Con lágrimas, abrazos y emoción a flor de piel se desarrolló la conferencia de prensa de “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”, la película peruana que revive la operación militar que en abril de 1997 liberó a 72 rehenes de la residencia del embajador de Japón.

El encuentro con la prensa se realizó este martes 21 de octubre en el Cineplanet Alcázar, en Miraflores, con la presencia del director Diego de León y los actores Rodrigo Sánchez Patiño, Carlos Thornton, Giovanni Valer, Giovanni Arce, Marissa Minetti, Fiorella Flórez, entre otros. El elenco, visiblemente conmovido, vio por primera vez el filme que llegará a los cines el jueves 30 de octubre.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

“Es muy emocionante haber visto finalmente la película. Esta historia la hemos tomado con mucha alegría, pero también con mucha responsabilidad”, expresó Rodrigo Sánchez Patiño tras la proyección. El actor interpreta al comandante Valer, uno de los militares fallecidos durante la operación de rescate.

Presentación de "Chavín de Huántar: el rescate del siglo" ante los medios de prensa nacionales. / Jesús Saucedo

“He asumido el papel con mucha seriedad y cuidado; he tenido un equipo maravilloso que siempre ha estado ayudándome. Ha sido un lujo para mí tener a Giovanni (Valer) en el elenco. En muchos momentos me he acercado a preguntarle si las cosas que proponía para interpretar a su padre le parecían adecuadas”, añadió, en referencia a su compañero de reparto, hijo del verdadero héroe que encarna en la ficción.

Giovanni Valer, quien debuta como actor en esta película, apenas pudo contener las lágrimas al responder las preguntas de la prensa, todavía conmovido por revivir en la pantalla la historia de su padre y su familia.

“Sigo en shock. Una cosa es grabar tus escenas y otra muy distinta es ver toda la continuidad de la historia. Para mí es un motivo de enorme orgullo ver estas imágenes; me cuesta hablar, pero es por la emoción. Deseo que la patria conozca la realidad y el compromiso no solo de los militares, sino de todas las personas involucradas”, expresó con la voz entrecortada.

La cinta, que también incluye en su elenco a Miguel Iza, Sergio Galliani y Connie Chaparro —ausentes en la proyección—, combina intensas secuencias de acción con momentos de gran carga emocional, en una propuesta visualmente poco habitual dentro del cine peruano.

El cineasta Diego de León. / Jesús Saucedo

Nicolás Fantinato, quien interpreta al embajador de Bolivia, destacó precisamente ese aspecto: “Las escenas de acción de esta película creo que son las mejores que se han hecho hasta ahora en el cine peruano. Hemos lagrimeado, hemos sentido como si estuviéramos allí otra vez al volver a verlo”, afirmó el actor ante los medios acreditados.

La película llegará a los cines este jueves 30 de octubre, rodeada de gran expectativa. Su tráiler, que acumula más de seis millones de visualizaciones en YouTube, ha superado incluso a los avances de éxitos nacionales como “Asu Mare” y “La hija de la laguna”, consolidándose como uno de los más vistos en la historia del cine peruano reciente.

Luis Guillermo Camacho, productor del filme, adelantó que ya se encuentran en negociaciones con plataformas internacionales para llevar “Chavín de Huántar: el rescate del siglo” al streaming tras su paso por los cines. Además, el equipo busca que la cinta participe en festivales y premios internacionales. “Si nos da el tiempo, queremos tentar ser con ‘Chavín de Huántar’ los representantes del Perú en el Oscar. Todo dependerá también de la asistencia, del éxito que tenga la película con el público en el país de origen”, señaló el productor, quien destacó que la historia busca transmitir un mensaje de unidad en un contexto complejo para el país.

“Queremos que la gente reconozca que hay un valor en las instituciones, en lo que significa el país como país entero y no dividido, y es parte de lo que hemos construido en la narración de la película, como ustedes han visto. Queremos una reflexión profunda, que la gente, los jóvenes, recuerden y vean un país que quizás no les tocó pero que no lo permitan de nuevo”, dijo Camacho.

Por su parte, el español Diego de León añadió: “El futuro no está escrito, siempre podemos encontrar un punto medio. Yo soy español, también vivimos terrorismo y violencia, no al nivel que tuvo el Perú, pero cuando en las calles hay manifestaciones y la gente está descontenta, uno siempre puede tener fe y reflejar ese futuro en acciones del pasado que sí nos representan. Para mí, se trata de eso: el futuro no está escrito y siempre podemos apostar por todo lo bueno”.