El talento peruano brilla con fuerza en la décima edición de los Premios Heat 2024 en Punta Cana. Álvaro Rod, uno de los artistas más destacados de la salsa en Perú, ha sido nominado como Mejor Artista Salsa, compitiendo junto a leyendas de la música como Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, Willy García, Grupo Niche, Christian Alicea, Yiyo Sarante y La India.

En una entrevista EXCLUSIVA con Saltar Intro de El Comercio, Álvaro nos comparte sus emociones, experiencias y la importancia de la nominación en su carrera a pocas horas del espectáculo musical, que se desarrolla el jueves 11 de julio a las 6 p.m. (hora Perú).

Una nominación que marca su carrera

El artista expresó su felicidad y orgullo por estar nominado como Mejor Artista Salsa en los Premios Heat 2024. “La verdad, súper feliz y súper contento. Estoy nominado junto a grandes exponentes como Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, La India, y muchos más. Es un premio para mí estar entre tanto grande y, qué mejor que representar a mi país en unos premios tan importantes y en la décima edición de los Premios Heat,” comenta con entusiasmo.

Esta nominación es especialmente significativa para Álvaro, ya que es la segunda vez que es reconocido en los Premios Heat. “Hace dos años, me nominaron como promesa musical y me siento súper contento de estar nominado entre tanto grande. Voy a cantar en la gala principal de los premios. Hoy jueves hemos preparado algo muy bonito, un homenaje para el Perú. De verdad que no se lo pueden perder, va a estar lleno de sorpresas” añade, anticipando una presentación especial.

Álvaro Rod y Emil estuvieron presentes en la presentación de los Premios Heat 2024. (Foto: Álvaro Rod)

La representación peruana en los Premios Heat

La presencia peruana en los Premios Heat 2024 es notable y refleja el crecimiento de la música peruana en la escena internacional. Álvaro se siente orgulloso de formar parte de una delegación tan representativa.

“Creo que estamos en un momento bastante importante para la industria musical peruana. El hecho de que seamos más peruanos en eventos importantes refleja nuestro crecimiento. Me siento muy contento de que tengamos una delegación bastante grande este año. Ayer hubo un showcase (espectáculo) de Perú donde cantaron artistas como Son Tentación, Maryto y Los Conquistadores de la Salsa. Es importante que cada vez más artistas peruanos vivan estas experiencias internacionales que nos ayudan muchísimo a poder seguir creciendo,” comenta.

La evolución de la salsa y otros géneros musicales en Perú

Álvaro observa con satisfacción la evolución de la salsa y otros géneros musicales en Perú. “Creo que el hecho de que cada vez más productores de renombre quieran trabajar con artistas peruanos es importante. La salsa en el Perú vive un momento bastante bonito desde hace unos años, pero actualmente lo está haciendo a nivel internacional. Agradezco la oportunidad de poder ser parte de todo esto. He trabajado muchos años y vivir estas experiencias me hace crecer muchísimo como artista y como persona,” afirma.

Trabajando con productores internacionales: la historia detrás de “Me equivoqué de vida”

La colaboración con el reconocido productor Master Chris fue una experiencia transformadora para Álvaro. “Trabajar con Master Chris fue una experiencia increíble. Es un tipazo, no solo como profesional sino como persona. Viajé tres días a Punta Cana hace unos meses y en dos días escribimos tres canciones. Una de ellas es ‘Me equivoqué de vida’”, dice sobre una frase de William Shakespeare que su productor musical utilizó.

La canción surgió en la sala de su casa el primer día que llegué. Agarramos el piano y empezamos a escribir. Hoy la canción está en los primeros lugares en las radios peruanas y el video oficial, que grabamos en República Dominicana, ha sido toda una experiencia bonita para mí,” comparte.

Diferencias entre producciones nacionales e internacionales

“Creo que en Perú hay muchos buenos productores nacionales, como Cris Fernández, quien ha producido la mayor cantidad de mis canciones en salsa”, dice Álvaro Rod.

“Con Master Chris, siento que puedo aprender muchísimo más. Cada productor tiene algo diferente, y es bonito para mí haber trabajado y conocido a alguien como Master. Poder escribir canciones con él y estar presente en la producción es algo muy especial. Hicimos tres canciones. ‘Me Equivoqué de Vida’ fue la primera, otra es para Cielo Torres y la tercera aún no ha salido, pero estoy seguro que causará mucha impresión,” explica.

Aspiraciones futuras de Álvaro Rod

Álvaro Rod tiene grandes planes para el futuro, con la misma dedicación y esfuerzo que lo han llevado a donde está hoy. “Mis aspiraciones son seguir trabajando con el mismo ímpetu desde el día uno junto a mi equipo. Trabajo para estar presente en este tipo de eventos y obtener estos reconocimientos. Representar al Perú es una gran responsabilidad, y me preparo muchísimo para ello. Se vienen más composiciones para mí y para otros artistas. Trato de abrirme camino en el mundo no solo como artista, sino también como compositor,” declara Álvaro Rod con la determinación que lo caracteriza.

La nominación de Rod en los Premios Heat 2024 representa un logro personal y un avance para la música peruana. Su participación en este evento internacional destaca el creciente reconocimiento de los artistas peruanos y su talento en la escena global. Con su dedicación, Álvaro sigue marcando el camino para futuras generaciones de músicos peruanos, de modo que lleva con orgullo el nombre de su país a nuevos horizontes.

VIDEO RECOMENDADO Conversamos con el salsero peruano Álvaro Rod sobre su nominación y presentación en los Premios Heat 2022, que se llevarán a cabo en Punta Cana.