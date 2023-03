El gigante del streaming Netflix estrenó este jueves 9 de marzo la segunda parte de la cuarta temporada de su exitosa serie “You”. La serie protagonizada por Penn Badgley con el papel de Joe Goldberg lanzó sus nuevos episodios y una de las grandes sorpresas ha sido la reaparición de Love Quinn, el recordado personaje interpretado por Victoria Pedretti. Sin embargo, no es el único fantasma que visita al protagonista en esta entrega.

Frente a la expectativa que ha ocasionado el lanzamiento de la nueva temporada, los seguidores están pendientes de todos los pormenores que se mostrará en “You 4″. Conoce más detalles CON SPOILERS sobre los regresos de Gemma, Guinevere y, claramente, Love Quinn en la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Gemma Graham-Greene (Eve Austin)

En el minuto 29 del capítulo 9 de “You 4″, titulado “Ella no está ahí”, vemos a Joe Goldberg (Penn Badgley) en shock por ver muerta a Marianne (Tati Gabrielle). Segundos después, el protagonista se reencuentra con Gemma Graham-Greene, interpretada por Eve Austin. Este personaje aparece en la primera parte de la temporada 4 de “You” y pertenece a la élite londinense. Ella es tildad de “detestable”, “racista” y “clasista”.

En el quinto capítulo de “You 4″, Gemma Graham-Greene se convierte en otra de las víctimas del asesino de la élite. Durante su estadía en una finca, Joe encuentra a Kate (Charlotte Ritchie) sobre el cuerpo de la joven y piensa que ella la ha matado. Sin embargo, lo niega y asegura que al entrar a la habitación la encontró así. Ambos deciden deshacerse del cuerpo lo más pronto posible.

(Foto: captura Netflix)

En la segunda parte estrenada este 9 de marzo se descubre que el verdadero asesino de Gemma es Rhys. ¿El motivo? Tuvieron una aventura, él era casado y el testimonio de ella podía perjudicar su campaña a la alcaldía de Londres.

En el episodio 9 de “You 4″, Gemma aparece como una ilusión de Joe durante su búsqueda por la llave para salvar a Marianne. “Joe, tú me mataste. No tuviste la decencia de revolcarte conmigo antes, ¿cómo te atreves?”, se le escucha decir a la joven. “El hecho aterrador es que nunca podría haber concebido lo que realmente eres. Lo has dejado claro estos últimos días (…) No salvarás a esa pobre mujer. No estás dispuesto a hacer lo que debes hacer”, agregó.

(Foto: captura Netflix)

Guinevere Beck (Elizabeth Lail)

El personaje de Guinevere Beck, interpretado por la actriz estadounidense Elizabeth Lail (Carolina del Norte, 1992), fue la primera obsesión de Joe Goldberg durante la temporada 1 de “You”. Ella era una joven aspirante a escritora que un día entra en la biblioteca “Mooney’s”. En ese lugar es donde conocería al asesino porque comparten la misma pasión por los libros.

Ambos logran establecer una relación, pero, la obsesión de Joe ocasiona que termine encerrándola en su jaula a prueba de sonidos. Durante un tiempo, Beck intenta escapar y, una vez que logra salir de la caja, se encuentra con otra traba en la puerta de la biblioteca. Es ahí que Joe decide asesinarla.

(Foto: captura Netflix)

En el noveno capítulo de “You 4″, el personaje de Guinevere Beck regresa para perturbar la “tranquilidad” que tenía Joe en Londres. “No me mires, es tu sueño (…) Eres patético. ¿No ves que estoy muerta, Joe? No lo entiendes. Tú no salvas Joe”, dice antes de desvanecerse y el protagonista continúa en su búsqueda de la llave para salvar a su obsesión Marianne.

(Foto: captura Netflix)

Love Quinn (Victoria Pedretti)

La última en aparecer en el penúltimo episodio de “You 4″ es la actriz Victoria Pedretti, quien dio vida Love Quinn, la esposa de Joe y madre de su hijo, que apareció en la segunda y tercera temporada de “You”.

Ella se convierte en el nuevo interés amoroso de Goldberg, después de que ambos se conocieran en la tienda “Anavrin”, que es propiedad de la familia de la joven. Aunque Joe se presentó como Will, empiezan una relación complicada que resultará en un matrimonio. Ambos se conocen los mínimos detalles y los asesinatos que han cometido (porque sí, Love también mató a un par de personas).

Luego de una gran crisis, y que Joe encontrara a una nueva obsesión, su esposa decide matarlo; sin embargo, los planes salen mal y ella termina muerta en su casa de Madre Linda al final de la tercera temporada. Joe también fingió su muerte y ahí decide escapar a Europa.

(Foto: captura Netflix)

En el episodio 9, estrenado este 9 de marzo, el público es testigo el regreso de Love Quinn; el cual ya había sido adelantado en el tráiler oficial de “You 4, parte 2″. A diferencia de lo que muchos pensaban (teorías decían que podría estar viva), la joven regresa como una ilusión provocada por la mente de Joe en un momento de crisis.

“Hola Joe, ¿por qué quieres tanto (la llave)? Fui muy sensible e infiel, impulsiva, controladora”, se le escucha decir al inicio. “¿Es una coincidencia (ver morir a Marianne)? ¿Eso es amor? ¿Eso que siempre termina (en muertes)? Alguien tiene que morir para que esto termine”, es lo último que dice Love antes de desaparecer.

(Foto: captura Netflix)

¿De qué trata “You 4″?

Al final de la primera parte, Joe Goldberg (Penn Badgley) -que ha adoptado la nueva identidad del profesor Jonathan Moore- descubre que Rhys (Ed Speleers) ha sido el autor de los distintos crímenes sucedidos dentro de la clase alta de Londres. Además, se sabe que su exesposa Love Quinn (Victoria Pedretti) tendrá una aparición en esta entrega; aunque no se ha confirmado que siga viva. Entonces, ¿qué le espera al protagonista?

Penn Badgley como Joe Goldberg en "You". (Foto: Netflix)

Mira el tráiler de “You 4, parte 2″

¿Quiénes integran el elenco de “You 4″?

Penn Badgley como Joe Goldberg

Charlotte Ritchie como Kate

Tilly Keeper como Lady Phoebe

Amy Leigh Hickman como Nadia Farran

Ed Speleers como Rhys

Pen Badgley y Ed Speleers en "You 4". (Foto: Netflix)

Lukas Gage como Adam

Stephen Hagan como Malcolm

Ben Wiggins como Roald

Ficha técnica de “You″

Título original: “You”

Año: 2023

País: Estados Unidos

Dirección: Varios

Guion: Varios

Reparto: Penn Badgley, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman, Ed Speleers, Lukas Gage, Stephen Hagan y Ben Wiggins.

Distribuidora: Netflix

"You 4" (Foto: Netflix)

