Poco más de dos años después de causar gran controversia con su especial de comedia “The Closer”, el comediante estadounidense Dave Chapelle estrenará una nueva propuesta en Netflix.

Se trata de “The Dreamer” (en español sería “El soñador”), programa del cual fue estrenado un tráiler oficial este lunes 25 de diciembre en todas las redes sociales de la gigante del streaming.

Con menos de un minuto de duración, el tráiler tiene como gran añadido nada menos que la voz del galardonado Morgan Freeman, quien enuncia el siguiente mensaje:

“¿Con qué sueñas? No los sueños mientras duermes, los que tienes en tu corazón. No te dejes intimidar por la audacia de tu sueño: inspírate en eso”, dice la voz.

Antes de ponchar al comediante de 50 años, Morgan Freeman cierra con: “¿Sabes lo que es postergar un sueño?... Felizmente Dave no”.

De lo poco que se sabe sobre este especial de comedia es que fue grabado en el majestuoso teatro Lincoln de Washington DC, ciudad natal de Chappelle.

Dos de los temas que, según algunos medios americanos, tocaría especial son el ataque sufrido por Chapelle (a costa de un hombre que lo quiso agredir con una arma falsa) tras dar un show en el Hollwyood Bowl de Los Ángeles en mayo de 2022, y el bofetón de Will Smith a Chris Rock tras la última gala de los Premios Oscar.

Como se recuerda, “The Closer” --como mucho de lo que produce Dave Chappelle-- generó alto revuelo, incluso al interior de la propia cadena Netflix, generando rumores de renuncias masivas por considerar que los temas que trató el comediante eran ofensivos para minorías.

En aquella ocasión, Ted Sarandos, máximo directivo de Netflix, defendió la libertad de la plataforma para emitir contenidos acordes a la “expresión artística” de sus figuras. No solo no se levantaron el especial, sino que tampoco pusieron un disclaimer o nota aclaratoria en el clip.

“The Dreamer” tendrá como director a Emmy Stan Lathan, director que ha acompañado a Chapelle en sus especiales de comedia para Netflix.

Dave Chappelle tiene varios premios Emmy y Grammy por sus diversos especiales, entre los que destacan “The Closer”, “Sticks & Stones”, “Equanimity & The Bird Revelation” y “The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “THE DREAMER”?

Netflix estrenará “The Dreamer” el próximo domingo 31 de diciembre.