La edición 95 de los Premios Oscar anunció a los nominados para la ceremonia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas que galardona las mejores producciones fílmicas del último año. Entre las candidatas a la estatuilla dorada se ubica la actriz cubano-española Ana de Armas, quien compite a Mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en la película de Netflix “Blonde”.

El último martes 24 de enero, después de conocer su nominación, la actriz compartió su emoción de ser nominada por primera vez a los premios de la Academia. Ana de Armas refirió que se siente en la luna y agradeció por el reconocimiento a su interpretación de la recordada artista.

“Gracias por todo su amor y apoyo, por todos vuestros mensajes, llamadas y vídeos. Mi corazón nunca ha estado tan lleno. Qué día tan increíble, qué honor tan hermoso. Gracias a la Academia por hacer este sueño realidad”, se lee en la publicación realizada en Instagram.

En la categoría de Mejor actriz de los Premios Oscar 2023, Ana de Armas se enfrentará con Cate Blanchett (“Tár”), Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”), Andrea Riseborough (“To Leslie”) y Michelle Williams (“The Fabelmans”). La ceremonia principal de los Premios Oscar 2023 tendrá lugar el próximo domingo 12 de marzo y conoceremos a la ganadora de este importante galardón.

Hasta el momento, el filme de Netflix no ha logrado ningún reconocimiento internacional. Sin embargo, “Blonde” compitió en los Globos de Oro 2023 en la categoría de Mejor actriz con Ana de Armas. Aún se esperan los resultados de sus nominaciones a los Premios BAFTA 2023 (19 de febrero) y los SAG Awards (26 de febrero).

¿Dónde ver “Blonde”?

La película “Blonde”, la biografía de Marilyn Monroe, se estrenó el miércoles 28 de septiembre del año pasado a través de la plataforma de streaming Netflix. Actualmente se encuentra disponible en dicho servicio.

Ana de Armas como Marilyn Monroe en "Blonde". (Foto: Netflix)

¿De qué trata la cinta de Netflix?

El filme “Blonde” está basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Joyce Carol Oates lanzado en el 2000. El biopic, dirigido por Andrew Dominik, muestra con crudeza el ascenso al estrellato de Marilyn Monroe y todos los problemas mentales que sufrió la estrella rubia de Hollywood, hasta su temprana muerte a los 36 años.

“‘Blonde’ difumina la frontera entre hechos y ficción para explorar el abismo cada vez mayor entre su vida privada y la pública”, cita la sinopsis oficial compartida por Netflix.

"Blonde". (Foto: Netflix) / 2022 © Netflix

¿Quiénes conforman el cast?

El elenco de “Blonde” es liderado por cubano-española Ana de Armas, quien da vida a Marilyn Monroe. Ella está acompañada por Bobby Cannavale y Adrien Brody en el proyecto cinematográfico.

Esta es la lista completa de actores en “Blonde”:

Ana de Armas como Norma Jeane (Marilyn Monroe)

Bobby Cannavale como el exatleta (Joe DiMaggio)

Adrien Brody como el dramaturgo (Arthur Miller)

Julianne Nicholson como Gladys Pearl Baker

Xavier Samuel como Charles Chaplin Jr.

Evan Williams como Edward G. Robinson Jr.

Caspar Phillipson como John F. Kennedy

Jack Lemmon como Chris Lemmon

Ana de Armas como Marilyn Monroe y Adrien Brody como Arthur Miller en "Blonde". (Foto: Netflix)

