además, aún mantiene ese tufillo de superioridad que es difícil de eliminar.

Team Paxton

Cuando Devi se interesa por Paxton lo hace solo porque es guapo y tiene un buen cuerpo. Es lo primero que ve en él, y lo que casi todas las personajes de la serie ven. Paxton, al igual que Ben, no es una mala persona, sin embargo, ha tomado malas decisiones que lo alejan de convertirse en el novio perfecto.

Paxton es el chico malo que ninguna mamá quiere cerca de su hija, sin embargo, a lo largo de las dos temporadas, se ve que este personaje cambia y madura. En la segunda temporada, se muestra más su personalidad y que Devi lo ha herido al salir con él y con Ben a la vez, pero que a pesar de eso aún siente algo por ella.

Inicio de la relación romántica 🌹: La forma en cómo Devi y Paxton inician su amistad es accidentado. Devi se le aparece un día y le propone tener sexo con él. Paxton acepta pero al final no se da. Tras este hecho, ambos empiezan algo muy parecido a una amistad, con altas y bajas. Devi empieza ayudarlo con sus tareas, y él se muestra agradecido y amable.

Romance ❤️: A Paxton le cuesta asimilar que siente algo por Devi, ya que no ella no tiene la belleza ni la personalidad de las chicas con las que suele salir. Sin embargo, cuando reacciona y se da cuenta que sí le interesa Devi, le propone salir, se muestra en público con ella y disfruta de su tiempo junto a ella y sus amigos. Los besos abundan, incluso más que con Ben.

Compatibilidad 💘: Devi y Paxton no son muy compatibles. Ella es más de libros, mientras él más de deportes. Además, ha repetido la escuela varias veces, varias. En la ficción no lo mencionan pero si el actor en la vida real tiene 30 años y es visiblemente más adulto, es porque al menos dos o tres veces ha repetido de año. En la segunda temporada, Paxton tiene un gran desarrollo de personaje. Crece en varios aspectos, sin dejar de ser él.

Contras 🤨: Paxton es muy malo en la escuela, no tienen nada en común y por momentos tiene comportamientos que no cuadran con la personalidad de Devi. Sin embargo, durante los episodios de las dos temporadas, se muestra empático con Devi y a su manera demuestra que la quiere.

Veredicto:

Ha sido una decisión difícil. Ambos personas tienen varios contras y se nota que ambos están interesados en ella. Si bien Ben podría tener más compatibilidad con Devi. En la segunda temporada, su personaje no se desarrolla tanto lo que genera que se recuerde más los momentos en los que Ben fue un idiota con Devi. Además, empieza una nueva relación con Anessa. Sus aciertos o buen comportamiento con ella no son suficientes para resarcir todo lo que hizo antes. En cambio, en esta temporada Paxton crece y madura. Se está esforzando más para intentar entrar a la universidad por su cuenta. Quizás no sea el más brillante, pero también tiene buena química con Devi. Los opuestos se atraen, ¿no?. Por aquí, somos Team Paxton. Lo siento, Ben. Igual tienes una gran química con Anessa.