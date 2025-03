La cámara sigue de cerca al agente de policía Luke Bascombe mientras se adentra en un barrio del norte de Inglaterra. Su semblante es decidido y su trabajo, incisivo. En cuestión de segundos, está golpeando la puerta de una casa modesta, donde la calma matutina se verá interrumpida por una acusación devastadora contra el menor del hogar. Con ese seguimiento del personaje da inicio “Adolescencia” (“Adolescence”), la miniserie de cuatro episodios dirigida por Philip Barantini y escrita por Jack Thorne, que ha logrado posicionarse como la más vista en Netflix esta semana.

La premisa de la serie es tan simple como brutal: Jamie Miller, un adolescente de 13 años (interpretado por Owen Cooper), es arrestado por el asesinato de su compañera de clases. Nadie sabe cómo, dónde o por qué murió. Su familia de relativa estabilidad emocional —su padre (Stephen Graham), su madre (Chririne Tremarco) y su hermana (Amélie Pease)— están desbastadas con la noticia, pero creen en la inocencia del niño. Lo que sigue es un viaje de tensión creciente que desarma las certezas sobre la juventud, la educación y los oscuros rincones de internet. Ojo, padres, esta serie es para ustedes.

Series sobre padres tolerando a sus ‘chicos problema’, como “Toxic Town” o “We Need to Talk About Kevin”, pueden ser incluso más crudas de ver. Pero, algo más lejos del tema de la serie de Barandini, no solo exploran la fragilidad de un adolescente enfrentado a su familia o al sistema judicial, sino que examinan el peligro de la tecnología cuando cae en manos inexpertas. En el caso de la miniserie de Netflix, el crimen se gesta en las redes sociales, en el caldo de cultivo del acoso cibernético y en la influencia de comunidades misóginas que normalizan el odio contra las mujeres. Ningún adolescente tiene la razón hasta que una catástrofe, coo una muerte, ocurre.

Una historia perturbadora

La serie no busca ocultar la culpabilidad de Jamie Miller, pues el espectador sabe desde el principio que él mató a Katie. La verdadera pregunta es por qué lo hizo. El desconcierto de sus padres (interpretados con desgarradora humanidad por Stephen Graham y Christine Tremarco) y los esfuerzos infructuosos de la psicóloga forense Briony (Erin Doherty) por comprender su mente, convierten Adolescence en una exploración angustiante sobre la educación emocional de los adolescentes. Jamie no muestra remordimiento ni una comprensión clara de sus propios actos. Su mundo es una maraña de códigos digitales y jerarquías sociales en línea que los adultos apenas pueden empezar a comprender.

Stephen Graham es el padre de Jamie en "Adolescencia".

En ese sentido, resalta mucho que “Adolescencia” no solo cuestiona la falta de supervisión adulta en estos espacios digitales, sino que también evidencia lo difícil que es para los propios jóvenes discernir entre la realidad y la ficción en sus interacciones en línea.

Con más de 24.3 millones de reproducciones en sus primeros cuatro días de estreno, “Adolescencia” no solo ha sido un éxito rotundo, sino que también ha catapultado la popularidad de Stephen Graham a niveles nunca antes vistos, según datos de Google Trends. Los fans han inundado las redes con preguntas sobre el impactante desenlace de la serie, un reflejo del poder narrativo de la serie y del magnetismo de su elenco. Graham, quien ya había trabajado con Barantini en “Boiling Point”, vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores actores británicos de su generación.

Pero la verdadera revelación es Owen Cooper, quien, en su primer papel, entrega una actuación matizada cuando está conversando con la policía o su padre lo mira a los ojos: “Solo te lo preguntaré una vez. ¿Tú lo hiciste?“, le escucha mientras lo ve con nerviosismo. Cooper, en su debut en televisión, encarna con escalofriante naturalidad a un adolescente atrapado en un sistema educativo que parece haberlo abandonado y al mismo tiempo da miedo cuando se pronuncia con calma y después se despersonaliza en una escena donde la psicóloga forense (Erin Doherty) le pregunta por sus saberes. Para muchos, debe ser el mejor momento de la serie.

“Adolescencia”: Filmada en plano secuencia

La decisión de filmar cada episodio en un solo plano secuencia no es solo una hazaña técnica, sino una estrategia narrativa que acentúa la sensación de claustrofobia e inmediatez. Se hicieron más de 10 tomas por episodios, por lo que los actores debían prepararse como si fuera una obra teatral. No podían parar de actuar mientras la cámara se movieran a su alrededor.

Thorne, guionista de “Enola Holmes” y la obra teatral “Harry Potter y el legado maldito”, entrega aquí uno de sus trabajos más implacables, pensado en una versión teatral para que su filmación sea seguida por varios operadores de cámara sin cansancio, ya que sus cuatro episodios están filmados en un solo plano secuencia cada uno (no hay cortes de edición).

Gracias a la técnica de cámaras, que debió ser súper agotadora para los operadores, el espectador queda atrapado en los espacios cerrados de la comisaría, el hogar familiar y la escuela, donde el caos y la desesperanza se sienten tan tangibles como asfixiantes. El colegio, descrito por la inspectora Misha (Faye Marsay) como un lugar que “huele a vómito”, es el escenario donde se gestan las dinámicas de poder entre adolescentes. No es solo el crimen lo que aterra en “Adolescencia”, sino la falta de control de los adultos sobre un mundo juvenil que opera bajo sus propias reglas.

Nuestro veredicto es que esta miniserie seguro no era un título prestigioso de Netflix, pero resulta que se posicionó rápido en la memoria de los suscriptores por su combinación de una dirección impecable, un guion afilado y actuaciones rítmicas que lo dicen todo sin exageraciones. Estamos ante la serie de habla inglesa más perturbadora e impactante del inicio del año en Netflix. Perdón, “Adolescencia” no es solo una ‘serie’, sino una advertencia, principalmente para quienes tienen niños en casa. Porque deja al espectador con una pregunta aún más inquietante que el caso judicial: ¿qué estamos haciendo para evitar que esto se repita Además, visualmente tiene capacidad de competir en circuitos como los Emmy en 2026, y no verla sería perderse uno de los dramas televisivos más relevantes de la actualidad.