Brendan Fraser es un actor que ha conseguido ganarse el cariño de millones de personas al hacer películas que continúan transmitiéndose. ya sea a través de la televisión o de plataformas de streamings. Convertido en un icónico actor por sus roles en cintas como “George de la selva” y “La momia”, ahora gana reconocimiento crítico con “The Whale”, por la cual se llevó los Critic’s Choice Awards 2023 y postula al Oscar.

¿Quién es Brendan Fraser?

Brendan James Fraser es un actor estadounidense que también cuenta con nacionalidad canadiense. Este nació el 3 de diciembre de 1968 y actualmente cuenta con 54 años de edad. Estudió actuación en el Upper Canada College y en el Cornish College of the Arts, lo cual fue iniciando su paso en Hollywood.

En el año 1993, en una barbacoa organizada por Winona Ryder, Brendan Fraser conoció a la que sería su mayor amor y posterior esposa, la actriz Afton Smith, con la cual tiene tres hijos y con la que duró aproximadamente 14 años. El matrimonio se separó en el 2007 y se enfrentó en un juicio por la pensión alimenticia que Afton pedía: 900 mil dólares anuales, cifra que Brendan afirmó que no podía pagar.

El actor siempre fue reconocido por poseer un físico increíble, haciendo en muchas ocasiones piruetas que no todos los actores hacen sin un doble de acción. Esto le pasó factura y tuvo que someterse a varias cirugías entre las que destacan una laminectomía, una cirugía de cuerdas vocales y hasta un reemplazo parcial de rodilla.

Tras esto llegamos al momento más oscuro de su vida ya que este anunció que sufrió un acoso sexual por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, motivo por el cual no asistió a los Golden Globes 2023. “No, no voy a participar… Es por la historia que tengo con ellos. Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”, acotó Fraser a GQ.

Esto, sumado a la separación de sus hijos, rompimiento con Afton Smith, operaciones posterior fallecimiento de su madre, llevaron a Brendan a una depresión de la cual va saliendo poco a poco.

Actualmente, Brendan Fraser está nominado a los Premios Oscar 2023 y es uno de los principales candidatos a llevarse la estatuilla por su brillante actuación en la cinta que lo ‘revivió' en Hollywood, “The Whale”.

¿Qué películas hizo Brendan Fraser?

Dogfight

El hombre de California

School Ties

Twenty Bucks

Younger and Younger

Son In Law

With Honors

Airheads

In the Army Now

The Scout

The Passion of Darkly Noon

Now and Then

Brain Candy

Mrs. Winterbourne

Glory Daze

The Twilight of the Golds

George of the Jungle

Still Breathing

Dioses y monstruos

Blast from the Past

La momia

Dudley Do-RightDudley Do-Right

Al diablo con el diablo

Abraham Lincoln

Sinbad: Beyond the Veil of Mists

Monkeybone

El regreso de la momia

The Quiet American

Dickie Roberts: Former Child Star

Looney Tunes: Back in Action

Taz

Crash

The Air I Breathe

Viaje al centro de la Tierra

La momia: La tumba del Emperador Dragón

InkheartMortimer Folchart

G.I. Joe: The Rise of Cobra

Extraordinary MeasuresJohn Crowley

Furry Vengeance

Stand Off

Escape from Planet Earth

A Case of You

HairBrained

Pawn Shop Chronicles

Breakout

Gimme Shelter

The Nut Job

The Poison Rose

Line of Descent

Behind the Curtain of Night

No Sudden Move

Batgirl

The Whale

¿Qué series hizo Brendan Fraser?

My Old School

Child of Darkness, Child of Light

Guilty Until Proven Innocent

Fallen Angels

Duckman

Los Simpson

King of the Hill

Scrubs

Wishology

The Affair

Titans

Doom Patrol

Professionals

¿Qué premios ganó Brendan Fraser?

Seattle International Film Festival - Premio al mejor actor por “Still Breathing”

Online Film & Television Association - Premio al mejor actor de reparto en una serie comedia por “Scrubs”

Awards Circuit Community Awards - Premio al Mejor actor de reparto por “Crash”

Festival de Cine de Hollywood - Premio al Mejor actor de reparto del año por “Crash

Broadcast Film Critics Association - Awards Premio al Mejor conjunto de actuación por “Crash”

Gold Derby Awards - Premio al Mejor actor de reparto por “Crash”

Premios del Sindicato de Actores - Premio al Mejor actor de reparto por “Crash”

ShoWest Convention, USA - Premio al logro más distinguido de la década en una premiación de películas

TIFF Tribute Awards - Premio a mejor Peformance por “The Whale”

Critics’ Choice Awards 2023 - Premio al Mejor actor por “The Whale”

Datos personales de Brendan Fraser

Nombre completo: Brendan James Fraser

Lugar de nacimiento: Indianápolis, Indiana; Estados Unidos

Fecha de nacimiento: 3 de diciembre de 1968

Edad: 54 años

Estatura: 1.89 metros

Ocupación: Actor, fotógrafo

Página oficial: http://brendanfraser.com/

Fotos de Brendan Fraser

Este es Brendan Fraser en su última película, "The Whale".

Brendan Fraser se juntó con Ke Huy Quan gracias a The Hollywood Reporter y contaron sus aventuras juntos mientras grababan "Encino Man". (Foto: THR)

Brendan Fraser triunfó en los Critics Choice Awards y se lució con notable cambio físico. (Foto: AFP)

Más información de Brendan Fraser

¿Sabías que la página web de Brendan Fraser no se actualiza desde el año 2001? Sí, la página oficial del actor, ya que no cuenta con redes sociales verificadas, es la única fuente de noticias oficial y esta, al no tocarse desde hace más de dos décadas, sigue manteniendo el modelo de Internet de esa época. La última película actualizada en su webpage es “The Quiet American”.