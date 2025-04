“Cómo ser millonario antes que muera la abuela”, además de ser uno de los mejores estrenos en Asia este año, es una historia con la que es imposible resistirse al llanto. Su título lo dice: la película tailandesa dibuja la relación de un nieto con su abuela, la segunda figura materna en la vida de una persona con suerte. “Filmarla fue un proceso hermoso”, cuenta su experiencia el cineasta Pat Boonnitipat, quien se conectó a través de una videollamada en exclusiva con este diario para hablar de la conmovedora cinta, que llega el 19 de diciembre a los cines de Perú.

"Cómo ser millonario antes que muera la abuela" Sinopsis Nadie en la familia de la testaruda anciana Amah (Usha Seamkhum) pensaba que su vida estaba en peligro. Sin embargo, como la eternidad no es para los humanos, sus hijos y nietos tienen que afrontar una mala noticia, y finalmente cuidar de ella siempre que puedan. Su nieto, un adolescente desertor de estudios universitarios, M (Putthipong Assaratanakul), se adjudica la responsabilidad de ayudar a la abuela en su casa. En Tailandia, los cuidadores de enfermos son bien recompensados. Pensando en dinero, el joven estaba entusiasmado por acompañar a quien, cuando era niño, le servía como su segunda madre. Con esa intención, llega lejos, pero también descubre mucho de su familia y de sí mismo.

Pat Boonnitipat es más conocido en su país por estar detrás de series de televisión, como “Bad Genius”, una historia nuevamente con personajes demasiado interesados en ganar dinero. En su opera prima, el director tailandés ayuda a escribir el recuerdo biográfico de la abuela del guionista Thodsapon Thiptinnakorn. La película, ya ganadora de varios festivales, incluido el de Cine Asiático de Nueva York, brinda una tarde de reflexiones sobre la familia a través de una historia universal, con la que cualquiera se encontraría con un llanto reparador.

“Al inicio, me motivó recordar cosas que había olvidado sobre mi infancia”, explica el director Pat Boonnitipat. “Una cosa que recuerdo es la imagen de mi abuela como una motivación para hacer la película. Ella siempre se pasa las tardes durmiendo en su sofá o mirando por la ventana, como esperando algo. Cuando le hago una foto, ella parece muy sola. Pero, luego, todo cambiaba si su hijo favorito llamaba por teléfono para pedirle algo, de alguna manera, se ponía muy enérgica. Es cuando te das cuenta de que ese no es su modo predeterminado. Simplemente, no está tan interesada en su propia vida. Todo lo hace por sus hijos”, añade.

El famoso cantante tailandés Putthipong Assaratanakul se convierte en el nieto soberbio, y la actriz emergente Usha Seamkhum debuta a los 78 años en la ficción, tras ser descubierta por el director tailandés para ser la abuela más hermosa y testaruda. Parece que nunca es tarde para triunfar. En el papel de la abuela Amah, hace una interpretación honesta de una madre con dos tres hijos adultos, cada uno con sus familias y con diferentes personalidades y valores.

“Con cada actor y actriz, tiendo a usar el mismo método, que es tratar de conocerlos y hacerme bastante cercano el uno del otro”, comenta el cineasta tailandés para hablar de su relación con los actores protagónicos de la película. “Nos volvimos amigos, e incluso una familia. Aprendí mucho de Usha. Tanto con ella, Putthipong y la actriz Sarinrat Thomas, siempre les preguntaba cómo se sintieron con el texto que interpretaban. Yo escribí el guion, pero necesitaba saber cómo ellos lo sentían, y la respuesta se convertía en un concepto muy sentimental, que después lo trabajamos juntos”.

Sarinrat Thomas, también presente en la entrevista virtual, da la razón al director sobre su rol en la película. Ella interpreta a la madre de M, e hija de la abuela Amah. En esta historia, no solo es importante el nieto, porque los hijos mayores de la matriarca también están preocupados por cultivar tiempo de calidad con su madre, y eso los lleva a discusiones y un juego de egos. “Recuerdo que, cuando estaba por empezar a rodar, antes de que empezara a sentir algo, Pat se me acercaba y me decía: ‘¿Cómo te sientes realmente?‘. Eso es interesante, porque, como actriz, eres tan significativa que puedes improvisar o ser creativa, pero, al mismo tiempo, sientes que eres una buena oyente”, añade Thomas.

La familia no se elige

Un concepto importante en la trama familiar de “Cómo ser millonario antes que muera la abuela” se refleja en el beneficio al que las personas aplican, incluso cuando aman con el alma a sus seres queridos. Desde la perspectiva del joven M y su tío Soei (actor tailandés Pongsatorn Jongwilas), es inevitable reflexionar sobre la ganancia a la que apuntan todo el tiempo. Por supuesto, sus sentimientos trascienden, pero su actitud codiciosa está muy marcada en el inicio de la película.

“Ser una familia es algo muy especial”, confiesa el director Pat Boonnitipat. “Es como si no tuvieras la oportunidad de elegirla. Es decir, a este miembro de la familia, te lo dieron. No es como ganar un amigo o una pareja. Tienes que vivir con ello, sin importar cómo son ellos. Si les va bien en la vida, eso es bueno para ti. Pero, si no, también se convierte en tu problema. Significa algo para mí. Simplemente, tienes que aprender a vivir con eso. Empiezas a aprender a aceptar todo tal y como es. Porque se aman unos a otros, pero también hay otras cosas, como los términos económicos, el dinero, y cosas así. Aún así, no puedes renunciar a ser familia”, agrega.

“Cómo ser millonario antes que muera la abuela” no pudo superar a “Alien: Romulus” en la taquilla de China, pero tuvo buenos resultados finales con hasta 14 millones de dólares en agosto. En países de otra región, ya se encuentra disponible en Netflix. Su estreno, esta semana en Perú, precede a unos meses para que pueda llegar a streaming en América Latina, aunque todavía no está confirmada la plataforma en la que estaría este conmovedora título sobre la familia y la lección de amarla por siempre.