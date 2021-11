Conforme a los criterios de Saber más

La actriz mexicana Carmen Salinas se encuentra muy delicada de salud. Según revelaron sus familiares, la intérprete está en coma y lleva más de una semana hospitalizada tras sufrir una hemorragia cerebral. En los últimos días, se ha repasado por la carrera actoral de Salinas y también por los vínculos amicales que ha tenido con otras personalidades famosas. Un detalle que no muchos conocían, es la amistad que tenía con Marcela Basteri, la madre desaparecida de Luis Miguel.

La actriz mantuvo una cercana amistad con Luisito Rey y Marcela Basteri entre las décadas de 1970 y 1980. Además, durante ese periodo de tiempo, también tuvo la oportunidad de convivir con Luis Miguel.

Estas revelaciones no son nuevas, la actriz contó este pasaje de su vida en el 2018 cuando se estrenó la primera temporada de “Luis Miguel, la serie”, ficción que hace poco estrenó su tercera y última temporada en Netflix. En esta serie autobiográfica, se narra la vida y la carrera completa del “Sol de México”.

La relación de Salinas con la familia de Luis Miguel

“Conocí a Luis Miguel de chiquito, él vivía en Luis Moya 89, Suárez Ojeda y yo nos íbamos a meter a desayunar ahí a la casa de Luisito Rey, a la casa de Luis Miguel. Yo vivía a la vueltecita, en Ayuntamiento, yo llegué a invitarlos a comer a esa casa”, añadió en una entrevista que recogió el canal Las Estrellas.

La actriz también indicó que no recordaba a un Luis Rey tan duro como se planteaba en la primera temporada de la serie de Netflix. Pero, luego explicó que con las amistades cualquiera es educado y respetuoso. “Lo regañaba como yo creo todos los padres regañamos a los hijos. No te vayas a caer, no vayas a hacer esto, normal como es un regaño”, agregó.

Sobre Marcela Basteri, dijo que era una mujer amable y guapísima que estaba al pendiente de sus hijos, a quienes dice siempre traía “muy arregladitos”.

“Yo me iba a veces con la señora Basteri a desayunar, me decía: ‘Vente a desayunar aquí conmigo’ y nos juntábamos ahí en Ayuntamiento a desayunar. Ella era muy agradable, muy atenta, yo creo que tenía sus roces con el esposo como los llegan a tener todo mundo”, aseguró.

Finalmente, contó que entre sus cosas tenía guardada una grabación junto a Luis Miguel y Lola Beltrán, con quienes en una ocasión hasta cantó La Malagueña. “Ojalá que encuentre la grabación de un programa donde estamos con Lola Beltrán, Luis Miguel chiquito y yo cantando La Malagueña, haciendo un falsete”, concluyó

TE PUEDE INTERESAR: