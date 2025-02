El cantante K-pop, Baekhyun, integrante de EXO y exitoso solista, está listo para dar un nuevo paso en su carrera con el estreno de “Baekhyun: Lonsdaleite [dot]”, una concierto que llevará a los cines de Perú la emoción de su más reciente gira. El filme que se estrenará en cines de Perú captura la energía y el talento del artista en su último show en vivo.

La película llega tras el éxito de la gira “Lonsdaleite”, que comenzó en marzo de 2024 en Seúl y recorrió 13 ciudades de Asia, consolidando a Baekhyun como uno de los artistas más destacados del K-pop. Con una puesta en escena impresionante y una interpretación vocal impecable, el concierto final de esta gira ahora podrá ser experimentado de nuevo por sus seguidores en Perú y el mundo. Con suerte, Disney+ lo podrá acogen pronto en su plataforma, así como lo hizo con “BTS: Permission to Dance on Stage”, “Seventeen Tour ‘Follow’ Again” y “Blackpink The Movie”.

¿Cuándo inicia la preventa de “Baekhyun: Lonsdaleite [dot]”?

"BAEKHYUN: Lonsdaleite [dot] IN CINEMAS".

Los fans de Baekhyun ya pueden asegurar su entrada para este esperado evento en los cines peruanos. La preventa inició el 29 de enero, por lo mismo, los seguidores del cantante podrán reservar sus boletos con anticipación.

La película se estrenará oficialmente el 13 de febrero en los cines peruanos. Será una experiencia imperdible para los amantes del K-pop y que tendrá una mirada cercana a la dedicación, el esfuerzo y la pasión del artista surcoreano en su primera gira en solitario en persona en 12 años, tras su retiro del grupo EXO.

El día de la proyección del concierto se prevé un banderazo de los fans de Baekhyun en Perú, una reunión donde bailarán coreografías ensayas con sus canciones más representativas.

El concierto estará disponible en formato 4DX de salas de cine, lo que permitirá a los espectadores sentir la energía del concierto en el estadio KSPO Dome de Corea.

Trailer oficial

¿De qué trata “Baekhyun: Lonsdaleite [dot]”?

“Baekhyun: Lonsdaleite [dot]” transporta a los espectadores al corazón del espectáculo de K-pop que esperan de su cantante coreano favorito. A través de este filme, el público podrá disfrutar de interpretaciones de algunos de sus mayores éxitos, como “Bambi”, “Candy” y “UN Village”, cada uno acompañado de impactantes coreografías y una puesta en escena de primer nivel. Además, la película incluye contenido exclusivo como entrevistas con Baekhyun y material inédito detrás de cámaras.

¿Quién es Baekhyun?

Byun Baek-hyun, más conocido como Baekhyun, es un cantante, compositor y actor surcoreano, reconocido por ser vocalista principal del grupo EXO. Debutó en 2012 bajo SM Entertainment y, con el tiempo, se consolidó como una de las voces más destacadas del K-pop.

Baekhyun realizó su concierto en solitario en persona “Lonsdaleite” en Seúl, Corea.

Además de su éxito con EXO, Baekhyun ha desarrollado una sólida carrera como solista. Desde su primer miniálbum “City Lights” (2019) hasta “Bambi” (2021), quedó demostrada su versatilidad musical y su capacidad para conectar con el público a través de distintos géneros y estilos. También ha sido parte del supergrupo SuperM y ha participado en bandas sonoras de dramas coreanos, como “Romantic Doctor 3″ y “Record of Youth”.

