La actriz estadounidense Michelle Rodríguez confesó que, pese al éxito conseguido por “Avatar” (2009) en la taquilla internacional -y convertirse en la película más vista-, no desea volver a interpretar al personaje de Trudy Chacón. Ella recibió la propuesta del director James Cameron para retornar en “Avatar: El camino del agua”; sin embargo, la rechazó.

Durante una entrevista, Rodríguez reveló que le pidió a James Cameron que no reviva a su personaje de “Avatar” porque eso había sucedido tres veces durante su carrera dentro de Hollywood. Aceptar una cuarta sería una exageración, según la actriz.

“Recientemente vi a James (Cameron) y me dijo: ‘Estaba pensando: ‘¿Qué pasa si Michelle regresa? Muchos de los otros personajes regresaron (en ´El camino del agua´)´. Pero, pensé: ‘No puedes hacer eso, morí como mártir’”, aseguró en conversación con Vanity Fair.

Michelle Rodríguez en "Avatar" (Foto: 20th Century Studios)

Cabe recordar que Michelle Rodríguez debutó en la franquicia de “Avatar” en 2009 cuando interpretó a Trudy Chacón, una piloto de combate que trabajaba para el Programa Avatar y que simpatiza con los Na’vi. El personaje muere al sacrificarse durante una batalla con la finalidad de que los Na’vi derrotes a los villanos humanos que intentan controlar Pandora.

¿En qué películas revivieron a Michelle Rodríguez?

La actriz Michelle Rodríguez debutó en el cine con la película “Girlfight” en el año 2000. Años después, forma parte del elenco de “Resident Evil” (2002) con el papel de Rain Ocampo, pero muere. Una década después, ella aceptaría -por primera vez- ´volver a la vida´ en “Resident Evil: Retribution” (2012).

Le sucedió lo mismo en “Machete”, donde interpretó a la inmigrante ilegal Luz en el año 2010 y, tan solo tres años después, tuvo que regresar al personaje.

Pero, esta dinámica de ´regresar a la vida´ no quedaría ahí. Su personaje de Letty en debutó en “Rápido y furioso” de 2001 y ´murió´ en la cuarta entrega de la saga. Aunque, para sorpresa de los fanáticos, su personaje ´revivió´ en la sexta película con amnesia.

Michelle Rodríguez en "Rápidos y furiosos" (Foto: Universal Pictures)

“Regresé en ‘Resident Evil’, no se suponía que debía hacerlo. Regresé en ‘Machete’, se suponía que no debía hacerlo. Regresé con ‘Letty’ (en ´Rápidos y Furiosos´), se suponía que no debía hacerlo. No podemos hacerlo una cuarta (vez en ´Avatar´), ¡eso sería excesivo!”, finalizó la propia Michelle Rodríguez.

