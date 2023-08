Angus Cloud era un personaje muy querido en su entorno. Pero un pesar intenso, como la muerte de su padre, sumergió al actor de “Euphoria” en la pena máxima. Aunque no hay confirmación de la razón de su muerte, ya se está hablando de las posibilidades. Asimismo, en las redes sociales, se encuentran las fotografías tomadas en los días previos a su deceso.

Días antes de su muerte, Cloud estaba refugiado con su familia en su casa de Oakland para sobrellevar el fallecimiento de su padre, que ocurrió en mayo. El actor había ido a enterrar el cuerpo de su “hermano”, como llamaba a Conor Hickey, en Irlanda.

Luego de su regreso a California, fotografías y un video publicado en Instagram muestran a Cloud participar de una fiesta por el lanzamiento del álbum del grupo MacArthur Maze en la sede Bay Area Friday. Esto ocurrió después que el actor rindiera homenaje a su fallecido padre en una publicación de Instagram.

Cloud fue fotografiado el viernes en la fiesta musical. En un video reel de Instagram publicado por el fotógrafo Josh Kennedy, el actor aparece mirando a la cámara en un video.

“El viernes (28 de agosto), ese fue el último día que lo vi, vino a nuestra fiesta de lanzamiento de discos”, dijo el fotógrafo a The Sun. “Estaba feliz, muy feliz de estar en casa. Estuvo en Irlanda por un tiempo, hablamos sobre su padre recientemente, estaba triste por eso, pero parecía estar bien. (...) Ni siquiera creo que haya bebido en la fiesta, no lo vi bebiendo, pero no sé, yo estaba trabajando, tomando fotografías”.

Angus Cloud durante el evento de Macarthur Maze.

Por parte, el rapero D. Bledsoe habló sobre los planes a futuro de Cloud. “Nos conocimos en persona el viernes pasado en nuestra celebración de lanzamiento de discos. Quería dirigir un video musical para nosotros”, dijo a The Sun.

Cloud falleció el 31 de agosto a los 25 años. TMZ publicó una llamada al 911 de su madre, Liza, por “una posible sobredosis” en el momento que lo encontró muerto. Según el medio, fuentes familiares cercanas advirtieron que el joven actor estaba teniendo pensamientos suicidas días previos a su muerte.