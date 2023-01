Los nominados en las 23 categorías de la 95 edición de los Premios Oscar, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, fueron revelados el pasado 24 de enero. Una de las grandes sorpresas fue la inclusión de la británica Andrea Riseborough en la importante categoría de Mejor actriz por su interpretación de una madre alcohólica en la película “To Leslie”, dirigida por Michael Morris.

Después de conocer la noticia, la intérprete aseguró estar asombrada porque era “tan difícil de creer que alguna vez podría suceder porque realmente no habíamos estado compitiendo por nada más”. “A pesar de que teníamos mucho apoyo, la idea de que realmente podría suceder parecía muy lejana”, dijo a Deadline.

El filme “To Leslie” solo consiguió una nominación y su protagonista deberá enfrentarse a Cate Blanchett (“Tár), Ana de Armas (”Blonde”), Michelle Williams (“The Fabelmans”) y, una de las grandes favoritas de la categoría Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”).

Andrea Riseborough en “To Leslie”. (Foto: Momentum Pictures)

¿Andrea Riseborough hizo una campaña ilegal para el Oscar 2023?

A raíz de la inesperada candidatura de Andrea Riseborough en esta contienda, surgió la duda alrededor de su campaña camino a los Premios Oscar 2023. Por ello, la Academia inició una revisión de los procedimientos de campaña realizada por los candidatos para “asegurarnos de que no se violaron las pautas y para informarnos si es posible que se requieran cambios en las reglas en una nueva era de redes sociales y comunicación digital”.

Pese a no nombrar directamente a la actriz o a la película “To Leslie”, la organización agregó en un comunicado que “confiamos en la integridad de nuestros procedimientos de nominación y votación, y apoyamos campañas genuinas de base para actuaciones sobresalientes”. “El objetivo de la Academia es garantizar que la competencia de premios se lleve a cabo de manera justa y ética, estamos comprometidos en garantizar un proceso de premios inclusivo”, finalizó.

(Foto: Momentum Pictures)

¿Cuáles serían las reglas que rompió Andrea Riseborough?

Una vez que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood anunció que iniciará una investigación sobre las campañas realizadas, salieron a relucir las reglas que los competidores deben respetar durante este periodo.

Una de ellas, y que es causa de descalificación, es el cabildeo. En sencillas palabras, está prohibido contactarse personalmente con los votantes de la Academia. Las producciones pueden enviar un solo correo electrónico a la semana y estos deben ser remitidos a través de un servicio de mensajería aprobado por la Academia. Además, en el texto no se pueden incluir méritos de la película ni reseñas. Esta sería la primera prohibición en la que habría incurrido la producción de “To Leslie”.

Según informó Puck News, la actriz Mary McCormack -esposa del director de la película Michael Morris- habría enviado correos electrónicos y llamado “a toneladas de miembros de la rama de actores de la Academia, rogándoles que vieran el drama y publicaran en línea sobre la actuación abrasadora de Riseborough”.

En tanto, otra de las reglas que habrían roto sería la de “arrojar luz negativa o despectiva sobre una película o logro de la competencia”. En ese caso específico, la actriz británica Frances Fisher usó sus redes sociales para apoyar la candidatura de Riseborough; sin embargo, nombró a otras nominadas como Cate Blanchett y Michelle Yeoh, lo cual está prohibido.

En ese sentido, la Academia deberá determinar en los próximos días si la nominación de Andrea Riseborough rompió las reglas. En consecuencia, su candidatura podría ser retirada de la competencia; pero se deberá esperar a una comunicación oficial.

