“Cazadores del fin del mundo”: Todo lo que debes saber de la nueva película de Dave Bautista

“Cazadores del fin del mundo”, un thriller de acción y aventuras que reúne a tres grandes nombres de Hollywood: Dave Bautista, Samuel L. Jackson y Olga Kurylenko, se estrenó en Perú. La cinta está dirigida por J.J. Perry, reconocido por su maestría en coreografías de combate y escenas explosivas. Aquí te contamos todo lo que debes de saber.

Tráiler oficial

Una historia ambientada en un mundo devastado

La trama sitúa a los espectadores en un futuro postapocalíptico, diez años después de que una llamarada solar dejara sin energía a toda la tecnología conocida. En medio de esta nueva realidad, donde los restos del pasado se han convertido en reliquias de poder, la lucha por sobrevivir es tan intensa como la codicia por lo perdido.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Jake, un cazador con una misión imposible

El protagonista de esta historia es Jake (Dave Bautista), un exsoldado endurecido por la guerra que ahora vive como cazador de tesoros. Su vida da un giro inesperado cuando recibe un encargo de Valentine (Samuel L. Jackson): recuperar nada menos que la Mona Lisa, símbolo de arte y misterio.

A su lado estará Drea (Olga Kurylenko), una guerrera intrépida que lo acompañará en esta peligrosa travesía. Pero no estarán solos: un caudillo despiadado también busca apoderarse de la legendaria obra, desatando una persecución cargada de adrenalina.

Aventura, acertijos y dilemas morales

Más allá de las espectaculares secuencias de acción, “Cazadores del fin del mundo” invita al público a reflexionar sobre el valor del pasado frente a la construcción de un nuevo futuro. En medio de acertijos, enfrentamientos y decisiones difíciles, Jake deberá descubrir si su verdadera misión es proteger una reliquia perdida o luchar por una esperanza que aún sobrevive.

Ficha técnica de “Cazadores del fin del mundo”