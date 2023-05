Estrenada en 1988, “Beetlejuice” es una de las obras más conocidas de Tim Burton y todo un clásico para una generación que creció con este extraño personaje interpretado por Michael Keaton. Aunque en aquel entonces crear sagas no era lo común, con el paso del tiempo los fans regresaban una y otra vez a esta cinta esperando una continuación. Muchos rumores, presuntas fechas de filmación y supuestos nombres para el elenco se han dado a conocer en redes sociales en las últimas semanas y recién hoy Warner Bros. confirmó lo que tanto se esperaba: Jenna Ortega, popular por el éxito de “Merlina”, interpretará a Julia, la hija del personaje al que diera vida Winona Ryder en la cinta.

Además, la productora ha anunciado que “Beetlejuice 2″ se estrenará en la pantalla grande el 6 de septiembre de 2024.

Afiche de Beetlejuice de 1988.

Hay poca información disponible sobre esta secuela de 1988. Lo que hasta el momento se sabe es que tanto Michael Keaton vuelve como Beetlejuice y Winona Ryder como Lydia Deetz. Además de la incorporación de Jenna Ortega, se sabe que también será parte de la cinta Justin Theroux en un papel aún por revelar. Se espera que la producción comience en Londres el 10 de mayo.





Beetlejuice, cuenta la historia de un matrimonio fantasma que desea asustar a los nuevos inquilinos para recuperar su hogar. Luego de varios intentos fallidos debido a la excentricidad misma de la familia, especialmente de la hija Lydia, la pareja decide acudir a un ser peligroso que tiene sus propios planes. La cinta está llena del estilo de Burton, con una trama macabra pero sin caer en el exceso del horror, y un toque muy especial de comedia negra que funciona muy bien para muchas generaciones y espectadores de casi todas las edades.

Por años se habló de una secuela y hace unas semanas incluso de filtró información que ya hablaba de una posible fecha para comenzar la filmación, pero nada de eso parecía ser real porque la productora no daba el paso más importante: la confirmación. Luego de mucha incertidumbre y pasos en falso, Warner finalmente confirmó lo de Ortega y la fecha de estreno.

El famoso personaje llamó la atención de Burton, quien en ese momento buscaba su nuevo gran éxito y que estaba muy decepcionado por la falta de ingenio y propuestas novedosas en Hollywood. Luego de recibir el primer tratamiento de esta historia, el director contrató a nuevos guionistas para mejorarla según su visión y la convirtió en una prioridad. El creador buscaba retomar esos elementos de las películas de serie B de bajo presupuesto, por lo que mezcló efectos visuales con stop motion y maquetas, lo que definitivamente sirvió para el legado visual de la película.

Michael Keaton en una escena de "Beetlejuice" de 1988.

Durante su estreno en 1988, Beetlejuice se convirtió en un gran éxito en taquilla y recibió buenas críticas de los especialistas, pero como en ese entonces pensar en una franquicia no era algo automático para los productores, no se trabajó en eso por un tiempo, incluso cuando la película dio lugar a una serie animada que tuvo cuatro temporadas. Burton pensó por primera vez en una secuela a mediados de los noventa y Keaton incluso propuso algunas ideas, como que el personaje estuviera en Hawái, pero la agenda del equipo nunca logró coincidir y no se avanzó mucho, especialmente cuando consideraron que Ryder ya era una adulta y no quedaba con el papel original.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM