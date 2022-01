Conforme a los criterios de Saber más

A casi un mes de haber sido estrenada en cines, “Spider-Man: No Way Home” sigue dando de qué hablar. Y es que además de seguir arrasando en la taquilla mundial con US$1,403,038,195 hasta la fecha, nuevos secretos del rodaje van conociéndose. Recientemente, Andrew Garfield concedió una entrevista a la revista Variety y habló sobre lo que significó volver a interpretar al arácnido en una película. En otra charla, esta vez a a Entertainment Tonight. el actor de 38 años reveló que él y Tobey Maguire asistieron juntos y de incógnito a ver la película.

“Todavía no puedo creer que haya sucedido”, dijo Garfield. “Me colé en una sala de cine la noche del estreno y miré la cinta con mi gorra de béisbol y mi máscara. De hecho, también estaba con Tobey, Tobey y yo nos colamos en un cine juntos y nadie sabía que estábamos allí. Fue algo realmente hermoso para compartir juntos“.

Os mimos meu Deus eu tô chorando ele descrevendo o amor que sente pelo tom e o tobey eu vou morrer de amorespic.twitter.com/k3Oiwxsukt — Black canary nwh vinnie hacker na Netflix 🕸🕷 (@alfabebada) January 8, 2022

Esta confesión de Andrew Garfield, como era de esperarse, ha hecho enloquecer aún más a la gran legión de fans que tiene Spider-Man alrededor del mundo. Y esta expresividad se ve reflejada en redes sociales.

A continuación, enumeramos algunos de los tuits más graciosos con el que nos topamos en Twitter.

Tobey y Andrew entrando al cine a ver #SpiderManNoWayHome. pic.twitter.com/v0I7gKNnJV — Fer2 (@TheRealFer2) January 8, 2022





Sobre su trabajo junto a Holland y Maguire en “Spider-Man: No Way Home”, Garfield dijo en la mencionada entrevista a Variety que se sintió muy emocionado de actuar junto a sus compañeros de reparto. Además, habló de lo que significó para él “curar algunas heridas” de su personaje, como el no haber podido salvar a Gwen (Emma Stone) en su universo.

“Estuvimos filmando durante dos semanas, Tobey y yo, pero creo que nos las arreglamos para lograr algo que no es solo aparecer y decir: “¡Hola! ¡Adiós!”. Mi Spider-Man pudo salvar la relación romántica de su hermano menor, potencialmente. Y para sanar el momento más traumático de su propia vida haciéndolo por su hermano menor, asegurándose de que él no tuvo el mismo destino, hay algo cósmicamente hermoso en eso. Significaba tener una segunda oportunidad para salvar a Gwen”, contó.

En otro momento de la charla, Garfield reconoció que hubo escenas que también fluyeron en el momento. “Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Maguire y Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, dijo.

Puedes leer la entrevista completa en este LINK.

Andrew Garfield en una escena de “Spider-Man: No Way Home”.

RUMORES Y MÁS RUMORES

En los últimos minutos, una noticia viene circulando en Twitter. Según el usuario @MyTimeToShineH una fuente confiable de filtraciones del #UCM, Andrew Garfield volverá a interpretar a Spider-Man. Si la noticia fuese cierta, se desconoce si el actor volvería para una tercera secuela interpretada por él o para una película nueva del UCM.

Andrew is coming back — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 8, 2022

Cabe destacar que hace unas semanas, a través del hashtag #MakeTASM3, fans de todo el mundo pidieron a través de redes sociales a Marvel y Sony el regreso del actor en una tercera cinta de “The Amazing Spider-Man”.

Con el Spider-verso establecido en “Spider-Man: No Way Home”, la continuidad de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la piel de sus respectivos Spider-Man parece no acabar en la tercera película de Tom Holland. Se dice que Marvel y Disney tendría planes para ellos en las infinitas alternativas que abre el famoso multiverso en el UCM.

