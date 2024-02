Luego de 13 años de la prematura muerte de la cantante británica Amy Winehouse, una nueva historia nace en la pantalla grande sobre su vida. Con “Back to Black”, nombrada con el título de su exitoso álbum musical, la directora Sam Taylor-Johnson se arriesga a navegar en el drama y la melancolía de la artista. Un nuevo avance del biopic de Winehouse se publicó en la cuenta de Focus Features en Youtube.

El álbum “Back to Black” era una fusión de diversos géneros musicales, soul, jazz, R&B y pop. Las letras de las canciones, “Rehab”, “Back to Black”, “You Know I’m No Good” y “Tears Dry on Their Own”, exploran el amor, desamor, adicciones y experiencias personales de Winehouse. El trailer oficial de la película se musicaliza con la canción titular, la más importante.

Trailer de “Back to Black”

“Y solo olvidé mis problemas por cinco minutos”, dice Amy Winehouse, la narradora del biopic con la voz de la actriz británica Marisa Abela (”Barbie”, “Industry”), a quien se puede escuchar desde la primera imagen del trailer oficial de “Back to Black”. “¿Sabes qué significa el poder femenino para mí? Sarah Vaughan, Lauryn Hill. Ustedes tienen que saber eso. Yo no soy un Spice Girl”, agrega.

En el nuevo avance, se habla de las relaciones de la cantante con diferentes hombres, incluido el tormentoso romance de adicciones y dependencia con Blake Fielder-Civil. Además, la voz de su padre Mitch Winehouse es una presencia relevante, mientras que ‘Amy’ se muestra como una apasionada de sus composiciones, siempre diciendo que “tenía que sacar algo bueno de lo malo”.

Fecha de estreno

“Back to Black” está programa para estrenar en Reino Unido el 17 de mayo de 2024, pero aún no se han confirmado fechas en América Latina, por lo que el día podría cambiar.

Producción

Sam Taylor-Johnson, directora de “Nowhere Boy” (película sobre John Lennon en su etapa adolescente), se embarca en otro proyecto donde un artista musical es el protagonista. En este caso, Amy Winehouse en “Back to Black”. En una entrevista con la revista Empire, contó que el papel de Marise Abela fue una “enorme presión para la actriz” y dio otros detalles del casting de la película.

“En la mayoría de las audiciones, la gente llegaba con un pañuelo en la cabeza o con un ligero peine hacia atrás, pero Marisa (Abela) entró como Marisa, sin absolutamente ningún maquillaje de ojos de gato, ni nada por el estilo. Era muy dulce y muy tranquila. Y luego encendí la cámara, y ella miró por la lente y, literalmente, todos dijimos: ‘¡¿Qué?!’. Habíamos visto algunas imitaciones brillantes. Pero Marisa logró alinear cada fibra de su ser con quién era Amy Winehouse y quien es para muchas personas. Ella la habitaba”, dijo Taylor-Johnson.

El artista británico Matt Greenhalgh (”Nowhere Boy”, “Las estrellas de cine nunca mueren”) es el guionista de la película, y los productores ejecutivos son Alison Owen y Debra Hayward.

Elenco