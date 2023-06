La reconocida actriz Amy Schumer reveló recientemente las verdaderas razones que la llevaron a abandonar el proyecto de la película de Barbie. Aunque en un principio se mencionaron problemas de agenda como causa de su salida, Schumer confesó que la decisión se debió a diferencias creativas y a la falta de un enfoque feminista en el guion original. Ahora, con un nuevo equipo a cargo de la película, encabezado por la directora Greta Gerwig, Schumer espera con ansias ver el resultado final, que promete ser “feminista y genial”.

En declaraciones durante su participación en el programa "Watch What Happens Live", Amy Schumer reveló que las diferencias creativas fueron la verdadera razón detrás de su salida del proyecto de la película de "Barbie".

Inicialmente, la película de "Barbie" estaba en manos de Sony, con un guion de Hilary Winston que Schumer y su hermana iban a reescribir. No obstante, Schumer abandonó el proyecto y Mattel, la compañía propietaria de Barbie y sus derechos, decidió trasladarse a Warner con un equipo completamente nuevo liderado por la directora Greta Gerwig.

En una entrevista previa con The Hollywood Reporter el año pasado, la actriz reveló que Sony no estaba dispuesta a hacer la película de la manera en que ella deseaba. Una señal temprana de esta discrepancia fue cuando el estudio le obsequió un par de zapatos de Manolo Blahnik para celebrar su aceptación del papel, lo cual evidenciaba una visión distinta a la que Schumer tenía para el proyecto.

Los fanáticos esperan con ansias el estreno de esta nueva versión de Barbie en julio, que promete ser completamente diferente y más alineada con los valores feministas.

