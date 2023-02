El gigante del streaming Netflix renueva su parrilla de contenido constantemente para ofrecer nuevas producciones al público. Es así que, además, el servicio revela semanalmente aquellos títulos que han conseguido un gran número en horas de visualizaciones. En esta ocasión, la película “Ustedes” con Eddie Murphy, el documental “Pamela Anderson, a love story” y la serie española “La chica de nieve” se han posicionado en el Top 10.

Aunque, esos no son los únicos proyectos que han logrado llamar la atención de los suscriptores del gigante del streaming durante los últimos días. Conoce aquí nuestro repaso por los lanzamientos más vistos en Netflix entre el lunes 30 de enero y el domingo 5 de febrero a nivel global.

Con un total de 65.6 millones de horas visualizadas, la película “Ustedes” con la participación de Eddie Murphy y Jonah Hill se ubica en el primer puesto del Top 10 de películas en inglés más vistas en el mundo. La comedia se mantiene durante segunda semana consecutiva como la favorita del público. Mientras que el documental “Pamela, a love story” se ubica en el segundo lugar con el testimonio de la propia Pamela Anderson contando detalles poco conocidos de su vida.

“Minions: The Rise of Gru”, “Sniper: Ghost Shooter”, “True Spirit”, “The Hurricane Heist” y “Bloodshot” también se unen al Top 10. En tanto, la película nominada a los Premios Oscar 2021 “Glass Onion: A Knives Out Mystery” consigue mantenerse en el Top 10 con 6.8 millones de horas visualizadas. “Flushed Away” e “Inheritance” con Lily Collins finalizan la lista.

(Foto: Netflix)

En cuanto a las series, la primera temporada de “Lockwood & Co.” obtiene el primer lugar del Top 10 acumulando 39.5 millones de horas visualizadas por los suscriptores del servicio de streaming. La primera y segunda entrega de “Ginny & Georgia” y “Merlina” de Tim Burton con Jenna Ortega son las siguientes en la lista.

Las tres temporadas del drama médico “New Amsterdam”, la segunda entrega de “Vikings: Valhalla”, el reboot “That ‘90s Show” -del recordado “That ‘70s Show”- y “Freeridge” completan el Top 10 de Netflix.

(Foto: Netflix)

En el Top 10 global de Netflix también se considera a las producciones en idioma no inglés. En relación a las películas, la cinta de terror “Viking Wolf” con Elli Müller Osborne, Liv Mjönes y Arthur Hakalahti ocupa el primer puesto. Continúan en la lista “Infiesto” y “Narvik”.

La película nominada a nueve categorías de los Oscar 2023, “All Quiet on the Western Front, está en el cuarto lugar del Top 10 acumulando un total de 7 millones de horas en visualización. Siguen “An Action Hero”, “The Price of Family”, “I Like It But It Scares Me”, “Mission Majnu”, “JUNG_E” y, por último, “Troll”, dirigida por Roar Uthaug.

(Foto: Netflix)

En cuanto a las series en habla no inglesa, “La chica de nieve” se posiciona en el primer lugar del Top 10 de Netflix con un total de 50.2 millones de horas visualizadas. En tanto, “Physical: 100″, la tercera temporada de “La Reina del Sur”, la segunda entrega de “Record of Ragnarok” y “Crash Course in Romance” también se posicionan dentro de esta lista.

La serie limitada “The Endless Night”, la segunda parte de “Alchemy of Souls”, “Women at War”, la primera temporada de “The Interest of Love” y “Shahmaran” cierran el Top 10 de Netflix.

(Foto: Netflix)

¿Cuáles son las producciones más vistas en Perú?

El gigante del streaming también incluye en el Top 10 a las películas y series más vistas por cada país. En el caso de Perú, entre el lunes 30 de enero y el domingo 5 de febrero, el filme más visto fue “Sniper: Ghost Shooter” (2016), protagonizada por Chad Michael Collins y Billy Zane. La cinta llena de acción se ubica por primera vez en esta importante lista con una historia de francotiradores que se ven enfrentados en una misión.

El segundo puesto es para “The Hurricane Heist “; mientras que el tercer y cuarto lugar es ocupado por “Ustedes” de Eddie Murphy y Jonah Hill, y “Viking Wolf”. La lista es completada por “Bloodshot” con Vin Diesel, la cinta animada “Sing”, “Narvik”, “Puss in Boots”, la película española “Infiesto”; y, en último lugar, “True Spirit”, el filme inspirado en hechos reales y protagonizado por Teagan Croft.

(Foto: Netflix)

En cuanto a las series, la tercera temporada de “La Reina del Sur” -protagonizada por Kate del Castillo- continúa liderando el Top 10 de Netflix. La siguiente en la lista es la telenovela colombiana “Hasta que la plata nos separa”, seguida por la segunda entrega de “Record of Ragnarok”, la primera temporada de “La Reina del Sur” y la segunda parte de “Alchemy of Souls”.

En tanto, la novela mexicana de Telemundo “La Reina del Sur” también suma su segunda temporada dentro del Top 10. Y “Pablo Escobar, el patrón del mal” sorprende al sumar setenta semanas dentro de esta importante lista. “Merlina”, “The Unbroken Voice” y “La chica de nieve” ocupan los últimos lugares.

(Foto: Netflix)

