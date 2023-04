¡Una noticia que emociona a los fanáticos de esta saga! La secuela dirigida por James Cameron “Avatar: El camino del agua” (“Avatar: The Way of Water” en su idioma original)regresará a los cines de Perú este mes, casi cuatro meses después de su estreno mundial a mediados de diciembre del 2022.

Desde su estreno, “Avatar 2″ ha roto distintos récords e, incluso, ha logrado posicionarse en el Top 10 de las películas más taquilleras de la historia. ¿Quieres saber desde cuándo estará disponible la película en salas? A continuación te brindamos todos los detalles que debes conocer.

¿Desde cuándo volverá “Avatar: El camino del agua” a los cines de Perú?

La secuela de la saga “Avatar” estará disponible nuevamente en algunas salas de cines de Perú desde este jueves 20 de abril.

“¡Última oportunidad! No te pierdas de ´Avatar: El camino del agua´ en 3D ¡Vive la experiencia solo en cines desde este jueves 20 en circuito limitado!”, se lee en la publicación.

¿Dónde ver en streaming “Avatar: El camino del agua”?

La película “Avatar: El camino del agua” de James Cameron llegará a la plataforma de streaming Disney+; sin embargo, aún no se ha confirmado la fecha oficial para su lanzamiento en el servicio.

Por el momento, el público puede disfrutar de la primera entrega de “Avatar” (2009) en dicha plataforma; así como el especial de detrás de cámaras “Avatar: En las profundidades del agua”.

¿De qué trata “Avatar: El camino del agua”?

La esperada secuela de “Avatar” está ambientada más de una década después de la primera entrega. Esta nueva película continúa con la historia de la familia Sully, conformada por Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos, quienes deberán enfrentar algunos problemas que los persiguen y, además, tratar de mantenerse a salvo.

(Foto: 20th Century Studios)

“Jake Sully y Ney’tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece”, cita la sinopsis oficial.

Mira el tráiler de “Avatar: El camino del agua”?

¿Quiénes integran el elenco de “Avatar: El camino del agua”?

Para la secuela de “Avatar”, la producción convocó nuevamente al actor Sam Worthington para dar vida a Jake Sully. En la pantalla también aparecen Zoe Saldaña, Stephen Lang y Kate Winslet.

Esta es la lista completa de actores que conforman el elenco de “Avatar: The Way of Water”:

Sam Worthington como Jake Sully

Zoe Saldaña como Neytiri

Sigourney Weaver como Kiri

Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch

Kate Winslet como Ronal

Joel David Moore como el Dr. Norm Spellman

CCH Pounder como Mo’at

Jamie Flatters como Neteyam

Britain Dalton como Lo’ak

Trinity Bliss como Tuktirey

Cliff Curtis como Tonowari

Bailey Bass como Tsireya ´Reya´

Jack Champion como Javier ´Spider´ Socorro

Matt Gerald como el cabo Lyle Wainfleet

Filip Geljo como Aonung

/ Courtesy of 20th Century Studios

