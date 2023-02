El 9 de febrero, Netflix estrenó los primeros cinco episodios de la cuarta temporada de “You”, y hará lo propio con los capítulos restantes el 9 de marzo. En esta nueva entrega, el protagonista Joe Goldberg (Penn Badgley) quiere reiniciar su vida bajo el nombre de Jonathan Moore, un profesor de literatura en Londres; y dejar atrás su pasado de asesino serial. Sin embargo, sus deseos no serán tan fáciles de realizar debido a la presencia de un acosador sin identidad que amenaza con revelar sus crímenes.

Joe Goldberg (Penn Badgley) en una escena de la cuarta temporada de "You". Foto: Netflix

¿Habrá quinta temporada de “You”?

Hasta el momento, ni Netflix ni Penn Badgley han confirmado una nueva temporada de “You”. Sin embargo, en una entrevista concedida por el actor al podcast Happy Sad Confused, este dijo: “Firmé un contrato de seis años desde el principio. Así que podrían hacer dos más si quisieran. Creo que si hay otra temporada, será una”.

Penn Badgley como Joe y Charlotte Ritchie como Kate en el episodio 401 de "You" Foto: Netflix © 2022

Asimismo, Sera Gamble, co-creadora de “You” dijo antes del estreno de la tercera temporada que “Definitivamente podríamos seguir a Joe durante varias temporadas más... creemos en el mundo que Caroline (Kepnes, quien escribió los libros en los que se basa la serie) nos dio y creemos en estos personajes, solo sabemos que seguirán encontrando cosas realmente jodidas en las que meterse”.

Fecha de estreno de “You 5″

Basándonos en el tiempo que pasó entre el estreno de la tercera y la cuarta temporada, es decir, casi año y medio, calculamos que la quinta entrega de “You” estaría estrenándose en Netflix aproximadamente entre marzo y julio de 2024.

Penn Badgley, como Joe Goldberg, en la cuarta temporada de "You".(Foto: Netflix)

¿Qué pasará con Joe en la quinta temporada?

Todavía es muy pronto para saber que nuevos caminos tomaría la historia de Joe Goldberg en una nueva temporada. Primero hace falta ver qué pasó con el protagonista de la serie en la segunda parte de la ficción, que llega a Netflix el 9 de marzo.

En una entrevista con el programa “LIVE with Kelly and Ryan”, Penn Badgley habló sobre esta pronta entrega: “Será una segunda parte bastante diferente. Esta nueva parte hará que la primera entrega tenga sentido”.

En esta misma charla, al ser consultado sobre el final de esta segunda parte, el actor dijo que la gente se preguntará realmente si habrá una quinta temporada.

Penn Badgley como Joe Goldberg en una escena de "You 4". Foto" Netflix.

Cabe destacar que Caroline Kepnes, autora del libro “You” en el que se basa la serie de Netflix, lanzará el 25 de abril de 2023: “For You and Only You”, una novela escrita desde el punto de vista de Joe Goldberg. Esto haría suponer que una posible quinta temporada se base en esta publicación.

Portada de "For You And Only You", de Caroline Kepnes.

Sinopsis de “You 4″

Hasta el momento, Netflix no publicó la sinopsis de la temporada 4 pero por lo que vimos en el tráiler lanzado hace unos meses, Joe Goldberg tiene una nueva personalidad en Londres, y parece que está tratando de cambiar su siniestra vida. En esta nueva entrega, sin embargo, el acechador se convertirá en el acechado.

DATO -La cuarta temporada de "You" está dividida en dos partes. Los primeros 5 capítulos ya están disponibles en Netflix y los otros cinco serán estrenados el 9 de marzo.

