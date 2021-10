5 de 11

Pero Victoria no estaba dispuesta a resignarse sin dar batalla: "Mire esta condición que me etiquetaba y me dije a mi misma: "No! Esa no soy yo". Tengo DDA, una DDA severa, sea lo que sea que signifique eso, y afecta la forma en la que vivo, en la que pienso, en la que proceso información, o no la proceso. Pero creo que decir que tienes DDA es una etiqueta que le sirve más a quienes te tratan que a las personas que lo padecen." (Foto: Instagram)