Decidido a rehacer su vida en Europa, Joe Goldberg (Penn Badgley) convertido ahora en el profesor de literatura Jonathan Moore, quiere dejar su pasado homicida pero no todo será tan fácil como cree.

Tras su amargo reencuentro con Marienne (Tati Gabrielle) en Londres, en el que ella le deja claro que no quiere nada con él luego de descubrir su pasado homicida, Joe no sabe muy bien qué hacer con su vida hasta que se encuentra con un sicario enviado por su ex suegro.

Este asesino a sueldo, le dice a Joe que se siente cansado y que no lo matará como lo tenía planeado. A cambio, le propone hacerse pasar por Jonathan Moore, a cambio de una parte del dinero que Love tenía en su cuenta de ahorros y que tomó después de asesinarla.

Tati Gabrielle como Marienne en el episodio 1 de la cuarta temporada de "You". Foto" Netflix

Con esta nueva identidad caída del cielo, Joe comienza a vincularse con sus vecinos de al lado y los amigos de estos durante una fiesta nocturna. Después de varias horas de frívolas conversaciones y alcohol en exceso, el ‘profesor de literatura’ decide irse a su casa a descansar.

A la mañana siguiente, con un poco de resaca encima, Joe se dispone a tomar una taza de café pero el cadáver de su vecino encima de la mesa de su cocina se lo impedirá.

Sin recordar nada de lo que pudo ocurrir la noche anterior entre ambos, Joe asume que lo asesinó por alguna razón y decide deshacerse del cuerpo. Así es como al final del día lo arroja al río, no sin antes lamentar que ha vuelto a caer en las garras de la muerte.

Horas después, ya listo para continuar con su vida, Joe decide ir a reunirse en nueva fiesta con sus amigos londinenses. Sin embargo, un nuevo hecho lo alertará. Cuando está por entrar al salón, recibe una alerta de Evanesce, una app en la que los mensaje se borran inmediatamente después de enviarse.

“Hola tú. Me sorprendió cómo manejaste lo de Malcolm... quién eres”, le dice esta persona desconocida a Joe, lo que lo hace pensar que quien asesinó a su ex vecino es uno de sus amigos nuevos.

¿De quién se trata? ¿Quién tiene en la mira a Joe Goldberg o mejor dicho Jonathan Moore?

Penn Badgley como Joe Goldberg en una escena del capítulo 402 de "You". Foto: Netflix.

Al día siguiente, Joe trata de recordar cómo llegó esa app en su teléfono y trata de descubrir quién podría ser su acosador pero sin éxito. Para dar con su nuevo enemigo, comienza a leer libros de misterios y policiales del tipo de Agatha Christie.

Pasan las horas y Joe comienza a sospechar de todos. El primero será Elliot, el sicario de su ex suegro pero este le dice que “no tiene idea de lo que habla”.

Un segundo mensaje del acosador ha llegado: “Tu nombre no es Jonathan Moore, descubriré quién es”, le dice, dejando a Joe más paranoico que nunca.

DATO -La cuarta temporada de "You" está dividida en dos partes. Los primeros 5 capítulos ya están disponibles en Netflix y los otros cinco serán estrenados el 9 de marzo.





